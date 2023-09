ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ - เอสเอฟ ซีเนม่า และ ทรู ดีแทค ร่วมฉลอง 13 ปี ผ่านแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU’

กับแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 ก.ย. 66 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่น และกิจกรรมดี ๆ ที่มีมาให้อย่างต่อเนื่องได้ที่ Facebook Page: Robinson Lifestyle ( https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall )

นายจักรภพ ปิยะรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วย นางสาวศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายพัฒนาพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญเฉลิมฉลองครอบรอบ 13 ปี 27 สาขาทั่วไทยสุดยิ่งใหญ่ ในแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา’ ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นผู้นำค้าปลีกด้วย 27 สาขา ครอบคลุมทั่วไทย พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรจากแบรนด์ชั้นนำโดย นางสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์และผสานสิทธิประโยชน์ลูกค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้ง นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ นางสาวพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดดีลโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อขอบคุณครอบครัวนักช้อปทั่วไทย และตอบโจทย์การเป็น “Lifestyle and Experiential Community” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU #สุขกับคุณทุกช่วงเวลา’ จัดเต็มโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ศูนย์การค้าฯ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 ก.ย.66 ได้แก่• ‘อิ่มฟิน ดูฟรี ทุกวันศุกร์’ รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ เมื่อทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป หรือรับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง• ‘ลูกค้าทรู และดีแทค อิ่ม ช้อป เพลิน ลดสูงสุด 50%’ จากร้านอาหารและร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 66เตรียมสัมผัสความสนุกสุขล้น ร่วมฉลอง 13 ปี แห่งความสุข...กิน ช้อป เที่ยว ฟินสุดคุ้มที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์