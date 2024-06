กลุ่ม4จว.อีสานใต้เตรียม 15 โครงกว่า 9,000 ล้าน เสนอ“ครม. สัญจร”โคราช จี้เร่งท่าเรือบก-ระเบียงศก.อีสาน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ (29 มิ.ย.67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคเอกชนและส่วนราชการต่างๆโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ ) ได้เตรียมนำเสนอโครงการเพื่อประกอบการเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ ) ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 นี้ ทั้งหมด 14 โครงการแยกเป็น โครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปีมี 4 โครงการ และโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) 10 โครงการ และโครงการจากหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะอีก 1 โครงการสำหรับโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี มี 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมศักยภาพคลัสเตอร์ไหมอีสาน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์สู่สากล งบประมาณ 9,000,000 บาท 2. Triple Heritage Ring Road เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการและสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของผู้ประกอบการ ตามเส้นทาง 3 มรดกโลก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 6,000,000 บาท3.โครงการ การสร้าง "ศูนย์กลางการประกอบอาหารนครชัยบุรินทร์ (Nakornchaiburin Gastronomy Hub)" เพื่อผลิตกำลังคนสำหรับรองรับอุตสาหกรรมอาหารและบริการ (ท่องเที่ยว) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 30,600,000 บาท และ 4.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4,390,600 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 49,990,600 บาทส่วนโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) 10 โครงการ ดังนี้1.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 10,076,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายทางเข้าเขื่อนลำแชะตำบลโคก กระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-1.00 ม. ระยะทาง 4.200 กม. งบประมาณ 35,000,000 บาท3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:กิจกรรมก่อสร้างโรงงานต้นแบบและการจัดการ พื้นที่ : กิจกรรม เครื่องมือและวัสดุแบบหล่อต้นแบบ งบประมาณ 20,000,000 บาท4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเป็นเมือง Low carbon city เพื่อดึงดูดการลงทุนของ Green industry business งบประมาณ 2,000,000 บาท5. โครงการสร้างเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า “อาหาร SAN ดี” ประจำถิ่นนครชัยบุรินทร์ From Local to Global งบประมาณ 14,653,400 บาท6. โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง) ระยะที่ 1 งบประมาณ 50,000,000 บาท7. โครงการยกระดับโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง) ระยะที่ 2 งบประมาณ 135,000,000 บาท8. โครงการศูนย์การจัดการคาร์บอนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ Center of Carbon Management of Northeastern Region ระยะที่ 1 งบประมาณ 10,000,000 บาท9. โครงการศูนย์การจัดการคาร์บอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Center of Carbon Management of Northeastern Region ระยะที่ 2 งบประมาณ 65,000,000 บาท10. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง งบประมาณ 8,500,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณ 8,841,729,400 บาททั้งนี้ยังมีโครงการจากหอการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะอีก 1 โครงการ คือโครงการส่งเสริมและสร้างศูนย์กลางอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรนครชัยบุรินทร์และอีสานใต้ งบประมาณ 120 ล้านบาทส่วนโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปีของจังหวัดนครราชสีมาที่เตรียมนำเสนอพิจารณางบประมาณ มีทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่ เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น Blue Zone งบประมาณ 6,000,000 บาท 2. โครงการ Locations For Film Industry in Korat เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาพื้นที่เมือง โคราชเป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ งบประมาณ 6,000,000 บาท 3. โครงการส่งเสริมการผลิตและขยายท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังสะอาดจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 5,600,000 บาทและ 4. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลัง การผลิต 10 ล้านลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (SIZE L) จำนวน 6 กิจกรรม (ผลิตน้ำประปาดื่มได้) งบประมาณ 32,400,000 บาท และ เป็นโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) อีก 41 โครงการ งบประมาณ 19,638,041,280 บาทอย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ ที่เตรียมนำเสนอเพื่อเข้าที่ประชุม ครม.สัญจรในครั้งนี้ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขงบประมาณเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนด้าน นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค.67 นี้ ภาคเอกชนมีการเตรียมนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลช่วยผลักดันหลายเรื่อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อาทิ 1.โครงการศึกษาการจัดตั้งท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา หรือท่าเรือบกโคราช โดยของบประมาณ 15 ล้านบาท ดำเนินการเพื่อศึกษาสถานที่ก่อสร้างท่าเรือบก 2 แห่ง2.โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( Northeastern Economic Corridor: NeEC - Bio Economy) ที่มีลักษณะคล้าย ECC ซึ่งมีพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบไปด้วย นครราชสีมา, ขอนแก่น อุดดรธานี และหนองคาย ที่เคยเสนอรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านั้น และได้รับการอนุมัติไปตั้งแต่ปี 2564 สมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการประชุมไปเพียง 3 ครั้ง ในช่วงปี 2564-65 แล้วติดปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 จึงว่างเว้นมา ทำให้โครงการหยุดชะงักลง ดังนั้นจึงอยากให้มีการออกเป็น พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมาอย่างชัดเจน เพื่อให้โครงการนี้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและสามารถเดินหน้าต่อไปได้3.เร่งรัดโครงการเมกกะโปรเจ็กต์ที่ยังค้างคาอยู่เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น โครงการรถไฟทางคู่, โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการถนนมอเตอร์เวย์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่ภาคเอกชนจะนำเสนอต่อ ครม.สัญจร แต่คาดว่าโครงการอื่นๆ น่าจะเกินงบประมาณที่รัฐบาลจะสามารถอนุมัติให้ได้ ดังนั้นจึงเน้นไปที่โครงการใหญ่ๆ ข้างต้นก่อน เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก และโครงการเหล่านี้ก็ดำเนินการมานานแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จเสียที ทำให้ จ.นครราชสีมา และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมหาศาล