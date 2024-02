‘อั้งม้อ’ จัดเสิร์ฟใหญ่ ฉลองตรุษจีนเปิดเซตเมนูมหามงคลรับปีมังกร

‘อั้งม้อ’ ร้านอาหารจีนลูกครึ่งฝรั่ง ในเครือนารา กรุ๊ป ถือโอกาสต้อนรับเทศกาลตรุษจีนฉลองปีมังกรใหญ่ จัดใหญ่จัดเต็ม นำทัพเบิกเมนูชูโรงเอาฤกษ์เอาชัย โดยทีมผู้บริหารอย่าง"ยีนส์-สิริโสภา จุลเสวก" "ยูมิ เคียงศิริ" ร่วมด้วยทีมบริหารนารากรุ๊ป เปิดเซ็ตเมนูสุดพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Prosperous Year Of The Gilded Dragon … โชคดีปีมังกรที่ร้านอั้งม้อ มงคล ร่ำรวย มั่งคั่งตลอดปี” ชูไฮไลท์เด็ดในเซ็ต ‘Auspicious Dragon Set Menu’ โดยเมนูไฮท์ไลท์ อาทิ ซุปกระเพาะปลาสด (Fish Maw Soup) ช่วยให้ชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค และเป๋าฮื้อเจี๋ยนผัก 3 สหาย (Abalone with Stir Fried Chinese Cabbage, Kailaan & Shiitake Mushrooms) เป็นเมนูที่สื่อถึงความมั่งคั่ง เหลือกินเหลือใช้อีกด้วยเรียกว่าเป็นเซ็ตอาหารมหามงคลชุดใหญ่ คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอย่างดี การันตีด้วยฝีมือเชฟระดับโรงแรมห้าดาว ไม่เพียงแค่คำนึงถึงรสชาติ แต่ทุกเมนูใส่รายละเอียดสื่อความหมายมงคลให้กับผู้รับประทานอีกด้วย สำหรับเมนูเซตพิเศษ ‘Auspicious Dragon’ รับประทาน 8-10 ท่าน มีจำกัดถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น ที่ร้านอั้งม้อ สาขาสุขุมวิท38 และสาขาเซ็นทรัลชิดลมส่วนบรรยากาศงานวันเปิดตัวเซตเมนูมหามงคล ได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบคนดังนักชิมทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก แต่ละคนจัดเต็มกันมาในชุดแดงสไตล์จีนร่วมสมัย อาทิ เจี๊ยบ-โสภิตนภา ชุ่มภาณี ดาว-พอฤทัย ณรงค์เดช , ลิซ่า- จิตรดี พูลวรลักษณ์, ม.ล.รดีเทพ เทวกุล เปิ้ล- จริยดี สเปนเซอร์ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, แป้ง - อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, ดาว- พิมพ์ทอง วชิราคม, อีฟ ทยา ทีปสุวรรณ และ พลอยฝน- เฌอร์ปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ พร้อมกับชมการเชิดสิงโตมงคลสุดอลังการ ปัดเป่าพลังงานลบ พร้อมทั้งเปิดศักราชใหม่ Chinese New Year ดึงดูดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง