BEM และ BMN จับมือสถาปัตย์ จุฬาฯ และ Too Fast Too Sleep ประกวดออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ MRT คลองเตย

BEM ร่วมกับ BMN ชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ Too Fast Too Sleep แห่งใหม่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT คลองเตย ชิงรางวัล 250,000 บาท เปิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ต่อยอดทางความคิดและอาชีพให้กับชุมชน เยาวชน ต่อยอดMetro Art อาร์ตสเปซใจกลางเมืองนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN กล่าวว่า บริษัท ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT และทางด่วน ได้ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง ชวนนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย าร่วมการประกวดการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ Too Fast Too Sleep แห่งใหม่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT คลองเตย ชิงรางวัล 250,000 บาท เปิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมทักษะ ส่งเสริมการต่อยอดทางความคิดและอาชีพให้กับชุมชน เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยในเขตคลองเตยได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่ MRT พหลโยธินให้เป็น Metro Art อาร์ตสเปซใจกลางเมืองทั้งนี้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัท ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมความสุขทั้ง 3 ด้าน คือ ความสุขของชุมชนและสังคม หรือ Happy Living Society (Happy Journey, Happy Living Society และ Happy Planet) BEM และ BMN จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ โดยเล็งเห็นว่า MRT สถานีคลองเตยแห่งนี้ ตั้งอยู่ในย่านที่เหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชน มีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้พาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญอย่าง Too Fast To Sleep ผู้ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามายาวนาน สามารถปลุกปั้นพื้นที่ให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ด้านปัญญาได้อย่างน่าสนใจ จึงได้เกิดเป็นโครงการ Too Fast To Sleep x Metro Mall MRT คลองเตย ชวนนิสิตมาร่วมประกวดการออกแบบพื้นที่ของเมโทร มอลล์ ของสถานีคลองเตยให้เกิดเป็นแหล่งมั่วสุมทางปัญญาแห่งใหม่ โดยคาดหวังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะอาชีพและศักยภาพของผู้คนในชุมชนคลองเตย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง BMN และ BEM จะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ เรายังมองหาพื้นที่ที่น่าสนใจในระบบรถไฟฟ้า MRT ในการปรับโฉมอยู่เสมอ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ MRT”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ยิ่งไปกว่าการมอบความรู้คือการที่เด็กๆ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและต่อยอดทางความคิดให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมา ต้องขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่อย่าง BEM BMN และ Too Fast Too Sleep ที่เปิดโอกาสเหล่านิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปรับใช้องค์ความรู้กับการทำงานจริง พร้อมทั้งได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีระหว่างการศึกษา อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่สถานีคลองเตยนี้ด้วยด้าน นายเอนก จงเสถียร CEO บริษัท MMP Corporation Ltd. และ TOO FAST TOO SLEEP กล่าวว่า การประกวดออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เสริมทักษะและสร้างอาชีพให้ชาวคลองเตยในโครงการ Too Fast To Sleep x Metro Mall MRT คลองเตย เป็นการเชิญชวนนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมแข่งขันการออกแบบพื้นที่ สร้างผลงานผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากสถาบันการศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร โดยจะมีการประกาศผู้ชนะเลิศภายในมิถุนายน 2567 หลังจากนั้นจะเป็นการทำงานร่วมกันกับทีมนักออกแบบจาก Too Fast To Sleep และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเนรมิต MRT คลองเตยให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ Too Fast To Sleep แห่งใหม่ต่อไป โดยคณะผู้จัดกิจกรรมมีความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชน ส่งเสริมบุคคลในชุมชนให้มีศักยภาพ พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page : BMN และ Too Fast To Sleep