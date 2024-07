BEM และ BMN ชวนท่องอวกาศผ่านงานศิลป์ กับนิทรรศการ MarTro A-14 : Mission To Mars

BEM และ BMN ชวนท่องอวกาศผ่านงานศิลป์ ใน Metro Art ซีรีส์ 5 กับนิทรรศการ MarTro A-14 : Mission To Mars ที่สถานี MRT พหลโยธินบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา และ พื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า จับมือพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัด “Martro A-14 : Mission To Mars” เอาใจผู้ชื่นชอบความลับของอวกาศ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของ StrayPups น้องหมานักท่องอวกาศกับการสำรวจดาวอังคารไปกับยาน Martro A-14 ผ่านผลงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อันน่าตื่นตาจนอยากชวนทุกคนไปสัมผัสภาพของโลกอวกาศและสิ่งมหัศจรรย์ที่อาจพบได้บนดาวอังคารผ่านสไตล์การสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันของศิลปินแต่ละท่านในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Palette Artspace แกลเลอรีศิลปะที่ตั้งอยู่ในย่านทองหล่อ ที่นำเสนองานศิลปะหลากหลาย รูปแบบมาให้การสนับสนุนร่วมเป็น Curator ในการคัดเลือกศิลปินและจัดแสดงผลงานศิลปะอย่างเช่นเคย หลังสร้างเสียงตอบรับที่ดีใน Metro Art ทั้ง 4 ซีรีส์ที่ผ่านมาสำหรับซีรีส์ที่ 5 นี้เป็นนิทรรศการศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติผู้หลงใหลในดวงดาวและจักรวาล จะนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ในแบบฉบับของตัวเอง โดยศิลปินที่จัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ Art of Hongtae, Angus Hutcheson, Praewpraphasiri and Cartair Rattie และ ARTIST LEAGUE TH เกือบ 20 ท่าน เชิญชวนคุณมาเปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับอวกาศผ่านผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์และน่าค้นหา โดยจะจัดแสดงผลงานใน Metro Art ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม-30 กันยายน 2567 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน พื้นที่ Art Space แหล่งรวมงานศิลปะใจกลางเมือง