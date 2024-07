The 1 เปิดลิสต์ 5 อันดับแบรนด์ เผยFandom Shoppers ดันยอดพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - The 1 Insight เจาะลึกจักรวาล Fandom Shoppers ชี้ Fandom Marketing กระตุ้นยอดขายพุ่ง เผยกลุ่มแฟนคลับใช้จ่ายเฉลี่ย 60,000 บาทต่อคนใน 7 วัน พร้อมเปิดลิสต์ 5 อันดับแบรนด์ยอดขายสูงสุดทุกหมวดสินค้าจากงาน “The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024”The 1 Insight เปิดผลวิเคราะห์กลุ่มพฤติกรรมแฟนด้อม 3 ช่วงวัย เผย Fandom Shoppers ใช้จ่ายหนัก เติบโตกว่า 2 เท่าตัวในช่วงแคมเปญ ชี้ภาพรวม Fandom Marketing ยังคงมาแรง! แนะแบรนด์คว้าโอกาสสร้าง Big Impact เพิ่มแรงส่งสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้จ่ายมากขึ้น พร้อมเผย 5 อันดับแบรนด์ยอดขายสูงสุดจากหลากหมวดสินค้าจากงาน “The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024” เทศกาลช้อปพร้อมประสบการณ์พิเศษครั้งใหญ่แห่งปีจากกลุ่มเซ็นทรัลจากความสำเร็จของงาน “The 1 Day วัน The 1 แห่งชาติ 2024” ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลายเป็นกระแสในสื่อต่างๆ ไปจนถึงโลกโซเชียล รวมถึงขึ้นเทรนด์โลกอันดับ 1 ในแพล็ตฟอร์ม X ในด้านตัวเลขธุรกิจ The 1 Day 2024 มีผู้เข้าร่วมถึง 2 ล้านคน สร้างยอดขายเติบโตจาก The 1 Day ปี 2019 กว่า 2.5 เท่า โดยสมาชิก The 1 ที่มียอดซื้อสะสมสูงสุดถึง 20 ล้านบาทในช่วงช้อปเพียง 7 วัน รวมทั้งหมดมีจำนวนสิทธิ์ที่ร่วมช้อปเพื่อเข้าร่วมลุ้นเข้างาน Meet & Greet กว่า 200,000 สิทธิ์ จึงเห็นได้ชัดว่า Fandom Marketing หรือการทำงานร่วมกับศิลปินเพื่อผลในทางการตลาดนั้นไม่ได้จำกัดเพียงเรื่องของการสร้างการรับรู้ (Awareness) แต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจในภาพรวมได้อย่างแท้จริงเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายในรายละเอียด The 1 Insight ยังพบ 3 กลุ่มช่วงวัยของ “Fandom Shoppers” หรือ “นักช้อปชาวด้อม” ที่มีความแตกต่างที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงจูงใจ กำลังซื้อและพฤติกรรมการใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ทีมแม่ หรือ ทีมมัมหมี รักศิลปินเหมือนลูก พร้อมเปย์เต็มที่ อยากได้อะไรแค่บอกคุณแม่! อยู่ในกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers (อายุมากกว่า 45 ปี) ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะ อยู่ในระดับ Privilege และ Affluent มีการใช้จ่ายรวมเป็นสัดส่วน 35% จากยอดใช้จ่ายทั้งหมดในช่วง The 1 Day 2024 โดยใช้จ่ายต่อคนสูงถึง 70,000 – 100,000 บาท สินค้าขายดีสูงสุดคือ แบรนด์ลักชัวรี่และแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าทีมแฟน หรือ ทีมหวานใจ แฟนคลับยุคแรก โตมาพร้อมอปป้า เมื่อก่อนเปย์ด้วยใจ ปัจจุบันมีรายได้พร้อมทุ่ม! อยู่ในกลุ่ม Gen Y (อายุระหว่าง 25 – 44 ปี) ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ Affluent และ Upper Mass ใช้จ่ายรวมเป็นสัดส่วน 60% จากยอดใช้จ่ายทั้งหมดในช่วง The 1 Day 2024 โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 – 70,000 บาทต่อคน สินค้าขายดีสูงสุดคือ หมวดบิวตี้ อาทิ สกินแคร์ น้ำหอม เครื่องสำอางทีมน้องสาว แฟนคลับรุ่นใหม่ มีศิลปินให้เลือกเปย์มากมาย จ่ายได้ตามกำลังทรัพย์ เป็นกลุ่ม Gen Z (อายุ น้อยกว่า 24 ปี) ใช้จ่ายรวมเป็นสัดส่วน 5% จากยอดใช้จ่ายทั้งหมดในช่วง The 1 Day 2024 โดยเฉลี่ยประมาณ 20,000 - 40,000 บาทต่อคน สินค้าขายดีสูงสุดคือ หมวดแกดเจ็ต อาทิ สมาร์ทโฟน แทบเล็ต สมาร์ทวอทช์นอกจากนี้ ยังได้เผย 5 อันดับแบรนด์ขายดีสูงสุดจากทุกหมวดในช่วง The 1 Day 2024 ดังนี้• หมวดบิวตี้ ได้แก่ Shiseido, Dior Beauty, Nars, Chanel Beauty, Estèe Lauder• หมวดแฟชั่น ได้แก่ Crocs, Muji, Niyom Jeans, Skechers, Wacoal• หมวดสินค้าสำหรับเด็ก ได้แก่ Lego, Sanrio, Camera, Nike, MamyPoko• หมวดสินค้ากีฬา ได้แก่ Adidas, Nike, Fila, Skechers, Yonex• หมวดอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ One, Muji, Double A, Pentel, Casio• หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ My Choice, Tops, Meiji, Singha, Nescafé• หมวดแกดเจ็ต ได้แก่ Apple, Samsung, Dyson, Epson, Sony• หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้แก่ Samsung, TCL, LG, Toshiba, Electrolux• หมวดอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ Kassa, Giant Kingkong, TOA, โรงใหญ่, TPI• หมวดยานยนต์ ได้แก่ Michelin, Bridgestone, Liqui Moly, Goodyear, Yokohamaดาวน์โหลด The 1 APP เพื่อติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery