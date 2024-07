“ยัสปาล” เผยJPS CLUB สมาชิกพุ่ง 87%

ผู้จัดการรายวัน 360 - JPS Club (เจพีเอส คลับ) ลอยัลตี้แพลตฟอร์มจากยัสปาล กรุ๊ป ตอกย้ำความสำเร็จของ JPS Club ที่มียอดสมาชิกเติบโตขึ้นกว่า 87% และเพิ่มสัดส่วนยอดขายทั้งหมดจากสมาชิก JPS Club ขึ้นเป็น 50% ต่อปี ล่าสุดคว้า 2 รางวัลระดับ Gold Award จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก The Loyalty & Engagement Awards 2024 จัดโดย Marketing Interactive ประเทศสิงคโปร์นายวิเศษ สิงห์สัจจเทศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความแข็งแกร่งของ ยัสปาล กรุ๊ป ที่ยาวนานกว่า 77 ปี พร้อมเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องดังนั้น แบรนด์ๆ ต่างๆ ภายใต้ยัสปาล กรุ๊ป จึงได้ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการขายอย่างครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งร้านสาขา และช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ดังนั้น JPS Club ลอยัลตี้แพลตฟอร์ม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรวมรวบข้อมูลพฤติกรรมการช้อปปิ้งของลูกค้า จากหลากหลายแบรนด์และจากทุกช่องทาง มารวมเป็น Big Data กลุ่มเดียว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เข้าใจอินไซต์ และต่อยอดนำเสนอประสบการณ์แบบ Personalized Marketing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและการใช้จ่ายของลูกค้าได้อย่างตรงจุดนายพีรศักดิ์ กลั่นหอม ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ยัสปาล กรุ๊ป จึงได้ทำงานร่วมกับ Capillary Technologies ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเทคโนโลยีลอยัลตี้โปรแกรม เพื่อพัฒนา JPS Club ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งตอบโจทย์และตรงใจลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดตัว JPS Club ลอยัลตี้แพลตฟอร์ม (แทน My Card โปรแกรมสมาชิกเดิมที่มีสมาชิกจำนวน 400,000 ราย ณ เดือนตุลาคม 2565) พบว่า มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 87% นับเป็นยอดสมาชิกถึง 750,000 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2566) นอกจากนี้ ยังเพิ่มสัดส่วนยอดขายทั้งหมดระหว่างลูกค้าทั่วไปและสมาชิก JPS Club จากเดิมอยู่ที่ 30-35% เพิ่มขึ้นเป็น 50% ต่อปี“ในครั้งนี้ JPS Club ได้คว้า 2 รางวัลระดับ Gold Awards จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก The Loyalty & Engagement Awards 2024 ทั้ง Gold Award สาขา Best Membership Program โปรแกรมสมาชิกที่ดีที่สุด และรางวัล Gold Award สาขา Best Loyalty Strategy – Fashion & Beauty โปรแกรมลอยัลตี้ที่ดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจแฟชั่นและบิวตี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของยัสปาล กรุ๊ป ของการเป็นผู้นำธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งได้อย่างตอบโจทย์และตรงใจ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ความสุขอย่างแท้จริง” นายวิเศษ กล่าว