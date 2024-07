ททท. จัดโรดทริปเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ร่วมกับดีเจ FM99

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา FM99 Active Radio จัดกิจกรรมเดินทาง ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเล เพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ GREEN ROAD TRIP ไทยแลนด์ริเวียร่า ชมธรรมชาติตลอดสองข้างทางอันแสนงดงาม , ขอพรเจ้าแม่กวนอิน วัดเพชรสุวรรณ , เที่ยวชมสถานีเกลือ , เรียนรู้ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง, ร่วมกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า, ทานอาหารทะเลสด แสนอร่อย24-26 สิงหาคมซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว ชู Soft Power ตลอดเส้นทางฝั่งทะเลตะวันตกของไทยที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก มุ่งตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง คาดการณ์ว่า กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมทริป สร้างรายได้สู่ชุมชนและพื้นที่ในภาพรวมของประเทศนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้ง 4 จังหวัดภายใต้เขต Thailand Riviera ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้าเขตฯ โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ จะจัดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ชื่นชอบการขับรถ มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากมาเลเซียและสิงคโปร์ จำนวน 100 คน การันตีรายได้ภาคการท่องเที่ยวสู่ชุมชน โครงการดังกล่าวจัดเป็นตลาดเชิงรุก Rising Starts เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีรถเป็นของตนเองและมีการเดินทางที่เป็นหมู่คณะในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน มีกำลังซื้อสูงและยังสามารถขับรถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ถือเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล Ignite Thailand ที่มุ่งเน้นการเป็น Tourism Hub ของโลก เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวในพื้นที่ ต่อยอด ไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีเน้นสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเดินทางสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ผ่านเอกลักษณ์ไทย 5 Must Do (Must Beat สุดยอดกีฬาไทย/ Must Eat : อาหารถิ่นไทย/ Must Seek : Unseen Thailand / Must See : ศิลปะวัฒนธรรมไทย/Must Buy : สินค้าไทย) รวมถึงการพัฒนาทุกเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (Hub of Asean) ทั้งนี้ ในมุมของผู้แทนชมรมขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์รวมถึงผู้แทนชมรมรถจากประเทศมาเลเซียที่เข้าร่วมการแถลงข่าวและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทริปครั้งนี้ เผยให้ความสำคัญกับการขับขี่รถผ่านเส้นทางสวยๆ อย่าง Thailand Riviera และพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เชื่อมโยงสู่เพื่อนบ้าน และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ และชูเสน่ห์ soft power ระหว่างกันรัฐมนตรีเสริมศักดิ์เผยทิ้งท้ายว่า พร้อมต่อยอดโครงการลักษณะนี้เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไปยังตลาดต่างประเทศที่ชื่นชอบการขับรถระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น เสริมต่อนโยบายการขับรถท่องเที่ยวระหว่างประเทศของรัฐบาลไทยในกลุ่มอาเซียน (Asean Drive Tourism) และที่สำคัญการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไม่อาจสำเร็จได้ หากปราศจากการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของตน ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ไปด้วยกัน ในปี ค.ศ. 2030 (ปี พ.ศ.2573) หรือ อีก 6 ปีข้างหน้า