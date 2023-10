“CPN-เดอะวัน” ดันยอดขายร้านค้าไตรมาส 3 เปิดแคมเปญ “The 1 วันแบกพอยท์” กระตุ้น

ผู้จัดการรายวัน 360 -เซ็นทรัลพัฒนา ชูความแข็งแกร่ง The Ecosystem for All ผนึกกำลัง The 1 (เดอะวัน) เปิดแคมเปญ “The 1 วันแบกพอยท์” ดันยอดขายร้านค้าไตรมาส 3 ชวนสมาชิก The1 แบกพอยท์ The 1 กลับบ้านให้เต็มกระเป๋า ช้อปเท่าไหร่ ได้พอยท์คืนเท่านั้น สูงสุด 25 เท่า* แค่ช้อปแล้วอย่าลืมบอกเบอร์ทวงพอยท์ ที่ 600 แบรนด์ร่วมรายการ ที่โซนร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2566ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “แคมเปญ “The 1 วันแบกพอยท์” เป็นอีกหนึ่ง Road Map ภายใต้ The 1 BIZ ซึ่งเป็น Synergy Program ระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา เบอร์ 1 ศูนย์การค้าไทยกับ The 1 ดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรในกลุ่มเซ็นทรัลที่เป็นตัวจริงด้าน Big Data ระดับประเทศโดยแคมเปญดังกล่าวนอกจากจะเป็นการย้ำเตือนสมาชิก The 1 ในการรับสิทธิ์สะสมคะแนน The 1 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง เพื่อนำไปแลกคะแนนสะสม และนำไปแลกส่วนลดสำหรับช้อปครั้งต่อไป อีกทั้งแคมเปญดังกล่าวยังเป็นการดึงกำลังซื้อครึ่งปีหลัง ด้วยการมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า ด้วยโปรโมชั่น ช้อปเท่าไหร่ ได้พอยท์คืนเท่านั้น สูงสุด 25 เท่า โดยมีร้านค้าร่วมแคมเปญ 600 แบรนด์ รวมกว่า 2,000 ร้านค้า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 2566 โดยมีร้านค้าที่น่าสนใจ อาทิ Starbucks, adidas, Pomelo, Mango, Hoka, INNISFREE, iStudio by copperwired, Jaymart, Spaghetti Factory ฯลฯ นับเป็นช่วงเวลาพิเศษของลูกค้าอย่างแท้จริง“ เรามั่นใจว่าแคมเปญนี้ จะสร้างบรรยากาศความคึกคักในการจับจ่าย ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่ร่วมโปรแกรม The 1 BIZ พร้อมช่วยให้ร้านค้าและธุรกิจต่างๆ เติบโตด้วยกันในแบบ cross-region จากการมีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ รวมไปถึงเพิ่มการ Synergy ระหว่างธุรกิจหลักใน Retail-Led Mixed-Use Development ประกอบด้วยศูนย์การค้า, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย และออฟฟิศ เป็น Seamless Journey ให้กับลูกค้าและยังเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับร้านค้าผู้เช่าได้เติบโตไปด้วยกัน”นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director - The 1 กล่าวว่า “การมอบประสบการณ์ที่ตรงใจและครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิกนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่ The 1 ยึดถือมาโดยตลอด โดยหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จดังกล่าวคือความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์คนสำคัญอย่างเซ็นทรัลพัฒนา เพื่อที่จะยกระดับสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง ในส่วนของการสะสมคะแนน The 1 เราได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากสมาชิกซึ่งให้ความสำคัญกับการสะสมคะแนนผ่านการทุกใช้จ่ายกับแบรนด์ใน The 1 Ecosystem รวมถึงแบรนด์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศมาโดยตลอดทั้งนี้ The 1 และเซ็นทรัลพัฒนายังคงเปิดกว้างให้แบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาร่วมใน Ecosystem ของเราอยู่เสมอ เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการเปิดตัวแคมเปญ “The 1 วันแบกพอยท์” ในครั้งนี้ที่จะช่วยทวีคูณความสุขคืนกลับสู่สมาชิกได้ด้วยคะแนน The 1 ที่มากขึ้น เรียกได้ว่า ช้อปเท่าไหร่ ได้พอยท์คืนเท่านั้น สูงสุด 25 เท่า* โดยสมาชิก The 1 สามารถกดรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกสบายบน The 1 APP ทั้งยังสามารถติดตามสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงแคมเปญดีๆ เช่นนี้ได้ทุกวัน