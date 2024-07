"หมอชัย" โอ่ผลงานนายกฯ ดันท่องเที่ยวครึ่งแรกปี 67 ต่างชาติเที่ยวไทย 17.5 ล้านคน สร้างรายได้ 8.25 แสนล้านบาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เผยถึงผลสำเร็จตามนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน) พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมกว่า 17.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วกว่า 8.25 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลพร้อมต่อยอดนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทยทุกมิติ เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยจะนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองหลัก เชื่อมโยงไปยังเมืองน่าเที่ยว และขยายไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยและจีนครบ 50 ปี ผ่านโครงการ “ลาบูบู้เที่ยวไทย” (Welcome Ceremony of LABUBU) พร้อมทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เที่ยวไทยตามรอยลาบูบู้ ตามกลยุทธ์ “5 Must Do in Thailand”โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 เดือนแรกของปี 2567 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งสิ้น 17,501,283 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 825,541 ล้านบาท โดย 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และรัสเซีย ตามลำดับ โดยเพียงแค่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน (24–30 มิถุนายน 2567) จากการจัดกิจกรรมงาน Pride month 2024 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 659,830 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 19,083 คน หรือ 2.98% หรือเฉลี่ยวันละ 94,262 คนทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ต่อยอดนโยบาย IGNITE Thailand’s Tourism ของรัฐบาล เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองหลัก และเชื่อมโยงไปสู่เมืองน่าเที่ยว เริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อย่างจังหวัดนครราชสีมา ที่มีต้นทุนการท่องเที่ยวอย่างครบครัน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่ง ททท. จะผลักดัน “เมือง 3 มรดกโลกยูเนสโก” (UNESCO Triple Heritage City) ให้เป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวในไทย ที่มีโปรแกรมของยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว มรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ และอุทยานธรณีโลกโคราช เเละจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) รวมทั้งส่งเสริม Soft Power โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขายผ่านแนวคิด 5 Must Do in Nakhon Ratchasima ประกอบด้วย 1. Must Eat อิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด 2. Must See ละลานตาการแสดงวัฒนธรรม 3. Must Seek แหล่ง unseen ถิ่นน่าเที่ยว 4. Must Buy ของกินของฝากล้ำค่าน่าซื้อหา และ 5. Must Beat กีฬาท้าทายกายใจพร้อมกันนี้ ททท. ยังได้ร่วมกับ POP MART จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนครบรอบ 50 ปี ผ่านโครงการ “ลาบูบู้เที่ยวไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2567 ใช้การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก ให้มาสคอตลาบูบู้แต่งกายด้วยชุดไทย พร้อมถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ตามโปรแกรมการท่องเที่ยว 5 Must Do in Thailand ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตามรอยลาบูบู้ รวมถึงช่วยบอกต่อและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว และ กก. คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นอีกจากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ทั้งกระแสการท่องเที่ยวตามรอย MV เพลงใหม่ "ROCKSTAR” ของลิซ่า และการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว Summer holiday ของตลาดภูมิภาคยุโรป รวมถึงการท่องเที่ยวตามรอยลาบูบู้ เป็นต้น“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของไทย ประกอบกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไทยสามารถดำเนินการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวจนเห็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าด้วยการส่งเสริม ต่อยอดของรัฐบาล สนับสนุนการดำเนินงานทั้งเพื่อความปลอดภัย และความสะดวกทันสมัยตอบโจทย์ และตามกระแสของนักท่องเที่ยว จะทำให้ไทยสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวตามเป้า เพิ่มโอกาสเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคน” นายชัย กล่าว