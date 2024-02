ห้างเซ็นทรัลยกเครื่อง‘CENFINITY’ ขยายกลุ่มกระเป๋าหนักเพิ่มการจับจ่าย

ผู้จัดการรายวัน360 – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และเซ็นทรัล เอมบาสซี เปิดตัว ‘CENFINITY’ (เซ็นฟินิตี้) โปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัล ซึ่งเป็นกลุ่ม top customer ของสมาชิกเดอะวัน (The1) ที่ออกแบบภายใต้ความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบประสบการณ์และสิทธิพิเศษเหนือระดับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำระดับโลกมอบสิทธิประโยชน์แบบเวิล์ดคลาสพริวิเลจ และประสบการณ์แปลกใหม่ในแบบที่ประเมินค่าไม่ได้ มุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูง วางเป้าหมายปี 2567 ดันสมาชิก CENFINITY โต 20% และ มียอดใช้จ่ายจากกลุ่มลูกค้า CENFINITY เพิ่มขึ้น 15%นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “กว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมา ความพึงพอใจและความสุขของลูกค้า เป็นสิ่งที่ห้างเซ็นทรัลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เรามุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงบริการอันเป็นเลิศและประสบการณ์แปลกใหม่อันน่าจดจำอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นและประทับใจทุกครั้งที่มาห้าง โปรแกรม “CENFINITY” ได้รับการออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงความสุขของลูกค้าคนสำคัญที่เสมือนเพื่อนสนิทและครอบครัวเซ็นทรัล เน้นคัดสรรพริวิเลจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น Dining, Hospitality, Travel, Wellness และ Lifestyle เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งเท่านั้น”ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลมีฐานลูกค้า CENFINITY ที่แข็งแกร่ง โดยสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มลูกค้าระดับ Gold ที่มียอดใช้จ่าย 600,000 บาทต่อปี, กลุ่มลูกค้าระดับ Platinum ที่มียอดใช้จ่ายสะสม 3 ล้านบาท ต่อปี และกลุ่มลูกค้าระดับ Diamond ซึ่งเป็นกลุ่ม top tier และคัดสรรจากคุณสมบัติพิเศษ โดยในปีที่ผ่านมา ลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มนี้มียอดการใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้าทั่วไปถึง 10 เท่า ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าเพิ่มความถี่ในการมาช้อปของลูกค้ากลุ่มนี้ พร้อมๆกับการเพิ่มจำนวนลูกค้า CENFINITY ด้วยการคัดสรรสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์และเป็นสิทธิพิเศษขั้นกว่าที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัลเท่านั้น เราตั้งเป้าเพิ่มยอดใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยคาดว่ายอดการใช้จ่ายของลูกค้า CENFINITY จะเติบโตขึ้น 15% ในปี 2567”“ปีนี้เรามุ่งเน้นทำให้ Top Customer Program ของห้างเซ็นทรัลทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อคงความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้กว้างขึ้น เราจึงออกแบบโปรแกรม CENFINITY ให้เป็นโปรแกรมที่เข้าใจความต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และตรงใจลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุด ด้วยแนวคิด Personalization เพื่อมอบบริการและสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงและเฉพาะบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ Dedicated Personal Shopper และ Personal Stylist การนำเสนอพริวิเลจที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าคนสำคัญซึ่งไม่เพียงเฉพาะการใช้พริวิเลจในประเทศเท่านั้น เรามองถึงการใช้พริวิเลจในระดับโกลบอล โดยห้างเซ็นทรัลเดินหน้าผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและในระดับภูมิภาค เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ และให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ลูกค้า CENFINITY จะได้รับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแบบที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งสิทธิ์การเข้าร่วมงานไพรเวทอีเว้นต์ระดับโกลบอล การร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังระดับโลก และการเข้าร่วมงานพรีเมีย อีเว้นต์ก่อนใคร”“ห้างเซ็นทรัล นำอินไซต์ของลูกค้าคนสำคัญมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมสำหรับลูกค้าคนสำคัญในทุกมิติอยู่เสมอ ทำให้ห้างเซ็นทรัลเป็นห้างสรรพสินค้าที่ครองใจลูกค้ากลุ่ม CENFINITY ตลอดมา โจทย์ความท้าทายใหม่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากกลับมาที่เราและไม่เปลี่ยนใจไปจากเรา จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว “CENFINITY” พริวิเลจโปรแกรมใหม่ล่าสุดของเรา ที่เป็นเหมือนจักรวาลใบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด CENFINITY ไม่ใช่เพียงโปรแกรมสำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของห้างเซ็นทรัลในการเป็นเดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุกโมเม้นต์ของชีวิตสำหรับลูกค้าคนสำคัญทุกคน ผ่านการมอบประสบการณ์เหนือระดับอันไร้ที่ติและไร้ขอบเขตในทุกมิติของไลฟ์สไตล์” นางณัฐธีรา กล่าวทิ้งท้ายCENFINITY มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ Gold, Platinum, Diamond เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าคนพิเศษให้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หลากหลายและตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์Gold เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่มียอดสะสมค่าใช้จ่าย 600,000 ต่อปี ขึ้นไป เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปเหนือระดับ ได้แก่• พิเศษ! รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนนทุกการช้อป 150 บาทที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี• เมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันทุกสาขา ทุกๆ ยอดซื้อจะได้รับการคำนวนเป็น 2 เท่าเพื่อสะสมเป็นยอดใช้จ่ายตลอดปีสำหรับปรับสถานะสมาชิก• พื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับลูกค้า CENFINITY พร้อมสิทธิ์จอดรถฟรีตลอดวันที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ จอดฟรี 6 ชม.ที่ห้างเซ็นทรัลสาขาอื่นๆ• บริการช่วยเหลือพิเศษด้านการช้อป อาทิ One-stop check-out, บริการส่งสินค้าถึงบ้านแบบ priority ฟรี• บริการห่อของขวัญฟรี• บริการสไตล์ลิสและช่างปรับแก้เสื้อผ้าส่วนตัวฟรี• สิทธิ์ในการใช้บริการเลาจน์ที่ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี• บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Dedicated Personal Assistant)• ส่วนลด 10% สำหรับสินค้าราคาปกติ• รับส่วนลดและของขวัญพิเศษในวันเกิด• สิทธิพิเศษเมื่อเข้าพักในเครือโรงแรม Park Hyatt, Centara และ SALA อาทิ เช็คอินก่อนเวลา และเลทเช็คเอาท์, ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มราคาพิเศษ, Welcome Amenity Kit เป็นต้น• สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย และ บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก เป็นต้น• สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล lifestyle พิเศษเฉพาะสมาชิก Gold เช่น บัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์Platinum เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่มียอดใช้จ่าย 3 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับระดับ Gold นอกจากนี้ยังได้รับ• คำเชิญในการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค ซึ่งบัตรเครดิตนี้จะมีการเรียนเชิญผู้ถือบัตรแบบเอ๊กซ์คลูซีฟเท่านั้น• รับบริการ VIP Airport Service ปีละ 2 ครั้ง• ได้รับ Priority ในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINITY• ช้อปสนุกมากขึ้นกับดีลในการซื้อสินค้าที่มากกว่า• สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย, บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก และ บัตรเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ระดับโลก เป็นต้น• สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล exclusive ที่หายากพิเศษเฉพาะสมาชิก Platinum เช่น บัตรชมการแสดงระดับโลกDiamond เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่ได้รับเชิญเท่านั้น โดยไฮไลต์พริวิเลจสำหรับลูกค้ากลุ่ม Diamond ที่เหนือกว่าระดับ Gold และ Platinum ได้แก่• คำเชิญในการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะ แบล็ค ซึ่งบัตรเครดิตนี้จะมีการเรียนเชิญผู้ถือบัตรแบบเอ๊กซ์คลูซีฟเท่านั้น• รับบริการ VIP Airport Service ปีละ 4 ครั้ง• ได้รับ Priority สูงสุดในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINITY• สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ บริการลีมูซีน, Welcome Hamper, บริการรับ-ส่งที่โรงแรม, ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย, บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก และ บัตรเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ระดับโลก เป็นต้น• สิทธิ์ในการรับเชิญเป็นสมาชิก VIP เพื่อรับบริการพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลในทวีปยุโรป• โปรแกรมตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคหัวใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี• ห้องพัก 1 คืน ที่ Centara Hotel ฟรี• ได้รับ priority สูงสุดในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINITY• สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล Lifetime experience ที่หาที่ไหนไม่ได้เฉพาะสมาชิก Diamond เช่น การเข้าชมงานแฟชั่นระดับโลก การเดินทางบนเครื่องบินส่วนตัว