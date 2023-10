TikTok Awards Thailand 2023 งานประกาศรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดแห่งปี

งานประกาศผลรางวัลเปิดงานด้วยการเดินพรมแดงของทัพนักแสดง ศิลปิน และ ครีเอเตอร์ชื่อดังกว่าพันคน อาทิมาร่วมสร้างสีสันโดยมีบรรดาแฟนคลับมาร่วมกระทบไหล่ศิลปินและเหล่าครีเอเตอร์คนโปรดอย่างใกล้ชิดและมาถึงไฮไลต์สำคัญของงานในค่ำคืนนี้กับการประกาศ “TikTok Awards Thailand 2023" ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆได้ส่งกำลังใจ และส่งคะแนนโหวตผ่านทางแบนเนอร์กิจกรรมบนหน้าแอปพลิเคชัน TikTok ทั้งหมด 17 รางวัล ได้แก่1. BEST OF SPORT ได้แก่ Watalooknungquotes (วาทะลูกหนัง)2. BEST OF GAMING ได้แก่ Gnox1_taiyang3. BEST OF EDUCATION ได้แก่ Saysci (เซย์ไซน์ นวพล เชื่อมวราศาสตร์)4. BEST OF FASHION & BEAUTY ได้แก่ Prouddevakula (พราว รัมภาสิริ เทวกุล ณ อยุธยา)5. BEST OF FOOD ได้แก่ Giantpanchef (เชฟกระทะยักษ์)6. BEST OF ENTERTAINMENT ได้แก่ Pizza_movie1. ARTIST OF THE YEAR ได้แก่ Billkin_entertainment (บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล)2. CELEBRITY OF THE YEAR ได้แก่ Jamesspmk (เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์)3. VIRAL SONG OF THE YEAR ได้แก่ เพลง Fire boy - PP Krit (พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร)4. LIVE STREAMER OF THE YEAR ได้แก่ Pupey1703 (ปูเป้ ขวัญหทัย)5. INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR ได้แก่ เพลง Seven – Jungkook (จองกุก)6. RISING STAR OF THE YEAR ได้แก่ Cheerballwithearn (เชียร์บอลกับเอิร์น)7. POPULAR CREATOR OF THE YEAR ได้แก่ Tigercryy (เลิ่กลั่ก)8. CREATOR OF THE YEAR ได้แก่ Bewvaraporn (บิว วราภรณ์ ปิยะนันทสมดี)1. SOCIAL IMPACT PARTNER OF THE YEAR ได้แก่ Cibpolice (ตำรวจสอบสวนกลาง CIB)2. TIKTOK SHOP CREATOR OF THE YEAR ได้แก่ Arteereview (อาตี๋รีวิว)3. INSPIRING SME OF THE YEAR ได้แก่ Fakfah6699 (สินค้าออนไลน์แบรนด์ PURE)นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากศิลปินดัง รวมถึงศิลปินเจ้าของเพลงที่เป็นไวรัลดังในชั่วข้ามคืนอย่างนุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, พัดชา ชนุดม สุขสถิตย์ เจ้าของเพลงดัง "โอมจงรวย", ศิลปิน วง PROXIE, ศิลปินดูโอ้ฝาแฝด Didi x Dada เจ้าของเพลงฮิต จังหวะตกหลุมรัก (Magic Moment), ศิลปินวง NEW COUNTRY, ศิลปินดูโอ้ คู่รัก “เรนิษรา” เจ้าของเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว), ศิลปินดูโอหนุ่ม - สาว LUSS, สามสาว วง PiXXiE และปิดท้ายความบันเทิงด้วยโชว์จากสาว ๆ วง 4EVE เต็มอิ่มสมเป็นงานประกาศสุดยอดครีเอเตอร์ผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดแห่งปีที่ทุกคนรอคอย…