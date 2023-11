“โรบินสัน” ผนึก “ดิสนีย์” ฉลอง 100 ปี จัดเต็มสินค้าพิเศษ-อีเวนต์-โปรโมชั่น

ผู้จัดการรายวัน360 - ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลัง เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย จัดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE WONDER CELEBRATION” ฉลองดิสนีย์ครบรอบ 100 ปี ห้างโรบินสัน จัด Wonder Pop-up Stores ใน 6 สาขาทั่วทุกภูมิภาค พร้อมจัดเต็มไอเทมคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำในทุกสาขา สินค้าแลกซื้อสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดีลโปรโมชันสุดคุ้มนางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงความพิเศษของแคมเปญ “ROBINSON WONDER CELEBRATION” (โรบินสัน วันเดอร์ เซเลเบรชัน) ว่า “ห้าง โรบินสัน มุ่งสร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิตแก่ครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศ เราจึงไม่หยุดที่จะมองหาความสุขรูปแบบใหม่ ๆ ที่พร้อมตอบทุกโจทย์ความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ที่แต่ละครอบครัวจะได้ใช้เวลาเพื่อมีโมเมนต์ดี ๆ ร่วมกันด้วยเหตุนี้เราจึงได้ร่วมมือกับเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย เพื่อนำความสุขมาสู่ครอบครัวทั่วไทย และร่วมฉลองครบรอบดิสนีย์ 100 ปีด้วยกันกับความพิเศษมากมาย ทั้ง Wonder Pop-up Store ช้อปหลากหลายไอเทมจากคาแรกเตอร์ที่อยู่ในใจคนไทยทุกเพศ ทุกวัยตลอดกาลอย่าง ‘มิคกี้ เมาส์ - มินนี่ เมาส์’ ที่ห้างโรบินสันพระราม 9 เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ชลบุรี และตรังพร้อมพบกับไอเทมคอลเลกชันพิเศษ ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน และสินค้าแม่และเด็ก ตลอดจนสินค้าพรีเมียมกิฟท์จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Pacific Union, FOF, FOF Kids, Haven, Mini Mono รวมทั้งสินค้าแลกซื้อสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกระดาษห่อของขวัญคอลเลกชันมิคกี้ เมาส์ - มินนี่ เมาส์ และผองเพื่อน ครบ100 ปี รวมทั้งกิจกรรมสุดสนุก และบรรยากาศการตกแต่งห้างฯ ที่อบอวลไปด้วยความสุขตลอดแคมเปญ พร้อมกันนี้ห้างโรบินสันยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมดี ๆ ในการร่วมส่งต่อความสุขไปยังน้อง ๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย ซึ่งเราคาดว่าความสุขเต็มรูปแบบในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศ และจะทำให้ห้างโรบินสันเป็นหนึ่งในเดสติเนชันท็อป ออฟ มายด์ ในการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดประทับใจในช่วงปลายปีนี้ได้อย่างแน่นอน”สำหรับกิจกรรมสุดสนุกที่จะให้ครอบครัวนักช้อปได้โลดแล่นสู่จินตนาการในโลกของดิสนีย์ รวมทั้งกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมของห้าง โรบินสัน ประกอบด้วย...• Disney Photo Booth (วันที่ 23 พ.ย. 66 เป็นต้นไป) บูธถ่ายภาพสุดเก๋ที่จะชวนทุกครอบครัวไปสัมผัสโลกแห่งดิสนีย์แบบจัดเต็ม! ที่ห้างโรบินสัน พระราม 9, ชลบุรี, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และตรัง• Disney Model Coloring (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 16 – 31 ธ.ค.66) ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการกับ Workshop D.I.Y เทสีโมเดลมิคกี้ เมาส์ สร้างลวดลายลิมิเต็ดหนึ่งเดียวในโลก เพียงแสดงใบเสร็จ 500 บาท ที่ห้างโรบินสัน พระราม 9, ชลบุรี, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และตรัง• Disney Postcard (วันที่ 18 – 31 ธ.ค. 66) ชวนรำลึกความทรงจำสุดประทับใจกับดิสนีย์โปสการ์ดถึงเหล่าตัวละครดิสนีย์ในดวงใจ เพียงแสดงใบเสร็จ 500 บาท ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา• Robinson AR Snow Globe (ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป) ชาวติ๊กต็อกเกอร์พบกับความมหัศจรรย์ของ Snow Globe ยักษ์ สร้างคอนเทนต์สนุก ๆ ได้ง่าย ๆ แค่เข้าเมนู Effect บน TikTok Robinson Department Store หรือสแกน QR Code ที่จุดกิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็ก #RobinsonWonderCelebration เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษที่ห้างโรบินสันทุกสาขา• กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม Robinson Drop & Shop for Kids (วันที่ 14 พ.ย. 66 – 4 ม.ค. 67) ชวนครอบครัวนักช้อปมาเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคสิ่งของใช้แล้วสภาพดี ทั้งอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมพัฒนาการ และเสื้อผ้าแก่น้องผู้ด้อยโอกาส ที่ห้างโรบินสัน 10 สาขา ได้แก่ พระราม 9, รังสิต, ราชพฤกษ์, ศรีสมาน, ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ชลบุรี, กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อรับคูปองดิจิทัลแทนเงินสด 100 บาท สำหรับช้อปในห้างฯ และรับส่วนลดสูงสุด 12% (สูงสุด 1,000 บาท) สำหรับช้อปใน Central App เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมชวนช้อปกระเป๋า GOOD GOODS คอลเลกชันพิเศษ “Smiles are Blooming” ซึ่งออกแบบโดย คุณอาเรียนนา คาโรลี ศิลปินระดับโลกชาวอิตาลี ร่วมกับห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และ แบรนด์ GOOD GOODS โดยนำวัสดุธรรมชาติจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาจักสานเป็นกระเป๋าสุดพิเศษที่เปี่ยมด้วยคุณค่า โดยรายได้ทั้งหมดนำไปสมทบทุน เพื่อช่วยในการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า และห้างโรบินสัน พระราม 9, ราชพฤกษ์นอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังจัดเต็มความสุขสุดพิเศษกับดีลโปรโมชั่นสุดคุ้ม! โดยนายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เทศกาลคริสต์มาสและ ปีใหม่นับเป็นช่วงเวลาของการจับจ่ายที่คึกคักและมีการแข่งขันสูงสำหรับธุรกิจค้าปลีก ห้างโรบินสัน ในฐานะเดสติเนชันแห่งความสุขและยืนหนึ่งในเรื่องความคุ้มค่าของการช้อปปิ้งจึงจับมือกับพันธมิตรธุรกิจอย่างเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำ มอบดีลโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสุดคุ้ม! เพื่อร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงปลายปีนี้ที่การันตีว่าพิเศษโดนใจครอบครัวนักช้อปแน่นอน โดยเราคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายของแคมเปญฯ และทราฟฟิกของลูกค้าเติบโตในทิศทางบวกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา”สำหรับดีลโปรโมชั่นสุดพิเศษของแคมเปญ “ROBINSON WONDER CELEBRATION” ประกอบด้วย• รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุดรวมมูลค่า 6,500 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูง 10 ท่านแรก รับทันที Disney Wonder of Magic Moment Gold Figurines (Figure Set เคลือบทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มูลค่า 55,900 บาท เฉพาะที่ห้างโรบินสันเท่านั้น)• เฉพาะวันที่ 25 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67 รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Wonder​ Travel bag ลวดลายมิคกี้ เมาส์ - มินนี่ เมาส์ ลิมิเต็ด เอดิชัน จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป• บริการห่อของขวัญ! กับกระดาษห่อของขวัญลวดลายธีมดิสนีย์ 100 ปี เมื่อช้อปครบ 200 บาทขึ้นไปด้าน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นางสาวอังศิกรณ์ วรงค์สุรัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการออกแบบการ ค้าปลีกและการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในช่วงเวลาแห่งการฉลองส่งท้ายปีนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ผนึกกำลังกับห้างโรบินสัน และเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย มอบประสบการณ์ที่แตกต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเหล่านักช้อป ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ทั้ง "EAT-SHOP-PLAY" แบบครบจบในที่เดียว โดยขนทัพกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาสุดพิเศษฉลองส่งท้ายปี!ที่ทุกคนรอคอย” ไม่ว่าจะเป็น…• ต้นคริสต์มาสพร้อมไฟประดับสุดอลังการที่สูงกว่า 12 เมตร (วันที่ 14 พ.ย. 66 – 4 ม.ค. 67) สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความสุขอย่างเป็นทางการ ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ สาขาฉะเชิงเทรา สาขาสระบุรี สาขาถลาง สาขาฉลอง และมุมถ่ายภาพต้นคริสต์มาสธีมดิสนีย์ 100 ปี ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขา• โซนกิจกรรมสุดสนุก และมุมถ่ายภาพธีมดิสนีย์ 100 ปี (วันที่ 23 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67) ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ พร้อมพบกับกิจกรรม workshop สุดสนุกต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส อาทิ แต่งหน้าคัพเค้ก, แต่งหน้าคุกกี้ และเพนต์ถุงผ้าลายพิเศษ ที่จะยกขบวนมาแบบจัดเต็มรอคอยให้ครอบครัวนักช้อปได้เอนจอยในโมเมนต์แสนพิเศษ• ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส กับเซอร์ไพรส์มินิคอนเสิร์ตสุดสนุก (วันที่ 23 ธ.ค. 66) จากศิลปินดูโอขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมอย่างวง Paper Planes พบกับ 2 หนุ่ม ฮาย-ธันวา เกตุสุวรรณ และ เซน-นครินทร์ ขุนภักดี ที่จะมาระเบิดความมันส์กับเพลงฮิตอย่าง “ทรงอย่างแบด” และซิงเกิลเพราะ ๆ อีกเพียบ! แท็กทีมมากับ Tippsy ให้เหล่าเอฟซีและลูกค้าได้จอยกันแบบเต็มๆ และร่วมฉลองส่งท้ายปี ไปกับหนุ่มหน้าใส “เจ้านาย-จินเจษฎ์” (วันที่ 30 ธ.ค. 66) ที่ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์• รับทันที! แก้วน้ำคอลเลคชันพิเศษดิสนีย์ 100 ปี เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป (รวบรวมใบเสร็จภายในห้างฯ ศูนย์ฯ และโรงภาพยนตร์) (วันที่ 23 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67) และชมการประกวด Robinson Lifestyle Santa & Santy Kid's Contest (วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 66) *(สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและวันประกวดได้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้ทุกสาขา)ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ยังจัดเต็มดีลสุดพิเศษอีกมากมาย โดยนางสาวศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายพัฒนาพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “คริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งความสุขและเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทุกครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการช้อปปิ้ง ถ่ายภาพ รวมถึงการรับประทานอาหารในร้านต่าง ๆ ซึ่งทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโมเมนต์ดี ๆ แก่ครอบครัวทั่วไทย ด้วยการยกทัพโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้ง EAT – SHOP – PLAY แบบครบจบในที่เดียว เพื่อเป็นการขอบคุณครอบครัวนักช้อปทั่วไทยส่งท้ายปี และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน”สำหรับดีลสุดพิเศษจากศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มีดังนี้• Wonder Coupon รับทันที! คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ อาทิ Tops, Supersports, Auto1, Jetts Fitness, AIIZ, Mister Donut, Auntie Anne’s, ห้างทองหวังโต๊ะกังเยาวราช, ห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67• Wonder Deal: ร่วมฉลองไปกับโปรโมชั่นและดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีจากร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำ อาทิThe Pizza Company, Sizzler, Bonchon, Swensen’s, Dairy Queen, Uniqlo, AIIZ และร้านค้าชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมสนุกสนานไปกับ Wonder Moment ชมภาพยนตร์รอบพิเศษจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema , Major Cineplex และตอกย้ำบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกับ MUJI รังสรรค์ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ กับความเป็นสโตร์โร้ดไซด์ 2 ชั้นแห่งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 66 – 4 ม.ค. 67• Wonder Privilege เฉพาะลูกค้า TRUE & DTAC รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ มากมาย ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหญ่แห่งปีในแคมเปญ “ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE WONDER CELEBRATION” ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.66 - 4 ม.ค.67 ที่ห้างโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store และ Facebook Fanpage: Robinson Lifestyle*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข