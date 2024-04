"Star Wars Outlaws" ท่องกาแล็กซี 30 สิงหา ลูกค้าชุดพิเศษเล่นก่อน 3 วัน

Ubisoft Store

gematsu

Ubisoft ร่วมกับสตูดิโอ Massive Entertainment ออกมาประกาศกำหนดวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับผลงานเกมแอ็คชันชูตติ้งผจญภัยโลกอิสระที่อ้างอิงตามจักรวาลภาพยนตร์ชื่อดัง โดยตัวเกมเหตุการณ์ภายในเกมจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหนังภาค The Empire Strikes Back กับหนังภาค Return of the Jedi ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นวายร้ายสาวหน้าใหม่ผู้ออกแสวงหาอิสรภาพและหนทางในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เธอและ "นิกซ์" (Nix) สัตว์สหายคู่กายต้องร่วมมือกันต่อสู้ ฉกฉวยขโมย และชิงไหวชิงพริบท่ามกลางกลุ่มอาชญากรที่ถูกหมายหัวต้องการตัวมากที่สุดในกาแล็กซีผู้เล่นจะได้ขับยานเทรลเบลเซอร์ท่องอวกาศต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดิ และขับยานสปีดเดอร์เพื่อสำรวจดินแดนที่มีความหลากหลายหนาแน่นพลุกพล่านไปด้วยผู้คนและสถานบันเทิงบนดาวดวงต่างๆ ซึ่งการที่มีนิกซ์อยู่เคียงข้างจะช่วยให้คุณสามารถพลิกแพลงได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยปืนบลาสเตอร์ เอาชนะข้าศึกด้วยการซุ่มโจมตี ประยุกต์ใช้นานาอุปกรณ์แกดเจ็ต หรือค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูน ได้แก่ชุดปกติแค่ตัวเกมหลัก สนนราคา 1,999 บาทชุดพิเศษตัวเกมหลักพ่วงซีซั่นพาสและสิทธิ์ในการเข้าเล่นเกมล่วงหน้าก่อนใคร 3 วัน (27 ส.ค.) สนนราคา 3,199 บาท และปิดท้ายด้วยชุดพรีเมียมใหญ่สุดที่มีครบทุกอย่างเหมือนโกลด์เสริมด้วยบันเดิลวายร้ายผู้แทรกซึม บันเดิลฉลามซาบัค ดิจิทัลอาร์ตบุ๊ก สนนราคา 3,699 บาท โดยหากกดสั่งซื้อล่วงหน้าตอนนี้ไม่ว่าชุดใดก็ตาม คุณจะได้รับแพ็กโบนัสเคสเซลรันเนอร์ที่รวมของตกแต่งสำหรับสปีดเดอร์และยานเทรลเบลเซอร์ไปทันที