เปิดแล้ว! งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ยกระดับผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มไทย สู่ตลาดโลก

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น จัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในงาน “BEYOND FOOD EXPO 2024 : The Greater Mekong Food Trade Show” งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีที่ครบครันที่สุดแห่งลุ่มแม่น้ำโขง มีนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “Taste For Tomorrow: Local to เลอค่า, Local to global” พร้อมจัดร่วมกับงาน FOOD PACK WAREHOUSE EXPO 2024 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจรขณะเดียวกันในพื้นที่เดียวกันนี้ ได้จัดงาน FOOD PACK WAREHOUSE EXPO 2024 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร เสริมทัพให้ทั้งสองงานเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่และมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ภายในงานเดียว ทั้งสองงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 1 – 3นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย สินค้าอาหารของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่ได้มาตรฐาน รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปัจจุบันนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก้าวขึ้นมาเป็นครัวของประเทศไทย ด้วยศักยภาพด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยการจัดงาน Beyond Food Expo 2024 และงาน FOOD PACK WAREHOUSE EXPO 2024 ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลตามนโยบายการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ขณะที่นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเผยว่า การจัดทั้งสองงานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอาหารของภูมิภาค ภาครัฐพร้อมพลักดันและร่วมยกระดับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มองค์ความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการสร้างเวทีการค้าภายใต้แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า ที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้นโดยเฉพาะการจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหาร ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของส่วนภูมิภาคให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกตามนโยบายสนับสนุนดันครัวไทยสู่ครัวโลก โดยงานแสดงสินค้าเป็นเวทีสำคัญที่เอื้อให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคและนานาชาติด้านนางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค ทีเส็บพร้อมร่วมผลักดันการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศอย่างงาน Beyond Food Expo 2024 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Empower Thailand Exhibition หรือ EMTEX โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้น ระดับภูมิภาค ซี่งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศด้านนางสาวเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการโครงการศูนย์การประชุมฯไคซ์ ขอนแก่น ในฐานะผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2024 กล่าวว่ามีความมุ่งมั่นจะยกระดับวงการอาหารไทย และผลักดันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอนแก่นให้เป็นเกตเวย์สู่ตลาดในกลุ่มประเทศอนุลุ่มแม่น้ำโขง ตามคอนเซ็ป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste For Tomorrow: Local to เลอค่า, Local to global” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับสินค้าไทยและสินค้าท้องถิ่นให้เลอค่าภายในงานจะได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหารมาแชร์องค์ความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปต่อยอดและขยายธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมสยายปีกไปยังตลาดต่างประเทศอย่างแข็งแรงและยั่งยืนปีนี้ มีการจัดงาน 4 วัน อัดแน่นด้วยกิจกรรมแที่หลากหลาย อาทิสัมมนาเชิงวิชาการ เวิร์กช็อปจากกูรูด้านอาหาร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เปิดโอกาสทางธุรกิจ พบกับผู้ซื้อตัวจริงจากหลากหลายทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจภายในงาน เพื่อขยายฐานลูกค้าเจรจาต่อรอง สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างเม็ดเงินให้สะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 8,000 คน เงินสะพัด ภายในงานกว่า 50 ล้านบาท