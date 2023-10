เตรียมพบกับ TikTok Awards Thailand 2023 งานประกาศรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดแห่งปี

กลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีมเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการปลดล็อคศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับครีเอเตอร์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองให้แก่ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และขับเคลื่อนสังคมไปในทางบวกโดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ICONSIAMสำหรับรางวัล "TikTok Awards Thailand 2023" ปีนี้มีให้ร่วมลุ้นถึง 17 รางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่1. Hall of Fame Awards มอบให้แก่ครีเอเตอร์ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์จากหลากหลายหมวด 2.People's Choice มอบให้แก่ศิลปิน ดารา สตรีมเมอร์ และครีเอเตอร์ไลฟ์สตรีมเมอร์ และครีเอเตอร์จากหลากหลายวงการ 3.Special Awards ที่จะมอบให้แก่ครีเอเตอร์ที่สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจที่ TikTok เลือกสรร รวมไปถึงร้านค้ายอดนิยมอีกด้วยโดยแต่ละประเภทแบ่งเป็นรางวัล ดังนี้1. BEST OF SPORT2. BEST OF GAMING3. BEST OF EDUCATION4. BEST OF FASHION & BEAUTY5. BEST OF FOOD6. BEST OF ENTERTAINMENT1. ARTIST OF THE YEAR2. CELEBRITY OF THE YEAR3. VIRAL SONG OF THE YEAR4. LIVE STREAMER OF THE YEAR5. INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR6. RISING STAR OF THE YEAR7. POPULAR CREATOR OF THE YEAR8. CREATOR OF THE YEAR1. SOCIAL IMPACT PARTNER OF THE YEAR2. TIKTOK SHOP CREATOR OF THE YEAR3. INSPIRING SME OF THE YEARพร้อมร่วมกระทบไหล่เหล่าดารา และครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิ นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, วง New Country,วง PiXXiE, วง 4Eve, คริส - พีรวัส แสงโพธิรัตน์, ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, “สยาโม” (แตงโม - สยาภา สิงห์ชู) ครีเอเตอร์แต่งตัวย้อนยุค , “เจนจินดา พีรพงศ์ธร” ครีเอเตอร์สาวเล่าข่าวประเด็นฮอต , “บิว -วราภรณ์ปิยะนันทสมดี” อินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้ และบิวตี้บล็อกเกอร์ ชื่อดัง, “นัทเด้อ” ณัฐพงษ์ พรหมพินิจ ครีเอเตอร์สายวาย ,“เอวาเรสต์” ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยว, “หัวฟูดูบอล” ครีเอเตอร์สายกีฬา, “เฟิร์น – โสรยา วงษ์พัดอำพร” จากช่อง Fern for funครีเอเตอร์ไอเดียสร้างสรรค์, มอมแมม -ภาวิณี ศรีเกตุ ครีเอเตอร์สายเกมส์สตรีมเมอร์ รวมทั้ง “เบลล่า วิถีไทย” (ศิรัตติกานคำพิมาน) ครีเอเตอร์สายคอนเทนต์อาหาร และ“เบสเบบี้” ครีเอเตอร์สายคอนเทนต์อาหาร ที่จะมาร่วมลุ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วยร่วมเป็นกำลังใจ และส่งคะแนนโหวต "TikTok Awards Thailand 2023" ผ่านทางแบนเนอร์กิจกรรมบนหน้า แพลตฟอร์มTikTokhttps://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/64fee0a7a3ff43024ea1b821?appType=tiktok&magic_page_no=1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2566TikTok คือ แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก พันธกิจของ TikTok คือ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน TikTok มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก ได้แก่ ลอสแอนเจลิส ซิลิคอนวัลเล่ย์ นิวยอร์ค ลอนดอน ปารีส เบอร์ลิน ดูไบ โตรอนโต สิงคโปร์ จาการ์ตา โซล และโตเกียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.tiktok.com