เผย 5 สินค้ายอดพุ่งรับ Easy E-Receipt ชี้ Gen Z ตื่นตัว ใช้จ่ายเติบโต 18%

ผู้จัดการรายวัน 360 -The 1 Insight เผยอินไซต์จากพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคต้นปี 2567 สรุป Top 5 สินค้ายอดพุ่งช่วงช้อปลดหย่อนภาษีในโครงการ Easy E-Receipt พร้อมจับเทรนด์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยโดยผลสำรวจระบุว่า กลุ่ม Gen Z มีความตื่นตัวสูงเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ดันยอดการใช้จ่ายเติบโตถึง 18% สูงสุดจากทุกช่วงวัย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการใช้จ่ายของสมาชิกระหว่างวันที่ 1-29 ม.ค. 67 จากฐานข้อมูล The 1ในช่วง 10 วันสุดท้ายของการช้อปลดหย่อนภาษี 2567 The 1 Insight ได้สรุป Top 5 อันดับสินค้าที่ขายดีทั่วประเทศในช่วงช้อปลดหย่อน Easy E-Receipt 2567 อันได้แก่ 1) เครื่องฟอกอากาศ +98% 2) เครื่องปรับอากาศ +65% 3) ไดร์เป่าผมและเครื่องหนีบผม +56% 4) โทรศัพท์มือถือ +27% 5) รองเท้ากีฬา +20%จากอันดับสินค้าดังกล่าว เห็นได้ว่ามี 2 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในช่วงมกราคม 2567 ได้แก่ 1) ความจำเป็น หรือเป็นสินค้าที่ควรจะซื้อในช่วงเดือนนี้ อาทิเช่น เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศ ที่มีความสำคัญทวีคูณในช่วงเดือนมกราคม 67 ที่วิกฤตมลพิษฝุ่น PM 2.5 กลับมาอีกครั้ง 2) ช่วงราคา โดยกลุ่มสินค้าที่มีราคาสูงกว่ากลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆ อาจให้ความสะดวกในการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีมากกว่า เรียกได้ว่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่รายการก็อาจใกล้ถึงยอดลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ สอดคล้องกับการที่ ‘อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์’ ขึ้นแท่นเป็นหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงนี้ ติดอันดับ Top 5 ถึง 4 ใน 5 อันดับเลยทีเดียวในมุมของการใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย The 1 Insight ได้เผยกลุ่มสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภค Gen X, Gen Y และ Gen Z เลือกซื้อแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ ดังนี้1. Gen X (อายุ 45 – 59 ปี เกิด พ.ศ. 2508 - 2522) ผู้บริหารรุ่นใหญ่ เน้น Work-Life Balance แต่ความรับผิดชอบเต็มร้อย! มียอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่ม ‘สินค้ากีฬาออกกำลังกาย’ และแบรนด์ยอดนิยมได้แก่ Skechers, Nike และ Adidas2. Gen Y (อายุ 28 – 44 ปี เกิด พ.ศ. 2523 - 2539) Middle Management ไฟแรง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน! เป็นกลุ่มช่วงวัยที่ยังคงให้ความสำคัญกับ ‘ภาพลักษณ์’ อย่างที่ทราบกันดี จึงไม่น่าแปลกใจที่มียอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่ม ‘เครื่องสำอางและน้ำหอม’ โดยมีแบรนด์ยอดนิยมได้แก่ Dior, Chanel และ Nars3. Gen Z (อายุ 21 – 27 ปี เกิด พ.ศ. 2540 – 2552) เพิ่งเริ่มทำงานก็ต้องเสียภาษี ตื่นตัวเรื่องลดหย่อนเป็นที่ 1! มียอดซื้อเติบโตสูงสุดในกลุ่ม ‘อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์’ โดยแบรนด์ยอดนิยมได้แก่ Apple, Dyson และ Samsungนอกจากนี้ ข้อมูลจาก The 1 Insight ยังชี้ว่า ช่วงวัยที่ให้ความสำคัญกับการลดหย่อนภาษีมากที่สุดคือ Gen Z ที่มีการใช้จ่ายเติบโตถึง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน เรียกได้ว่าสูงกว่า Gen Y ที่เติบโต 6% และ Gen X ที่เติบโต 2% อย่างมีนัยสำคัญทีเดียว สำหรับโครงการ Easy E-Receipt หรือการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิ์ซื้อลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 โดยรวมถึงสินค้าและบริการในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ E-Tax ไปจนถึงสินค้าในหมวดหนังสือเล่ม, E-Book และ สินค้า OTOP ต่างๆ