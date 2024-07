นายกฯเชิญเที่ยวงาน “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” ขับเคลื่อน Soft Power อาหารไทยสู่ระดับโลก

วันนี้ (23ก.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรม ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยอย่างรอบด้าน เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ความเป็นไทย สู่สายตานานาชาติ โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยท้องถิ่น “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมีพิธีเปิดงาน เวลา 16.00 น. ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานครโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน Soft Power ที่มีศักยภาพสำคัญของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหาร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย ตั้งแต่วัตถุดิบสินค้าเกษตร การสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออก โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภาคีภาครัฐ และเอกชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นของไทย สร้างความตระหนักรู้ให้คนไทย รู้ถึงรากเหง้าวัฒนธรรมและคุณค่าของเมนูท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพ Soft Power ไทยด้านอาหารให้ไปไกลในระดับโลกสำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรมมุ่งประชาสัมพันธ์อาหารถิ่น “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการบริโภคอาหารสมุนไพร กินอาหารเป็นยา กระตุ้นให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างถูกวิธี พร้อมสร้างกระแสยกระดับอาหารไทย พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาหารถิ่นทั่วประเทศ เสริมรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ นอกจากนี้ มีกิจกรรมเปิดตัวโลโก้ และเพลงประจำโครงการฯ เป็นครั้งแรก พร้อมการแสดงจากตัวแทน Miracle 4 ภาค และ ตัวแทนแชมป์รายการชุมทางดาวทอง จากโครงการสานฝันเยาวชนจิตอาสาสู่การเป็นศิลปิน รวมถึงการขับร้องบทเพลงรสชาติที่หายไป โดยนักร้องอินฟลูเอนเซอร์ จาก 4 จังหวัด“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการประยุกต์นำอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาให้เป็นอาหารยอดนิยม เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คนในพื้นที่มีความภาคภูมิใจ และค่านิยมการบริโภคอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ปลูกฝังให้ความรู้ ส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมกันนี้ เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และร่วมงานดังกล่าว เพื่อร่วมกันเผยแพร่อาหารท้องถิ่นไทยสู่ Soft Power ที่มีศักยภาพ ยกระดับคุณค่าและ เป็นอีกส่วนในการผลักดันสนับสนุนเศรษฐกิจไทย” นายชัย กล่าว