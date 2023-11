"อาเล็ก ธีรเดช" ร่วมงาน “Meyer” จับ “Mickey Mouse” ลงครัว เปิดตัว 4 คอลเลคชั่นพิเศษ ฉลอง 100 ปี Disney

จับลงครัว ฉลองครบรอบ 100 ปี “ดิสนีย์” ด้วยเครื่องครัว 4 คอลเลคชั่นสุดพิเศษ พร้อมจับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในงานเนรมิต Display ห้องครัวสไตล์ Disney Meyer 4 รูปแบบ พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกและชิมอาหารจากเชฟมากฝีมือมากมาย โดยเฉพาะเชฟเฉพาะกิจอย่างที่มาอวดฝีมือทำอาหารให้แฟนๆ ได้ชมอย่างใกล้ชิด ที่แผนกเครื่องครัว ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม วันก่อนโดยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Meyer (ไมย์เออร์) กล่าวว่า สินค้า Meyer คอลเลคชั่นพิเศษ Disney เป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์เครื่องครัว “Meyer” และ “Disney” เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีของ Disney โดยหยิบตัวการ์ตูนชื่อดังไอคอนตลอดกาลอย่าง Mickey Mouse มาผสมผสานกับเครื่องครัว Meyer อย่างลงตัว 4 คอลเลคชั่น ตอบโจทย์เทรนด์การทำอาหารยุคใหม่ ที่ชื่นชอบเครื่องครัวที่มีฟังก์ชันและดีไซน์สวยงาม และการจัดงานครั้งนี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งอีเว้นท์สำคัญ ที่ทำให้บริษัทฯ ได้พบปะกับลูกค้าตัวจริง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งจากลูกค้าของไมย์เออร์ รวมถึงแฟนๆ การ์ตูนมิคกี้ เมาส์ ที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม“ไมย์เออร์ เป็นแบรนด์เครื่องครัวที่เติบโตและเป็นที่รู้จักจากนวัตกรรมการออกแบบที่ชาญฉลาดและสวยงาม พร้อมฟังก์ชันเสริมที่ช่วยลดขั้นตอนการทำครัวให้ง่ายขึ้น และวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์ คือ If you cook, you’re chef ให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการเข้าครัว เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและความสุขออกมาเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษ โดยเริ่มทำการตลาดในประเทศไทยปี 2538 จนเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และคาดว่าสินค้าคอลเลคชั่นนี้จะสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่ม และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น” นายโจเซฟ โล กล่าวด้านนักแสดงหนุ่ม อาเล็ก-ธีรเดช ที่มาร่วมสาธิตการทำอาหาร พร้อมร่วมถ่ายภาพกับผู้โชคดีในงานให้แฟนๆ ได้ฟินกันสุดๆ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ไมย์เออร์ ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องครัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน สามารถทำครัวได้ง่ายขึ้น และยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยสวยงาม สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งห้องครัวได้เป็นอย่างดี“ผมเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้ว จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำอาหารมากเป็นพิเศษซึ่งในเรื่องของดีไซน์และความสวยงามก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัวสักชิ้นเหมือนกัน เพราะเครื่องครัวสวยๆ จะทำให้เรามีความรู้สึกอยากเข้าครัวมากขึ้น อย่าง Meyer คอลเลคชั่นพิเศษ Disney ทั้ง 4 รูปแบบ ผมว่าตอบโจทย์มาก โดยเฉพาะผมที่ทำรายการอาหารด้วยแล้ว เวลาออกกล้องถ้ามีอุปกรณ์สวยๆ แบบนี้ ก็จะทำให้รายการดูน่าสนใจมากขึ้น ในขณะที่เรื่องของฟังก์ชันและความแข็งแรงก็ยังคงจัดเต็มตามสไตล์ของ Meyer ซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์อยู่แล้ว” อาเล็ก-ธีรเดช กล่าวสำหรับสินค้า Meyer คอลเลคชั่นพิเศษ Disney มีด้วยกัน 4 คอลเลคชั่น คือ D100 Steamboat Willie Collection, Monochrome Collection, Bake with Mickey และ Mickey Bon Voyage(ชุดสินค้าแลกซื้อสุดพรีเมียมสำหรับห้างเซ็นทรัล) โดยวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Central, The Mall, Index, SB Furniture,โชว์รูมที่ถนนศรีนครินทร์ และสามารถช้อปผ่านทางออนไลน์ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Web site : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookware