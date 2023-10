ห้างกลุ่มคาเดเวเครือเซ็นทรัล คว้ารางวัลสูงสุดค้าปลีกจากIGDS

ห้างกลุ่มคาเดเวเครือเซ็นทรัลสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดในวงการค้าปลีก จาก IGDS สมาคมห้างสรรพสินค้าระดับโลกบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ห้างหรูยอดนิยมของกลุ่มคาเดเว ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า ระดับลักชัวรี ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรม เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ากว่า 100 ปี และมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเยอรมนี 3 แห่ง ได้แก่ “คาเดเว” (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน, “อัลสแตร์เฮาส์” (Alsterhaus) เมืองฮัมบูร์ก และ “โอเบอร์โพลลิงเกอร์” (Oberpollinger) เมืองมิวนิก ภายใต้การบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทของคนไทย คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติจาก Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) สมาคมห้างสรรพสินค้าที่มีบทบาทสำคัญสูงสุดในธุรกิจห้างสรรพสินค้าทั่วโลก ประกอบด้วย “รางวัลห้างสรรพสินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระดับโลก” (Most Innovative Department Store in the World) มอบให้กับห้างในกลุ่มคาเดเวทั้ง 3 แห่ง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท “ทีมบริหารห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก” (World’s Best Team at a Department Store) มอบให้กับ ทีมบริหารไวน์และเครื่องดื่ม ของห้างคาเดเว กรุงเบอร์ลิน ตอกย้ำการเป็น ห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่ในยุโรป เครือกลุ่มเซ็นทรัล ปักหมุดผู้นำรีเทลไอคอนนิกโลกสำหรับพิธีประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน IGDS World Department Store Summit (WDSS 2023) ณ นครดูไบ โดยมี อังเดร เมเดอร์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มคาเดเว (Andre Maeder, CEO the KaDeWe Group) เป็นผู้รับรางวัลในนามกลุ่มคาเดเว จาก Michael Ganci, Senior Vice President at NuORDER, USA ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้จัดรางวัล ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น นำโดย คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณฌอห์ณ ฮิล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มเซ็นทรัล ยุโรป ( Sean Hill, Managing Director Central Group Europe) ร่วมด้วย คุณณัฐธีรา บุญศรี, คุณธาพิดา นรพัลลภ, คุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ และคุณอาคาร จิราธิวัฒน์อังเดร เมเดอร์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มคาเดเว กล่าวว่า "พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ห้างกลุ่มคาเดเว ภายใต้การบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล ได้รับ 2 รางวัลทรงคุณค่าจาก IGDS ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 37 ประเทศ ใน 5 ทวีป ได้แก่1. รางวัลสุดยอดห้างสรรพสินค้าที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระดับโลก (Most Innovative Department Store in the World) ซึ่งเป็นการยกย่องห้างสรรพสินค้าที่มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาและทรานฟอร์มที่ดีที่สุดในโลก รวมทั้งรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมอบให้กับห้างในกลุ่มคาเดเวทั้ง 3 แห่ง คือ “คาเดเว” (KaDeWe) กรุงเบอร์ลิน, “อัลสแตร์เฮาส์” (Alsterhaus) เมืองฮัมบูร์ก และ “โอเบอร์โพลลิงเกอร์” (Oberpollinger) เมืองมิวนิก2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบริหารห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Team at a Department Store) มอบให้กับทีมบริหารไวน์และเครื่องดื่ม ของห้างคาเดเว กรุงเบอร์ลิน ด้วยความโดดเด่นในการบริการไวน์และเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกในร้านอาหารและบาร์ ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยทั้ง 2 รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมทั้งขอขอบคุณทางคณะกรรมการ IGDS สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และสิ่งสำคัญต้องขอขอบคุณทีมบุคลากรคุณภาพทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างแท้จริง ส่งผลให้ ห้างคาเดเว, อัลสแตร์เฮาส์ และ โอเบอร์โพลลิงเกอร์ ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ และครองสุดยอดผู้นำค้าปลีกที่มีผลงานด้านนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลก (the most innovative retail icons in the world)”อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่ชั้นนำในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ รีนาเชน เต ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และ ห้างเซลฟริดเจส ประเทศอังกฤษ ยังเคยได้รับการโหวตให้เป็น “ห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลก” (Best Department Store in The World) จาก Global Department Store Summit (GDSS) ซี่งเป็นการประชุมสัมมนาชั้นนำระดับโลกเกี่ยวกับธุรกิจห้างสรรพสินค้า ที่จัดโดย Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) เช่นเดียวกันอีกด้วยปัจจุบันจำนวนลูกค้าของห้างในกลุ่มคาเดเวที่มาเยือนต่อวัน แบ่งเป็น ห้างคาเดเว ประมาณ 50,000 คนต่อวัน, ห้างอัลสแตร์เฮาส์ ประมาณ 15,000 คนต่อวัน และห้างโอเบอร์โพลลิงเกอร์ ประมาณ 30,000 คนต่อวัน โดยจะมีเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ในส่วนสัญชาติลูกค้ามีทั้งที่เป็นชาวเยอรมัน, ชาวอียู และประเทศอื่นๆ นอกอียูอาณาจักรห้างสรรพสินค้าหรูในยุโรปของกลุ่มเซ็นทรัลทุกแห่ง มุ่งมั่นในการทรานฟอร์มทุกมิติให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และเทรนด์แห่งดิจิทัลยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้า ปักหมุดเป็นเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน.