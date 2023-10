“อาเล็ก ธีรเดช” เตรียมร่วมงาน “Meyer” ร่วมฉลอง 100 ปี Disney ดึงไอคอนระดับตำนาน Mickey และ Minnie Mouse

ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ดิสนีย์ เตรียมพาคุณระลึกความหลัง พร้อมเติมความสุขสู่ทุกครอบครัว กับตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกที่เป็น Icon ระดับตำนานด้วยเครื่องครัว 4 คอลเลกชันสุดพิเศษ พร้อมจับมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม เตรียมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Meyer Cookware - For every magic moment in kitchen ด้วยการเนรมิต Display ห้องครัวสไตล์ Disney Meyer 4 รูปแบบ และจัดกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก และร่วมชิมขนมหวานจากเชฟมากฝีมือที่จะมารังสรรค์สาธิตการทำอาหารอีกมากมายตลอดงาน รวมถึงที่จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารให้แฟนๆ ได้ชม ตั้งแต่ 26-30 ตุลาคมนี้ ที่แผนกเครื่องครัว ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพฯสำหรับสินค้าคอลเลคชัน Disney เป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์เครื่องครัว “Meyer” และ Disney เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของ Disney โดยได้หยิบยกเอาตัวการ์ตูนชื่อดังตลอดกาล อย่าง Mickey และ Minnie Mouse พร้อมผองเพื่อน โดยนำมาเป็นลวดลายและผสมผสานกับเครื่องครัว Meyer อย่างลงตัว ให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานได้อย่างครบครันและมีความสุขในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 คอลเลกชัน คือ D100 Steamboat Willie Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก Steamboat Willie ของมิคกี้ เมาส์ประกอบด้วยเฉดสีเทา ดำ และขาว, Monochrome Collection ชุดเครื่องครัวโทนขาวดำ ดีไซน์สวย และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน พร้อมเอกลักษณ์ของมิคกี้ เมาส์ ตั้งแต่ภาพพิมพ์ไปจนถึงหูจับของฝาปิด, Bake with Mickey ที่ให้คุณเนรมิตเมนูขนมสุดว้าว ออกมาน่ากินสุดๆ ด้วยอุปกรณ์ทำขนมลายมิคกี้ เมาส์ และผองเพื่อน และสุดท้ายกับ Mickey Bon Voyage ที่เป็นชุดสินค้าแลกซื้อสำหรับห้างเซ็นทรัลเท่านั้น ชุดเซ็ตสินค้าพรีเมียมดิสนีย์ที่จะช่วยเสิร์ฟความสุขให้มื้ออาหารด้วยเครื่องครัวที่โดดเด่นสวยงามสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำและโชว์รูมที่ถนนศรีนครินทร์ และสามารถช้อปผ่านทางออนไลน์ได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปสำหรับงาน Meyer Cookware - For every magic moment in kitchen เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง Meyer และ Central ที่มาพร้อมกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแต่งหน้าเค้ก และคุกกี้ลายมิคกี้ เม้าส์ และผองเพื่อน พร้อมชมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดังหลากหลายท่าน โดยจะมีกิจกรรมพิเศษในวันที่ 27 ตุลาคม กับการสาธิตการทำอาหารของ “อาเล็ก-ธีรเดช” นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ที่จะมาสาธิตการทำอาหารภายใต้ตีม Friday Dining กับเมนูสุดพิเศษ พร้อมให้คุณได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายรูปโพราลอยคู่ พร้อมรับลายเซ็นจากอาเล็ก-ธีรเดช ส่วนในวันที่ 28 ตุลาคม ชมการสาธิตทำขนมของเชฟออยพรีส เจ้าของเพจ เชฟออยพรีส และคุณเคน TikToker ช่องผู้ชายทำคุกกี้และวันที่ 29 ตุลาคม พบกับครูรันและครูปูน เจ้าของเพจสอนทำขนม Little bite by poonie พร้อมด้วยเชฟบุช เลอชาญ เจ้าของช่อง Tiktok เจ้าของวลี #สวัสดีครับเบบี๋ #เอนจอยครับโดยผู้ที่สนใจสินค้า Meyer คอลเลคชันพิเศษจาก Disney สามารถเข้าชมงานได้ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2566 ที่ชั้น 2 และชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม โดยจะมีการโชว์สินค้าทั้ง 4 คอลเลกชัน และกิจกรรมสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดังและเหล่า Influencer อีกจำนวนมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Web site : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookware