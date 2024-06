ONETOUCH ผนึก Netflix ตีโจทย์ “เซ็กซ์” ผ่านซีรีส์ “ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว”

ONETOUCH ยังมีกิมมิกและมอบประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสร้างสรรค์ Box Set สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ด้านในจะมี Poster ซีรีส์ “ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว” มาพร้อมหน้ากาก กางเกงในลูกไม้สีแดง และหน้ากาก สอดคล้องกับ element ในซีรีส์ จดหมายที่มีลายแทงลับจากซีรีส์ ด้านในมีถุงยางอนามัยบรรจุพร้อมใช้ รวมถึงบอร์ดเกมไทย ลายเส้นสวยอย่างน้ำเต้าปู๋วป๋า เป็นเครื่องมือที่อยากให้ทุกคู่มีโอกาสได้ลองอะไรใหม่ๆ สำหรับผู้ที่อยากได้ Box Set ปุจฉาพาเสียวแซ่บๆ เพียงซื้อถุงยาง ONETOUCH รุ่นใดก็ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

ทั้งนี้ การเหนียมอาย ไม่กล้าพูดเรื่องเซ็กซ์อย่างเปิดเผย Insight หนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทำให้คนไทยอาจไม่มีความสุขเรื่องเพศได้อย่างเต็มที่ อาจจุดชนวนนำไปสู่การสร้างปัญหาครอบครัว หย่าร้าง ฯลฯONETOUCH เล็งเห็นความสำคัญเรื่อง “เซ็กซ์” และต้องการให้ทุกคนมีความสุขเรื่องเพศอย่างถึงที่สุด จึงได้ร่วมกับพันธมิตรสตรีมมิ่งคอนเทนต์ระดับโลก “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) สร้างสรรค์ผลงานสื่อสารผู้บริโภคผ่านแคมเปญ “ONE นี้เรื่องเพศ TOUCH ได้ ความสุขเรื่องเพศ เป็นเรื่องของทุกคน” สอดคล้องกับแนวคิด OWN YOUR (SEX) PLEASURE เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลดล็อกการพูดคุยเรื่องเซ็กส์อย่างเปิดเผยและร่วมตามหาความสุขทางเพศอย่างปลอดภัย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีรสนิยมอย่างไรสำหรับกลยุทธ์ที่ ONETOUCH นำมาใช้เจาะกลุ่มเป้าหมาย คือการสร้าง Branded Content สื่อสารกับผู้บริโภคให้ลงตัวและกลมกล่อมผ่านซีรีส์ “ดอกเตอร์ไคลแมกซ์ ปุจฉาพาเสียว” จาก “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) ที่จะพาผู้บริโภคไปพบกับความอลหม่านในการพูดคุยเรื่อง “เซ็กซ์” อย่างเปิดเผย ท่ามกลางยุคที่มองเป็นเรื่อง “ต้องห้าม” โดยซีรีส์จะมีทั้งหมด 8 ตอนต่อเนื่อง เพื่อพาผู้ชมไปหาคำตอบทุกปัญหาเรื่อง “เซ็กซ์” สามารถรับชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้กว่า 190 ประเทศทั่วโลก ทาง Netflix เท่านั้นนอกจากคอนเทนต์บนเน็ตฟลิกซ์ ที่จะสร้างการเปิดกว้างเรื่องเซ็กส์แล้ว ONETOUCH ยังงัดการสื่อสารอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภคด้วย ผ่านการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน(Out of Home Media : OOH)และสื่อเคลื่อนที่ เพื่อสร้างแรงกระเพื่อม ไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ด สื่อบนสถานีรถไฟฟ้า ตุ๊กๆ รถสองแถว ที่มาพร้อมกับ “ปุจฉาพาเสียว” ตอบ Insight ของใครหลายๆคน เช่น อยากเสร็จช้าเหมือนพระราม 2 ทำไงดีหนอ? เครื่องไม่ค่อยติด ทำไงให้ฟิตครับหมอ? รวมถึงมีการสร้างสรรค์เพลงจาก 2 ศิลปิน “Tang Bad Voice ft. BadMixy” มาเพิ่มสีสันผสมความรู้ด้วย สามารถรับชมวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-ck54zPCkTE