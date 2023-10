งาน “Taiwan One More Time ครั้งที่ 6” ตอน: เที่ยวไต้หวันอีกครั้งต้องไม่ซ้ำใคร”

วันนี้ - 22 ตุลาคม 2566 นี้ ณ ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์



กิน ช้อป เที่ยวไต้หวันในงานเดียวที่ “Taiwan One More Time ครั้งที่ 6” ไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 11:00-20:00 น. ชั้น G Silom Complex ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: @Taiwan One More Time

เริ่มต้น อย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับงาน “Taiwan One More Time ครั้งที่ 6” มหกรรมการท่องเที่ยวไต้หวันสุดฮอตอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไต้หวันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก คุณเซีย ซิ่ว เม่ย รองผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานงานปีนี้มีแพ็คเกจสุดปังเอาใจคนรักไต้หวันให้ได้ฟินแบบไม่พัก ภายในงานประกอบด้วยบูธแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันในราคาพิเศษจากโรงแรมชั้นนำ และสายการบิน China Airlines, EVA AIR, Starlux Airlines, Vietjet Air ที่มาแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในไต้หวันที่ไม่ซ้ำใคร อาทิ เช็กอินแลนด์มาร์ก “ตึกไทเป 101” ติดอันดับ Top 10 สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ดื่มด่ำศิลปะที่ “Gaomei Wetland” เมืองไถจง เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะและพื้นที่ที่กว้างใหญ่ สูดอากาศบริสุทธิ์ธรรมชาติอันงดงาม ณ “วนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน” เมืองเจียอี้ หรือไป “ท่องรถไฟอาลีซาน” สัมผัสทิวทัศน์ของดอกไม้บานสะพรั่งตลอดเส้นทางสุดโรแมนติก แล้วปิดท้ายที่ “หมู่บ้านฮิโนกิ” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นในหมู่บ้านที่เคยเป็นที่พำนักของชาวญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวันนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายของฝากยอดนิยมจากไต้หวัน ยกขบวนมาเอาใจขาช้อป อาทิ ขนมตังเมไต้หวัน เนื้อเนียนนุ่มไส้แน่น หวานกรอบอร่อยพอดีคำ จากร้าน “Sugar & Spice” แบรนด์อันดับ 1 ครองใจคนไต้หวัน, เค้กพายสับปะรด สูตรเด็ดจากไต้หวัน และสินค้าขึ้นชื่อและอาหารจากไต้หวันให้เลือกซื้อมากมาย อีกทั้งในงานยังมี กิจกรรมให้ความรู้การเตรียมพร้อมก่อนเที่ยวไต้หวัน จากบล็อกเกอร์ไต้หวันในไทย และกิจกรรมเวิร์กช็อปทำชานมไข่มุกจากร้าน GW Tea House ทุกวันพิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงาน! ลุ้นไปกับกิจกรรมแจกตั๋วเครื่องบินฟรี จากสายการบิน Vietjet Air จำนวน 6 ที่นั่ง ลุ้นรับห้องพักโรงแรมชั้นนำ จากเมืองหนานโถว รับชมมินิคอนเสิร์ตจากวง The Glass Girls และ NIKKO NIKKO และสิทธิพิเศษอีกมากมายที่งาน เข้างานฟรีทุกวัน