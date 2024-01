LINE NEXT เปิดตัว ‘DOSI’ แพลตฟอร์มดิจิทัลคอมเมิร์ซ

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE NEXT Inc. บริษัทร่วมทุนของ LINE ที่มุ่งพัฒนาและขยายระบบนิเวศ Web3 ประกาศเปิดตัว DOSI แพลตฟอร์มดิจิทัลคอมเมิร์ซ (D-Commerce) อย่างเป็นทางการใน 180 ประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบมูลค่าและประโยชน์ของสินค้าดิจิทัลที่มีมากกว่า 20 ล้านรายการจากสตาร์ทอัพ เกม และแบรนด์ต่างๆ มากมายDOSI เวอร์ชันเบต้าได้เปิดตัวในเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานกว่า 5.5 ล้านคนทั่วโลกและมียอดธุรกรรมสะสมมากกว่า 560,000 รายการ จากความสำเร็จดังกล่าว LINE NEXT มีเป้าหมายที่จะไปให้ไกลเกินกว่าเพียง NFT ด้วยการทำให้ DOSI เวอร์ชันทางการเปิดให้บริการเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถซื้อขายสินค้าดิจิทัลหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย และขยายการใช้งานไปสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับทั้งระบบ Android และ iOS (พร้อมใช้งานบน Android แล้ววันนี้ และเร็วๆ นี้สำหรับ iOS)DOSI เวอร์ชันทางการได้รวบรวมสินค้าดิจิทัลมากกว่า 20 ล้านรายการ จากบริการและแบรนด์ที่หลากหลายเพื่อส่งมอบมูลค่าและประโยชน์ในการถือครองสินค้าดิจิทัล สร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลและโลกจริงให้กับสมาชิกของบริการและแบรนด์ รวมถึงคอนเทนต์และตั๋วต่างๆ โดยมีการเชื่อมต่อกับตลาด NFT ในญี่ปุ่น อย่าง LINE NFT ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน DOSI สามารถซื้อสินค้าที่เป็นที่นิยมของแบรนด์และเกมต่างๆ จากบริษัทอย่าง Japan Airlines และ CryptoNinja Partners ได้นอกจากนี้ DOSI ยังได้รวบรวมสินค้าสมาชิกแอปพลิเคชันกว่า 20 โปรแกรมสมาชิกจากสตาร์ทอัพต่างๆ เพื่อทำให้การซื้อขายสินค้าดิจิทัลในหลากหลายด้านเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง• SuperPlat แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ (community-based) สำหรับเกมและเนื้อหาดิจิทัลของแบรนด์• Quantrack แพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนและวิเคราะห์หุ้น• inDJ บริการสตรีมมิ่งเพลงด้วย AI และบริการสำหรับชุมชน K-POP• FLDA บริการโดยชุมชนสำหรับแฟน K-POPDOSI ช่วยให้ผู้ใช้งานหน้าใหม่สามารถเข้าสู่โลกแห่ง Web 3 ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียได้จากหลากหลายบัญชี และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การซื้อขายที่ไร้รอยต่อด้วยการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึง Naver Pay, LINE Pay, Apple Pay, Google Pay และสินทรัพย์เสมือน (virtual assets) โดยผู้ใช้งานจากเวอร์ชันเบต้าของ DOSI บนเว็บเบราว์เซอร์ สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยตรงโดยใช้บัญชีเดิมนอกจากนี้ GAME DOSI แพลตฟอร์มเกม Web3 ยังถูกได้รวมเข้ากับแอป DOSI โดยนำเสนอหมวดหมู่เกมที่ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมเกมจากทั้งเกมในยุค Web2 และ Web3 ได้ โดย LINE NEXT วางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศของการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นเกมบน DOSI และเพื่อช่วยให้แบรนด์และบริการที่อยู่บนระบบ Web2 สามารถเปลี่ยนแปลงสู่ Web3 ได้อย่างง่ายดาย LINE NEXT ได้จัดเตรียมชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ DOSI (DOSI Software Development Kit: DOSI SDK) ที่ผู้พัฒนาสามารถให้สิทธิ์การเป็นเจ้าของแก่สินค้าที่มีอยู่ต่างๆ และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายยงซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าวว่า “DOSI จะสร้างมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีการตีมูลค่าความเป็นเจ้าของของสินค้าดิจิทัลทั้งหมด และมีแผนการที่จะพัฒนาบริการที่ผู้ใช้งานทั่วไปให้ความสนใจ ด้วยการส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าดิจิทัลต่างๆ”ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา LINE NEXT ได้รับเงินลงทุนจำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐจากกลุ่มพันธมิตรการลงทุน ที่นำโดยกองทุนส่วนบุคคล Crescendo Equity Partners (“Crescendo”) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการทำให้ Web3 เป็นที่แพร่หลาย LINE NEXT มีแผนการที่จะเปิดตัวบริการใหม่อีกมากมายที่รวมถึงโซเชียลแอปพลิเคชันและเกมบนเทคโนโลยีบล็อกเชนสาธารณะที่ชื่อว่า Finschiaทั้งนี้ DOSIมีอุปกรณ์ที่รองรับ: เว็บไซต์ / Androi, เปิดตัววันที่ 10 มกราคม 2567 มีพื้นที่ที่ให้บริการทั่วโลก ด้วยภาษา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน (ตัวเต็ม) ไทย โดยมีวิธีการจ่ายเงินผ่าน เครดิตการ์ด และการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (วิธีการจ่ายเงินแตกต่างกันไปตามพื้นที่) และสินทรัพย์เสมือน พัฒนาโดย LINE NEXT Corp. และผู้ให้บริการคือ LINE NEXT Incช่องทางอย่างเป็นทางการDOSI site: https://dosi.world[App Store / Google Play Download]▼Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=world.dosiAndroid และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLCชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงและถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ SuperPlatSuperPhat เป็นแพลตฟอร์มชุมชนคอนเทนต์เกม ที่เวอร์ชวลครีเอเตอร์สามารถสื่อสารกับแฟนๆ ในพื้นที่ของตัวเองได้แบบไลฟ์ และเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมไปพร้อมๆ กันกับแฟนๆ อีกทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลายรูปแบบ ซึ่ง SuperPhat เป็นทั้งชุมชนแฟนด้อมและตลาดแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถสร้างผลกำไร ผู้ใช้งานจะสามารถสลับระหว่างการเล่นเกมและการรับชมคอนเทนต์สร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ดิจิทัลอาร์ต มีเดียอาร์ต และเพลง ได้อย่างราบรื่นภายในระบบนิเวศดิจิทัลแบบบูรณาการเกี่ยวกับ QauntrackQuantrak ใช้เครื่องมือ AI ของตัวเองในการวิเคราะห์มูลค่าองค์กรตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS Accounting Standards) และวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนมืออาชีพตามแนวโน้มการลงทุนรายบุคคล ฟังก์ชันพอร์ตโฟลิโอการจัดการสินทรัพย์ส่วนบุคคลแบบซูเปอร์ (super-personalized asset management portfolio) ของ Quantrack ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้นักลงทุนสามารถบรรลุสินทรัพย์เป้าหมายและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การวิเคราะห์วงจรและแนวโน้มของนักลงทุนรายบุคคลเกี่ยวกับ inDJinDJ เป็นบริการการแนะนำเพลงที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานแต่ละบุคคล โดยใช้โมเดล AI สร้างสรรค์บุคลิก (generative AI model) ที่วิเคราะห์ผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) อุปกรณ์ IoT หรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่ขับ เพื่อทำความเข้าใจรสนิยม อารมณ์ และคุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน และเสนอเพลงที่แม่นยำต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับ FLDAFLDA ให้บริการชุมชมสำหรับแฟน K-POP ที่เน้นการแข่งขันของผู้ใช้งาน ด้วยระบบการให้รางวัลรูปแบบใหม่และฟังก์ชันสนับสนุนศิลปินอย่างเป็นระบบสำหรับแฟน K-POP โดย FDLA ได้สร้างระบบนิเวศของแฟนคลับที่แฟนๆ จะได้เล่น ติดต่อสื่อสารกัน รับรางวัล และขยายกลุ่มแฟนคลับบนแพลตฟอร์มโดยจัดการแข่งขันโดยใช้การจัดอันดับการครอบครอง LAND