เปิดแล้ววันนี้‘เซ็นทรัล นครปฐม’ มิกซ์ยูสแห่งแรกใจกลางนครปฐม

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา เปิด “เซ็นทรัล นครปฐม” โครงการมิกซ์ยูสแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางนครปฐม ที่พร้อมเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งใหม่ที่ยกระดับและเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ชาวนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด “ปฐมบทใหม่ของความสุข” บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ พื้นที่อาคารรวม (GBA)133,000 ตารางเมตร ครบครันด้วย ศูนย์การค้า, โรงแรม, คอนโดมิเนียม Escent, บ้านเดี่ยว Baan Nirati, Urban Park 4 ไร่ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น โดยเป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 42 ของเซ็นทรัลพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์เดินหน้าแผนพัฒนาโครงการ สร้างย่าน สร้างเมืองหลัก-เมืองรอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในฐานะ Place Maker เรามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มศักยภาพของเมืองไปอีกขั้น โดย “เซ็นทรัล นครปฐม” จะเป็นแลนด์มาร์ก “ปฐมบทใหม่ของความสุข” เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและครบครันที่สุด พร้อมทั้งเชื่อมไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศ เราตั้งใจสร้างสรรค์ให้ เซ็นทรัล นครปฐม เป็นมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ที่เติมเต็มการใช้ชีวิตของทุกคนได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้คน เสริมศักยภาพจังหวัด ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภาคกลางและภาคตะวันตก รองรับเมกะโปรเจ็คของภาครัฐในอนาคต ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่วนราชการ ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ในจังหวัด พร้อมสร้างสรรค์ให้โครงการเซ็นทรัล นครปฐม เป็นพื้นที่บอกเล่า “ปฐมบท” แห่งวัฒนธรรมและศิลปะอันงดงามและยาวนาน เชิดชูอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของเมือง ซึ่งจะช่วยสร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวครบทุกมิติ ทั้งสนับสนุนเทศกาลงานเมือง และเปิดพื้นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร สร้างความเติบโตของชุมชนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”เซ็นทรัล นครปฐม อยู่ในทำเลศักยภาพติดถนนเพชรเกษม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่าง พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ อีกทั้งมีการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ จึงทำให้เซ็นทรัล นครปฐม ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯไฮไลต์ปฐมบทใหม่ กับเดสติเนชั่นที่เป็นความสุขของทุกคน1. รวม 500 แบรนด์ชั้นนำครบครัน-มากที่สุดในนครปฐม ตอบโจทย์นักช้อปทุกเจน อาทิ ร้านอาหารแบรนด์ดังครั้งแรก แซมาอึล และบุญตงกี่ และรวบรวมแบรนด์โลคอลมาไว้ในที่เดียว อาทิ ย้อยหย่อย, เสน่ห์จันทน์, กำแพงแสน ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ 20 บาท อร่อยไม่ต้องปรุง, ร้านเชลล์ไม่เคยชิม, ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน่าล่อในสวน, ปากหม้อญวนปังญวนอุดร องค์พระปฐมเจดีย์ เข้ามาเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระดับท้องถิ่น Fashion & Beauty: Lyn, Jaspal, Pomelo, Beautrium ไอที Gadget : iStudio, Advice, IT City, JIB และ Multibrand อย่าง Jaymart, Banana, Big Camera สถาบันความงามชั้นนำ เช่น The Klinique, Apex, Gangnam, Merida Clinic อัปสกิลเพิ่มทักษะสำหรับเด็กๆ ที่ Click Robot, PlaySound แบรนด์ Magnet Anchors อย่าง Major Cineplex, Jetts Fitness และ ครั้งแรกกับ HarborLand เร็วๆ นี้2. ผนึกกำลังธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล Tops, Power Buy, B2S, Supersports, OfficeMate, Auto1 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อปบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ในดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์จังหวัดอย่าง ‘พระปฐมเจดีย์’ พร้อมจับมือกับ The Maker ท้องถิ่น ร่วมสร้างผลงานการตกแต่งเพื่อหลอมรวมเป็นห้างสำหรับทุกคนในจังหวัด ครบครันแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Lancome, Estee Lauder, Kiehl’s, Shiseido, Dyson, Nespresso ฯลฯ และสะดวกเหนือระดับกับบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 อาทิ Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษอย่างครบครันจากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้า พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยเหลือสังคมมากมาย3. ครั้งแรกในนครปฐม Urban Park พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 4 ไร่ใจกลางโครงการ ที่ Integrate พื้นที่ Semi-Outdoor ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพร่วมกัน ครั้งแรกของ Running Track ลู่วิ่งลอยฟ้า เชื่อมต่อกับโซนสปอร์ตของศูนย์ฯ, โซน Pet’s Park สำหรับคนรักสัตว์ ร่มรื่นด้วยสวนส้มโอ ท่ามกลางสวนสวยที่บรรดาไม้ดอกนานาพันธุ์จะเบ่งบานตามฤดูกาล4. ครั้งแรกของศูนย์การค้าแห่งความยั่งยืนของจังหวัด กับบริการ EV Charger Station รองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แสงธรรมชาติรอบโครงการ พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รักษาต้นไม้เดิมและปลูกเพิ่มอีกกว่า 300 ต้น ช่วยกรองอากาศและฝุ่น eco-friendly สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งศูนย์ ออกแบบศูนย์การค้าตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) สำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น ลิฟต์ที่กว้างขวาง, ทางลาดสำหรับรถเข็น, ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตได้สะดวกฉลอง Grand Opening จัดเต็มยิ่งใหญ่ คอนเซ็ปต์ “ความสุขบทใหม่ ศิวิไลซ์นครปฐม”• ไฮไลท์พิเศษเทศกาลงานเปิดนคร เปิดฟลอร์ Swing Dance โดย ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์ ในการแสดงชุด Civilization a New Dawn• เปลี่ยนลานหน้าเซ็นทรัล นครปฐม ให้เป็นงานเต้นรำย้อนยุค ชวน Swing Dance ทำลายสถิติผู้ร่วมเต้นมากที่สุดในประเทศไทย โดย Asia Book of Records• ตื่นตากับ Mapping Show ชมความศิวิไลซ์ของเมืองนครปฐม ที่ฉายลงบน Facade หน้าเซ็นทรัล นครปฐม อลังการพลุ 300 นัด นาน 3 นาที• จับมือ 16 ร้านอาหารชั้นนำ ชูวัตถุดิบนครปฐม รังสรรค์เมนูพิเศษ “ปฐมบทใหม่ของความอร่อย”• อีเวนต์ Co-Creation อย่าง นิทรรศน์ นัด นคร รวมร้าน 60 ร้านสินค้าทำมือจาก Little Tree Market (30-31 มี.ค. 67), Coffee Society เทศกาลของคนรักกาแฟ ณ ลานปฐม สโมสร (30 มี.ค. – 8 เม.ย. 67), Jazz Festival จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (26-28 เม.ย. 67), งานสตรีทฟู้ด Local Cuisine ตอกย้ำเมืองครัวโลก (9-24 เม.ย. 67), Motor Show, Summer Fashion Show จากฝีมือดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากศิลปากร (8 เม.ย. 67) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนครปฐม• ดื่มด่ำกับ Art Exhibition ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์ของเมืองนครปฐม ผลงานของศิลปินคอลลาจชื่อดังแห่งยุค นักรบ มูลมานัส, ผลงาน Art Collaboration กับสถาบันการศึกษา สุดสร้างสรรค์ โชว์เคสความเป็นนครปฐม ผ่านตัวอักษร "เซ็นทรัล นครปฐม", ชมบอลลูนยักษ์สูงกว่า 3 เมตร พร้อมถ่ายรูปกับ “น้องพูนสุข” มาสคอตสุดคิวท์ และเช็กอิน ณ หมุดหมายใหม่ของเซ็นทรัล นครปฐม กับงานอาร์ตที่เก๋สุดในนครปฐมร่วมฉลองความสุขกับโปรโมชั่นสุดปัง อาทิ ช้อปครบทุก 1,500 บาท ลุ้นรับรถยนต์ Mazda, ช้อปครบ 2,500 บาท รับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex มูลค่า 260 บาท, ช้อปครบ 5,000 บาท รับฟรี Picnic Mat ลาย Exclusive มูลค่า 1,200 บาท ช้อปครบ 2 แสนบาท รับคะแนน The1 100,000 คะแนน เคลียร์คิวให้พร้อมแล้วมาร่วมเปิดปฐมบทของความสุขด้วยกัน!