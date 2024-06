Tatler Gen.T Thailand เผยรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนอนาคต ของเอเชียจากประเทศไทย ภายใต้ธีม ‘Leaders of Tomorrow’

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia แพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมีเดียชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ 2024 Gen.T Leaders of Tomorrow จำนวน 28 รายชื่อ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้สร้างรากฐาน และผู้กำหนดอนาคตของภูมิภาคเอเชียเป็นการคัดสรรผู้นำรุ่นใหม่ผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง และสร้าง Positive Impact อย่างมากมาย ครอบคลุมภูมิหลังและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันถึง 20 สาขา อาทิ ศิลปิน นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย ปีนี้ Tatler Gen.T Leaders of Tomorrow ได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ 28 คนTatler Gen.T เป็นแนวทางและคอมมูนิตี้ที่สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับ และประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ Positive Impact ตั้งแต่ปี 2016 Tatler Gen.T ได้ประกาศความสำเร็จของบุคคลกว่า 3,100 คนที่กำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคนี้ โดยผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้มีภูมิหลังที่หลากหลายถึง 20 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประกอบการทางสังคม โดยครอบคลุมทั้งหมด 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์โดยในปี 2024 นี้ประเทศไทยมีผู้นำรุ่นใหม่ 28 คนที่ผ่านการคัดเลือกมาจนมาเป็น Honoree ของปีนี้ โดย Tatler Gen.T ค้นหา สนับสนุน และช่วยขยาย Positive Impact ของแต่ท่านผ่านแพลตฟอร์ม และเครือข่ายระดับภูมิภาคของ Tatler Asia โดย Tatler Gen.T Leaders of Tomorrow จะได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปีทั้งในรูปแบบนิตยสาร และบทความออนไลน์ผ่าน TatlerAsia.com ตลอดจนงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่จะเป็นการต้อนรับ Honoree เข้าสู่ Gen.T Community ที่ขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีทั้งในประเทศไทย และทั่วทั้งเอเชียGen.T Leaders of Tomorrowการได้รับการยกย่องว่าเป็น Leaders of Tomorrow ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ การเข้ามาเป็นหนึ่งใน Leaders of Tomorrow นี้ กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จะสามารถเข้าถึงบุคคลที่มีความคิดที่คล้ายกัน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคอนเนคชั่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังส่งเสริมการเชื่อมต่อ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความคิด Tatler Gen.T ยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจของ Honorees ให้เกิด Positive Impact มากยิ่งขึ้น สนับสนุนธุรกิจขยายตัวและเติบโตได้มากยิ่งขึ้น โดยการได้รับการยกย่องในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเดินทางกับ Tatler ซึ่งจะมอบโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ กลุ่ม Leaders of Tomorrow จะได้รับประโยชน์จากการออกสื่อต่างๆ รวมการสนับสนุนจาก Gen.T คอมมูนิตี้ ภายใต้ Tatler Asia ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขยาย Positive Impact และขยายเครือข่ายทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของพวกเขาอีกด้วยรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ ‘2024 Gen.T Leaders of Tomorrow ’ จากประเทศไทยสาขา Architecture & Design:○เบญญาภา ศิริโสภณ, Founder and design director, VAIR Designสาขา The Arts:○ดริสา การพจน์, Artist, Riety○นิศา ศรีคำดี, Artist, Crybabyสาขา Education:○กรวุฒิ ลาภปรารถนา, Founder and CEO, Tech Up○พีรเดช มุขยางกูร, Co-founder and CEO, Cariber○วิรชา พูลวรลักษณ์, Founder, Vira Care○พริษฐ์ เที่ยงธรรม, Co-founder, Edsyสาขา Entertainment:○ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, Actress and model○อวัช รัตนปิณฑะ, Actor○ปราโมทย์ ปาทาน, Co-founder and CEO, Khotkoolสาขา Fashion & Beauty:○ภิพัชรา แก้วจินดา, Co-founder, Pipatchara○ชยธร กิติยาดิศัย, Founder, INGU○ธนิสา วีระศักดิ์ศรี, Co-founder and CEO, Ravipaสาขา Finance & Venture Capital:○ถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล, COO, Monixสาขา Food & Beverage:○รณภร คณิวิชาภรณ์, Owner and Bartender○ศรีล โรจนเมธินทร์, Chef and Founder, Small Dinner Club○ดาลัด กำภู ณ อยุธยา, Chef, Kid Deeสาขา Manufacturing & Energy:○พีระภัทร ศิริจันทโรภาส, CEO, Shargeสาขา Media & Marketing:○สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, CEO, The GroundControlสาขา Public service & Law:○พรพรหม วิกิตเศรษฐ์, Advisor to the Governor and chief sustainability officer, Bangkok metropolitan Administrationสาขา Sports:○กุลวุฒิ วิทิตศานต์, Badminton player, Pornphromสาขา Sustainability○วรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ, Founder & CEO, Ira○ภาคภูมิ โกเมศโสภา, Co-founder and director, Wonwon○ปณาลี ภัทรประสิทธิ์, Vice President, Simummuang Marketสาขา Technology:○ชาลี วิทยชำนาญกูล, Co-founder and CEO, Resubae○เมธาวี ทัศนเสถียรกิจ, Co-founder and CEO, Vulcan○กุลธิรัฐ ภควัชไกรเลิศ, Co-founder and CEO, Thailand e-Business Centerสาขา Transportation & Logistics:○แพรวพรรณ สาโรชวิมลสินธ์, Co-founder, 360Truck and 360TechxTatler Asia ไม่ได้เพียงแค่ยกย่องผู้นำรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนพวกเขาให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น เป้าหมายของ Tatler Asiaคือการช่วยสร้างคอมมูนิตี้และผลกระทบเชิงบวกที่ผู้นำรุ่นใหม่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ มากไปกว่านั้น การประกาศรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ผู้กำหนดอนาคตของภูมิภาคเอเชียดังกล่าวได้ถูกนำเสนอติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2016 อีกด้วย