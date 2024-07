ททท. บูมท่องเที่ยว “โคราช” ชูจุดขาย “เมือง 3 มรดกโลกยูเนสโก”

ควบคู่กับการนำเสนออัตลักษณ์ 5 Must Do in Nakhonratchasimaพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์)เจาะกลุ่มเป้าหมาย Incentive, Active Seniorและ Millennialsเพื่อให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวสู่ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคเป็นสังคมคุณภาพสูงและยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นจุดหมายในระดับสากล (World Class Tourism)นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.กล่าวว่า ททท.รับไม้ต่อนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourismเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว 55จังหวัดทั่วประเทศโดยนำร่องกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปักหมุดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพสูงอย่างนครราชสีมาก่อนจะเชื่อมโยงไปสู่เมืองน่าเที่ยวอื่นๆในภูมิภาค (จังหวัดชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์)ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดดเด่นด้วยปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการคมนาคมส่วนมิติทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมามีต้นทุนทางการท่องเที่ยวอย่างครบครันทั้งจุดขายของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ “เมือง 3มรดกโลกยูเนสโก” (UNESCO Triple Heritage City)จังหวัดแรกและจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีโปรแกรมของยูเนสโกครบทั้ง 3โปรแกรมได้แก่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และอุทยานธรณีโลกโคราชถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ททท.จะนำมาผลักดันทางการท่องเที่ยวต่อไปทุกภาคส่วนเตรียมยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคก้าวสู่สังคมคุณภาพสูงด้านททท.เตรียมบูสต์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาตามแนวคิดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย”โดยต่อยอดจากปัจจัยสนับสนุนทั้งการเป็น “เมือง 3 มรดกโลกยูเนสโก”ธรรมชาติที่สวยงามสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและความพร้อมรองรับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ทั้ง Indoorและ Outdoorเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายอาทิกลุ่ม Incentive, Active Senior, Millennialsรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะกลุ่มตลาดกอล์ฟจากตลาดระยะใกล้และไกลผ่าน 3โครงการสำคัญประกอบด้วยโครงการ “ท่องถิ่นกินเที่ยวโคราช”ออกแบบเส้นทางนำร่องแห่งความสุข “ท่องเที่ยว 3มรดกโลกยูเนสโก” 3วัน 2คืนอาทิอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สวนแม่หม่อนสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชเขายายเที่ยงวัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทน์งาม)สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy)โครงการ MICHELINและนำเสนอสินค้า GIภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่โครงการ “WEEKDAY WORKATION @นครราชสีมา”นำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยววันธรรมดาในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา Outingส่งเสริมนครราชสีมาสู่ “MICE City”และโครงการ “365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน @นครราชสีมา”ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport Tourismและการจัดอีเว้นต์ในพื้นที่ควบคู่ไปกับการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Koratและการท่องเที่ยวเชิงอาหารรูปแบบ Chef’s Tableนอกจากนี้ททท.ยังส่งเสริม Soft Powerโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์จุดขายผ่านแนวคิด 5 Must Do in Nakhonratchasima ประกอบด้วย Must Eat อิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด :ผัดหมี่โคราชขนมจีนประโดกส้มตำโคราชมะขามเทศเพชรโนนไทยกาแฟดงมะไฟรวมทั้งเชื่อมโยงร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกผ่านโครงการ MICHELIN GUIDE THAILANDMust Seeละลานตาการแสดงวัฒนธรรม :เทศกาลเที่ยวพิมายงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประเพณีสงกรานต์แห่พระลอดซุ้มประตูเมืองประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราชงานเบญจมาศในม่านหมอกวังน้ำเขียวMust Seekแหล่ง unseenถิ่นน่าเที่ยว :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเมืองลอยฟ้าเขายายเที่ยงภาพเขียนสี 4,000ปีวัดเขาจันทร์งามMust Buyของกินของฝากล้ำค่าน่าซื้อหา :หมี่โคราชเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ้าไหมปักธงชัยไวน์เขาใหญ่ผักปลอดสารผักสลัดและ Must Beatกีฬาท้าทายกายใจ :ตีกอล์ฟ 12สนามวิ่งโคราชมาราธอนวิ่งโคราชลอยฟ้าวิ่งเทรนชีวมณฑลสะแกราชค่ายมวยช.ชนะมวยไทยซึ่งททท.จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬามวยไทยภายใต้ชื่องาน AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE เจาะลึกแหล่งกำเนิด “มวยไทย”ผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณ 4สายและมวยโคราชกำหนดจัดงานวันที่ 6-8กันยายน 2567ลานเมรุพรหมทัตอ.พิมายจ.นครราชสีมาไม่เพียงเท่านั้นภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาด้วย Mega projectต่างๆอาทิโครงการ Triple Heritage Ring Roadยกระดับสินค้าและบริการของท้องถิ่นตามเส้นทาง 3มรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์,โครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น Blue Zone,โครงการ Locations For Film Industry in Koratเพิ่มศักยภาพเมืองโคราชเป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนกับโครงข่ายคมนาคมหลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยกรมทางหลวงชนบทโครงการการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติต่างๆโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตทั้งด้านของเศรษฐกิจและการลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเกิดการถ่ายเทของของแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากถือเป็นโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่