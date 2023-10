“ห้างเซ็นทรัล” ฉลองครบ 76 ปี จัดงาน “Central Anniversary 2023”  เสิร์ฟความสุขผลิบาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ผ่านเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี

ลงตัวทุกคำ ยำขนมจีนบุปผา ยำขนมจีนสุดแซ่บผสานกับดอกไม้หอมละมุนที่ปลูกเองจากสวนปลอดสารที่เชียงใหม่ของทางร้าน เส้นขนมจีนสีสวยจากดอกอัญชัน เพลินกับความกรอบจากกากหมูเจียวและดอกไม้ทอดกรอบ ละมุนลิ้นด้วยน้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวา มอบความอร่อยที่เข้ากันได้อย่างลงตัว

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดงานเนื่องในโอกาสฉลองครบ 76 ปี ของการเป็นเดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุก ๆ วันสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน โดยจัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “Into the Season of Happiness” เสมือนเป็นการต้อนรับสู่ฤดูกาลแห่งความสุข และส่งมอบแรงบันดาลใจ เพื่อให้ทุกๆ วันของลูกค้าคนสำคัญเบ่งบานและเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ และเพื่อตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างดีเสมอมา ห้างเซ็นทรัลจึงตั้งใจรังสรรค์งานดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี ด้วยการนำดอกไม้สดนานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกมาเนรมิตห้างเซ็นทรัล ชิดลม ให้เป็นดั่งงานศิลป์ชิ้นเอกที่โอบล้อมไปด้วยความงามและสีสันแห่งธรรมชาติ ราวกับได้เดินท่องเข้าไปในผลงานศิลปะสุดตระการตา ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2566 นี้ โดยดอกไม้แต่ละชนิดต่างสะท้อนถึงความปรารถนาดีในหลากหลายห้วงอารมณ์ ทั้งความรัก ความกล้าหาญ มิตรภาพ แรงบันดาลใจ ความสุขสงบ และความตื่นตาตื่นใจ ที่ห้างเซ็นทรัลมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญมาตลอด 76 ปี และจะยังคง ผลิบานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ก็ร่วมฉลองด้วยกิจกรรมอันสร้างสรรค์มากมาย เช่น ป๊อปอัพของสวนดอกไม้ชื่อดังในเมืองไทย โดยนำดอกไม้เมืองหนาวรวมถึงพันธุ์กล้วยไม้หาชมยากมาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ เชยชมและเลือกซื้ออย่างใกล้ชิดพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ พร้อมตื่นตาไปกับการปรากฏตัวของนักแสดงระดับท็อปที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนแห่งความผลิบานครั้งใหม่ในงานเปิดตัว เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่านความงดงามของหมู่มวลดอกไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้อีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับคั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “นับเป็นเวลา 29 ปีแล้วที่ห้างเซ็นทรัลได้ริเริ่มกิจกรรมการจัดดอกไม้สดประจำปีภายในห้างฯ โดยเราตั้งใจคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบความสุขแทนคำขอบคุณให้ลูกค้าคนสำคัญที่อยู่เคียงข้างห้างเซ็นทรัลมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเรา ห้างเซ็นทรัลจึงได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สำคัญอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดงาน “Central Anniversary 2023” ฉลองครบ 76 ปี ห้างเซ็นทรัล ด้วยงานดอกไม้ประจำปีสุดยิ่งใหญ่ที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี กับคอนเซ็ปต์สุดพิเศษ ชวนให้ทุกคนมาสัมผัสกับสุนทรียภาพอันงดงามจากมวลดอกไม้สดนานาพันธุ์ พร้อมจัดเต็มกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เมนูอาหารดอกไม้จากร้านดังที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รวมถึงโปรโมชันพิเศษและสินค้าสุดลิมิเต็ดจากหลากหลายแบรนด์ดัง เพื่อให้งานฉลองครบ 76 ปีครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความประทับใจและเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าทุกคนเมื่อมาที่ห้างเซ็นทรัล”โดยในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง ได้รับเกียรติจาก นิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเป็นแขกผู้ทรงเกียรติในงาน พร้อมด้วย มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด, ณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ธาพิดา นรพัลลภ ประธานบริหาร ฝ่ายบริหารสินค้ากลุ่มแฟชั่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด รวมถึงศิลปินดาราและเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย อย่าง ออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, จีน่า - ญีนา ซาลาส, แพม - สิริน ศรีอรทัยกุล, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, โอปอล์ - พลอยพัชชา สมรรถศรบุศย์, จั๋ง - วิกร บูรณภิญโญ พลาดไม่ได้กับไฮไลท์โชว์สุดพิเศษจากนักแสดงสาวชื่อดัง คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ที่เปิดตัวมาในลุคงามสง่า ถ่ายทอดลีลาพลิ้วไหวดุจความงดงามของดอกไม้บานสะพรั่ง พร้อมกับฉากหลังสุดอลังการของหมู่มวลดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับสู่การฉลองครบรอบ 76 ปี ห้างเซ็นทรัลอย่างเป็นทางการ สำหรับการประดับตกแต่งและไฮไลท์กิจกรรมของ “เทศกาลดอกไม้” ประจำปีนี้ ได้แก่• ห้างเซ็นทรัล ชิดลม (ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2566)เนรมิตดินแดนสวนดอกไม้ให้งดงามราวกับงานศิลป์ชิ้นเอก ผ่านการคัดสรรดอกไม้สดนานาชนิดที่มาพร้อมความหมายอันลึกซึ้งอย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกตลอดระยะเวลา 76 ปีที่ห้างเซ็นทรัลมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญมาโดยตลอด อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกพีโอนี และ ดอกทิวลิป ที่ต่างเป็นตัวแทนของความรัก ความปรารถนาดี, ดอกไอริส ที่คอยจุดประกายแรงบันดาลใจให้กันและกันทุกเมื่อ, ดอกไฮเดรนเยีย อบอวลไปด้วยความเข้าใจและทำให้หัวใจพองโตด้วยความสุข, ดอกลาเวนเดอร์ อันสื่อถึงความรู้สึกสงบสบายใจเมื่อรายล้อมไปด้วยบุคคลที่รักและสถานที่ที่คุ้นเคย เช่นเดียวกับ “ห้างเซ็นทรัล” ที่เปรียบเสมือน “บ้าน” แสนอบอุ่นของลูกค้าเสมอมาชั้น 1 ทักทายเหล่าแขกผู้มาเยือนด้วยกลิ่นหอมชวนหลงใหลและความอลังการของโซนทางเดินที่ประดับประดา ไปด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์ซึ่งวางแซมสลับกันในเฉดสีชมพูอ่อนและขาวอย่างลงตัว จนอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพ ความประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกชั้น 2 (บริเวณรอบบันไดเลื่อน) เปลี่ยนบรรยากาศสู่ธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมท่ามกลางป่าลึก ด้วยการนำเสนอความงดงามในรูปแบบงานเพนต์ ที่ใช้สีสันในการเพนต์ลวดลายใบไม้น้อยใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหล่าแมลงนำโชค อาทิ เต่าทอง, ด้วง โดยตัวแมลงดีไซน์มาพิเศษในแบบ 3D เพิ่มความโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งบริเวณปีกด้วยดอกไม้สดสีสันฉูดฉาด รวมถึงอุโมงค์ทุ่งดอกไฮเดรนเยียหลากสีสันสุดตระการตาบริเวณทางเชื่อมห้างเซ็นทรัล ชิดลม และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซีชั้น 3 พบ Central The 1 Exclusive Lounge ท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้ที่จัดไว้เป็นพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เพียงแสดงบัตรเพื่อรับเครื่องดื่มและอาหารว่างจาก Tiengna Viennoiserie (เถียงนา เวียนนัวเซอรี) ที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการฉลองครบ 76 ปีของห้างเซ็นทรัล และเมื่อช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับช่อดอกไม้สดฟรี ที่ เซ็นทรัล เดอะวัน เอ็กซ์คลูซีฟ เลานจ์ชั้น 5 (Living) พบความตระการตาของเส้นสายแห่งดอกไม้ ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของการจัดแสดงดอกไม้ในครั้งนี้ ที่ผสมผสานความเป็นอินสตอลเลชันอาร์ตออกมาได้อย่างไร้ที่ติ ด้วยดอกไม้สดในโทนสีพาสเทลสบายตา ไม่ว่า จะเป็นสีชมพู สีม่วง สีเหลือง สีน้ำตาลอ่อน จัดวางให้ดูพลิ้วสวยไปตามเส้นสายอันคดเคี้ยวของแบบโครง แผ่ปกคลุมให้ได้ชื่นชมความงามกันอย่างทั่วถึงชั้น 6 (My Little World) ต้อนรับเด็กๆ และครอบครัวกลับสู่บ้านอันแสนอบอุ่นด้วยสองแมวอ้วนสุดคิวท์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณบันไดเลื่อนทั้งสองด้าน โดยเจ้าเหมียวตัวแรกมาพร้อมท่าทางแสนสนุก กำลังไล่ตะครุบลูกบอลดอกไม้ ในขณะที่อีกตัวก็กำลังเล่นปีนป่ายกำแพงดอกไม้ขนาดยักษ์อย่างเพลิดเพลิน โดยไม่ลืมโผล่หน้ามาทักทายคุณน้องๆ หนูๆ ที่แวะเวียนผ่านมา รอให้ทาสแมวทั้งหลายมาถ่ายรูปสารพัดแอ็คกับเจ้าเหมียวแสนซนได้ทั้งวันชั้น 7 พบคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ Good Goods ที่คัดสรรมาเพื่อร่วมฉลอง 76 ปี ห้างเซ็นทรัลโดยเฉพาะนอกจากมวลหมู่ดอกไม้แล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น• ร่วมสนุกกับ Flower Rally เยี่ยมชมไฮไลท์และประทับตราลง Flower Passport รับฟรี! ช่อดอกไม้สื่อแทนอารมณ์ เมื่อเก็บมิชชันครบทุกจุด (จำนวนจำกัดต่อวัน)• ตื่นตากับ AR หมู่มวลดอกไม้ ที่มาในคอนเซ็ปต์แตกต่างกันในแต่ละชั้น แค่หยิบมือถือขึ้นมาสแกนก็พร้อมออกมาให้สแนปและแคปเจอร์ช่วงเวลาแห่งความสุข และยังมี Flower Digital Cube ให้โพสท่าถ่ายรูปแบบจัดเต็ม• เพลิดเพลินกับดนตรีสดจาก Friday Night Band• พบกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำตลอดสุดสัปดาห์ เช่น- วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. พบ Cooking Show จาก อาเล็ก - ธีรเดช เมธาวรายุทธ ที่จะมาทำเมนูพิเศษด้วยชุดเครื่องครัว Meyer Cookware - For every magic moment in kitchen พบคอลเลกชันเครื่องครัวสุดพิเศษแรงบันดาลใจจาก Disney มีวางจำหน่ายเฉพาะที่ห้างเช็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากแบรนด์อื่นๆ ในแผนกโฮม เช่น TEFAL, ZWILLING, TEMPTECH และ RIEDEL- วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม เอนจอยกับ Kids Fashion Show สุดคิวท์ และกิจกรรมจาก LUXE KIDS, NIKE KIDS, PUMA KIDS, SMIGGLE, HEGAN, CHALOM และ PIGEON เป็นต้น- วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ชม Kids Fashion Show สุดน่ารักจากแบรนด์ Enfant• รับฟรี! ช่อดอกไม้สุดพิเศษ เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท/ใบเสร็จ• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2566)ชั้น LG (Eathai) อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารดอกไม้ที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษจากหลากหลายร้านดัง ครบทั้งเมนูคาวและหวานที่อีทไทย อาทิ• ข้าวหมูแดงแพดอกไม้ จากร้าน Pinkee (ปินกี่) ข้าวหมูแดงสไตล์ฮ่องกง เสริมด้วยดอกขจรแพทอด มอบประสบการณ์แปลกใหม่พร้อมรสชาติกลมกล่อมอย่างลงตัว• ขนมไข่ดอกไม้ จากร้าน The Egg ขนมไข่ที่เสิร์ฟพร้อมครีมสตรอว์เบอร์รี ตกแต่งด้วยเบอร์รี่และดอกไม้ทานได้ ให้ความสดใสและรสชาติอันสดชื่นไปพร้อมๆ กัน• ร้าน MeeDee Café (มีดี คาเฟ่) นำเสนอ เมี่ยงคำบุปผา สูตรชาววังที่สืบทอดจากรุ่นคุณยายกว่า 80 ปี ผสานวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วฟ้าเมืองไทย กับกลีบกุหลาบออร์แกนิก มอบรสชาติอร่อยหอมมัน เพลิน• ขนมกลีบลำดวน, ขนมอาลัวดอกไม้, และ ขนมดอกกุยช่ายทอด รูปดอกไม้ จากร้าน โหวเจียฟา ความงามที่ทานได้ที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่งแต้มด้วยสีจากธรรมชาติ• ขนมจีบดอกบัว จากร้าน หลงปัง ถ่ายทอดรสชาติกลมกล่อมบนกลีบดอกบัวอันมีความหมายสื่อถึงความเป็นสิริมงคลเหมาะแก่การเฉลิมฉลองต้อนรับการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ชั้น 5 พบกับป๊อปอัพพิเศษ ในคอนเซ็ปต์ Farm to City เริ่มจาก Miracle of Natural สวนดอกไม้เมืองหนาวที่มาไกลจาก จ.ระยอง โดยนำเอาดอกทิวลิปหลากสีสันสวยงามมาจัดแสดงให้เดินชมและเลือกซื้ออย่างใกล้ชิด พร้อมเคล็ดลับดีๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการดูแลต้นทิวลิปอย่างถูกวิธี ต่อกันด้วยมินิเอ็กซิบิชันจากสวนกล้วยไม้ชื่อดัง จ.นครปฐม อย่าง Air Orchids & Lab ที่จัดแสดงกล้วยไม้สกุลหวายจำนวนมาก รวมถึงนำพันธุ์พิเศษหาชมยากที่เรียกว่า “กลุ่มไม้เอเลี่ยน” มาให้ได้ยลโฉมกันในโอกาสพิเศษ ซึ่งทางสวนแห่งนี้ได้คิดค้นขึ้นล่าสุดโดยหวังจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับโลกชั้น 6 โซน Open House เพลิดเพลินไปกับการชิมและท่องโลกชาเขียว ใน Matcha x Flower Market ที่รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับชาเขียวและดอกไม้มาให้ได้เลือกสรรกว่า 20 ร้านดัง และยังเป็นการรวมตัวของเหล่า คนรักชาทั่วประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สนุกไปกับ Live Music และกิจกรรมเวิร์คช็อปเกี่ยวกับดอกไม้ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาทิ การจัดดอกไม้ ทาสีกระถางต้นไม้ ประดิษฐ์ปีกผีเสื้อ และการทำขนมรูปดอกไม้ เป็นต้นพลาดไม่ได้กับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจขาช้อปที่ห้างเซ็นทรัล ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น• สินค้าปกติลดสูงสุด 30%• ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 12.5% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 4,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไข• รับของที่ระลึกจำนวนจำกัดสุดลิมิเต็ดจากห้างเซ็นทรัล เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ทั้งในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และ Central App ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี• พิเศษสุดกับโปรโมชันรับไมล์สะสม Royal Orchid Plus สูงสุด 76,000 ไมล์ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น• รับไมล์สะสม Royal Orchid Plus 10,000 ไมล์ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาท ต่อเซสล์สลิป (จำกัด 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ)• สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค และ เดอะ แบล็ค เมื่อช้อปครบ 250,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รับไมล์สะสม Royal Orchid Plus 76,000 ไมล์ (จำกัด 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ) ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 - 9 พฤศจิกายน 2566ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความสุขทั้งหมดนี้ได้ในงาน “Central Anniversary 2023” ฉลองครบ 76 ปี ห้างเซ็นทรัล โดยสามารถชมความงามของหมู่มวลดอกไม้สุดพิเศษที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และร่วมชมป๊อปอัพดอกไม้ที่มาพร้อมกิจกรรมสนุกมากมาย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore