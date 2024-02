SHISEIDO ในงาน “Journey of Potential ” เปิดตัว สูตรใหม่ ที่ดีกว่าและทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคยของผลิตภัณฑ์กลุ่ม VITAL PERFECTION

ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์สกินแคร์ในตลาด Prestige Beauty รังสรรค์อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ใจกลาง Parc Paragon เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION และร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจและชวนทุกคนร่วมค้นพบศักยภาพในตัวเองผ่านแคมเปญ Potential Has No Ageโดยมีแขกคนสำคัญของแบรนด์ SHISEIDO ลี ซอง กยอง SHISEIDO Korea Brand Ambassador, อลิซ โค SHISEIDO Taiwan Skincare Ambassador, วี วิโอเลต วอเทียร์ และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friends of SHISEIDO Thailand รวมไปถึงสื่อและ Influencer จากนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกหลากหลายท่านโดยในงานได้ถ่ายทอดแนวคิด Potential Has No Age เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเชื่อว่าทุกความเป็นไปได้...เป็นไปได้เสมอ รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวการค้นพบใหม่ครั้งสำคัญจากแบรนด์ SHISEIDO ที่ได้แรงบันดาลใจเบื้องหลังมาจากการศึกษาการทำงานของร่างกาย โดยผสานนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์ เข้ากับส่วนผสมทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION ที่มุ่งเน้นให้ผู้คนสามารถค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดของผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านหลากหลายโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น- Potential Has No Age โซนที่จะชวนให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม และตอกย้ำแนวคิดที่ว่า ทุกความเป็นไปได้... เป็นไปได้เสมอ- Safflower in Bloom สัมผัสประสบการณ์สุด immersive ผ่าน 360 digital display ที่แสดงถึงเรื่องราวของ Safflower สายพันธุ์ทรงประสิทธิภาพ อย่าง Mogami Safflower ที่ SHISEIDO ได้ศึกษาวิจัย จนต่อยอดมาเป็นสุดยอดส่วนผสมสำคัญในการพัฒนาสูตรใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคยของ NEW VITAL PERFECTION- Discover Your Skin Potential โซนที่จะพาไปค้นพบที่สุดของนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์จากแบรนด์ SHISEIDO ทวีอนุภาพด้วยส่วนผสมทรงพลังจากธรรมชาติ อย่าง Mogami Safflower รังสรรค์เป็นสารสกัด SafflowerRed™ ช่วยเสริมประสิทธิภาพ Invisible Nutrient Network และ ยังผสานเทคโนโลยีและส่วนผสม Anti-Aging อีกมากมาย เพื่อการฟื้นบำรุงผิวจากสัญญาณความร่วงโรยแห่งวัยต่างๆได้ทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น- Live Your Potential โซนที่จะได้สัมผัสกับการบริการแบบ Omotenashi จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นเพื่อมอบความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ SHISEIDO ยึดถือเป็นหลักสำคัญสำหรับการมอบบริการมาโดยตลอดผ่านโซนตรวจสภาพผิวด้วยเครื่อง Skin Visualizer พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลผิว รวมถึงการให้บริการนวดมือเพื่อผ่อนคลายในแบบฉบับของ SHISEIDOโดยภายในงานยังเต็มไปด้วยพลังแห่งศักยภาพและแรงบันดาลใจท่ามกลางผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง เริ่มด้วยพิธีเปิดตามธรรมเนียมญี่ปุ่นที่เรียกว่า Kagami Biraki (พิธีตอกถังสาเก) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป นำโดย Nicole Tan ,Shiseido Asia Pacific President & CEO, Echo Lo, Deputy Chief Brand Officer,Sher le Chua, Shiseido Asia Pacific Regional Brand Director, brand SHISEIDO, ปาริชาติ วีระเสถียร Managing Director บริษัทชิเซโด้ (ไทยแลนด์) ร่วมด้วยแขกคนสำคัญของ SHISEIDO ทั้งลี ซอง กยอง SHISEIDO Korea Brand Ambassador, อลิซ โค SHISEIDO Taiwan Skincare Ambassador ,วี วิโอเลต วอเทียร์ และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร Friends of SHISEIDO Thailand ที่มาร่วมฉลองกับทุกศักยภาพพร้อมแชร์และพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด Potential Has No Age และผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION สูตรใหม่ และปิดท้ายด้วยความสุขสนุกสนานจากโชว์พิเศษของ Friend of Shiseido VITAL PERFECTION คนล่าสุดอย่าง วี วิโอเลต วอเทียร์งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลานพาร์ค พารากอน สยามพารากอน โดยผู้ร่วมงานจะได้ค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดของผิวและสัมผัสอีกขั้นของนวัตกรรมความงามทางวิทยาศาสตร์จาก SHISEIDO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมาย🎁 รับฟรี! New Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream ขนาด 1.5ml จำนวน 2 ซอง และ New Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream Soft ขนาด 1.5ml จำนวน 2 ซอง รวมมูลค่า 550 บาท*🎁 ร่วมตรวจผิวด้วย Skin Visualizer นวัตกรรมตรวจค่า Blood Circulation ของผิว รับฟรี! Vital Perfection Uplifting and Firming Advanced Cream 15ml มูลค่า 1,350 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Official Page: @ShiseidoThailandผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ SHISEIDO ทุกสาขา | SHISEIDO Official Website และ Official Store บน Central Online, The Mall Online, Lazada และ Shopeeสามารถศึกษาข้อมูลสูตรใหม่ของผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION ได้ที่ LINK https://new.express.adobe.com/webpage/cL9kfSWJpoqTO