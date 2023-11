“ณัฐธีรา บุญศรี” นั่งCEOกลุ่มห้างเซ็นทรัล

ผู้จัดการรายวัน 360 – เปิดตัวแม่ทัพคนใหม่แห่งห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน คุณโอ๊ด-ณัฐธีรา บุญศรีขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างเป็นทางการ สานต่ออาณาจักรผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่สากลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำออมนิชาแนลรีเทลของเมืองไทย ประกาศแต่งตั้ง “โอ๊ด-ณัฐธีรา บุญศรี” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล อย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นแม่ทัพใหญ่กุมบังเหียน ขับเคลื่อนอาณาจักรห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันเดินหน้าสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ วางกลยุทธ์เพื่อสานต่อความสำเร็จปักธงเป็นเดสติเนชันอันดับ 1 ของเมืองไทยอันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ สินค้าครบครัน การบริการที่เป็นเลิศ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะยกระดับประสบการณ์การช้อปให้กับลูกค้าได้อย่างเหนือระดับนับเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จที่มาพร้อมพันธกิจอันใหญ่ยิ่งในการบริหารห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้อยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป แม่ทัพคนใหม่ “ณัฐธีรา บุญศรี” หรือคุณโอ๊ด ยึดหลักในการทำงานโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม (We before Me) พร้อมเปิดกว้างและสนับสนุนให้เกิดการแชร์ไอเดียกันอย่างเปิดกว้างในฐานะทายาทของครอบครัวจิราธิวัฒน์ ทำให้ณัฐธีราคลุกคลีและคร่ำหวอดในวงการรีเทลมาเกือบ 20 ปี สั่งสมประสบการณ์ทำงานมาแล้วในทุกภาคส่วนของการบริหารห้าง มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับ Store Transformation ปรับโฉมพื้นที่ในห้าง เฟ้นหาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า ดังเช่นหลากหลายโปรเจ็กต์ที่ผ่านมาอย่างการปรับลุคห้าง Zen สู่ Central at Centralworld และการรีโนเวทห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและครบครันยิ่งขึ้น รวมถึงเมกะโปรเจ็กต์ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นคือ การปรับพื้นที่และรูปโฉมใหม่ของห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดยวางเป้าหมายขึ้นแท่นสู่ห้างสรรพสินค้าลักชัวรีอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)ในด้านการศึกษาเธอจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Boston College และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Harvard Business School จากประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุด ณัฐธีรา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจพาณิชย์ (Chief Commercial Officer) ของเครือเซ็นทรัล รีเทล โดยรับผิดชอบดูแลในส่วนการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร ฮาร์ดไลน์ และพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ พร้อมดูแลการเติบโตทั้งด้านยอดขายและผลกำไร การผสมผสานการตลาดค้าปลีกเข้ากับ Omnichannel รวมถึงหนึ่งในการอุทิศตนที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกัน (CSV) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม“เป้าหมายของห้างเซ็นทรัลและโรบินสันคือการทำให้ลูกค้าประทับใจและมีความสุขสูงสุด เรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเน้นในเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนา เพื่อเข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องคิดทำสิ่งใหม่อยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงเพื่อขายสินค้าเท่านั้น แต่เราอยากมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า อีกทั้งเรายังยึดมั่นที่จะเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกแห่งการพัฒนาดังที่เป็นมาโดยตลอดทั้งในแง่การพัฒนาสังคมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตลอดการดำเนินธุรกิจ” นางสาวณัฐธีรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวมั่นใจได้เลยว่าห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ภายใต้การนำทัพของคุณณัฐธีรา บุญศรี ในบทบาท CEO มากฝีมือคนนี้จะนำมาซึ่งรูปโฉมใหม่และการบริการที่ดีที่สุดเพื่อมอบประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า พร้อมยกระดับห้างเซ็นทรัลและโรบินสันให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เป็นห้างของคนไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล ครองเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าตลอดไปได้อย่างแน่นอน