คณะผู้บริหารเซ็นทรัลร่วมปลูกป่า ตามโครงการเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน

อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผช.กก.ผจญ.ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนามีแนวคิดเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขยายความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยร่วมกับพันธมิตรในหน่วยงานต่างๆ เข้าดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกโครงการ ที่เซ็นทรัลพัฒนาได้เข้าไปลงทุน ทั้งตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ในปี 2050 (2593) ทั้ง 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เราริเริ่มจากภายในองค์กรตนเอง ทั้งการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ การพัฒนาเป็นอาคารอัจฉริยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในโครงการของเราเองในทุกโครงการกว่า 2 ล้าน ตร.ม. และตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ให้กับชุมชนและทุกคนให้ได้ในปี 2593 ทยอยปลูกในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ของกิจกรรมปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มอีก 100,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T - Ver) ในจังหวัดพิษณุโลก และเชียงราย โดยเดินหน้าปลูกให้ได้ 2 แสนต้นภายในสิ้นปี 2566

นอกจากนี้ ตามโรดแมป Net Zero ยังมีการจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม ทั่วประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้สาร CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% และตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการของเราให้ได้ถึง 1 ล้านต้น ด้วยการจับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน"

ทั้งนี้ เชื่อว่า โครงการ One Million Trees Movement - ปลูกป่าซับคาร์บอน นั้นจะสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อเป้าหมาย Sustainable Ecosystem และ NET ZERO ภายในปี 2050