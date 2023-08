ญี่ปุ่นต้อนรับกรุ๊ปทัวร์จีนกลับมา แม้ขาดแรงงาน​ ไม่มั่นใจการชอปปิ้งจะบูม

สายการบินออลนิปปอน แอร์​เวย์ส (All Nippon Airways Co.)​ และ​แจแปนแอร์​ไลน์​ (Japan Airlines Co.)​ กล่าวว่ากำลังพิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างจีนและญี่ปุ่น โดยหวังว่าการกลับมาของกรุ๊ปทัวร์จีนอีกครั้งจะช่วยเพิ่มผลประกอบการของพวกเขาทัวร์จะ "เพิ่มจำนวนผู้มาเยือนญี่ปุ่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ" โคจิ ชิบาตะ ประธาน ANA Holdings Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ANA กล่าวผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ อิเซตัน​ (Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.)​ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการชอปปิ้งปลอดภาษีที่เพิ่มขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนเคาน์เตอร์บริการในร้านค้าของตนตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วร้านค้าเล็กๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ย่านอาซากุสะ ของโตเกียว ก็รู้สึกยินดีกับข่าวนี้เช่นกัน“มีคนจำนวนมากที่ต้องการซื้อของมากมายหลังจากไม่ได้มาหลายปี” โคจิ โอจิมะ วัย 51 ปี เจ้าของร้านขายของที่ระลึกบนถนนชอปปิ้งนากามิเสะ​ เส้นทางไปวัดเซ็นโซจิกล่าว“เราไม่ใช่ร้านขนาดใหญ่ ดังนั้นผมจึงต้องออกมาตรการเพื่อให้ลูกค้ามากขึ้น” เขากล่าวเจ้าหน้าที่ขององค์กรการท่องเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นกล่าวว่า​ มีความคาดหวังสูงที่เศรษฐกิจท้องถิ่นจะได้รับการกระตุ้น โดยกล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวจีน "ขึ้นชื่อเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างมาก"ในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น โทชิยูกิ ซูซูกิ ผู้ดำเนินกิจการโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นใกล้กับสวนสาธารณะนารา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักกับการขาดการจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแม้ว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการจัดหาแรงงานให้เพียงพอยังคงเป็นความท้าทาย แต่หญิงวัย 70 ปีกล่าวว่า "ความหวังในการกลับมามีชีวิตชีวานั้นมีมากกว่าความวิตก"โรงแรมเซอิบุปรินซ์ (Seibu Prince Hotels Worldwide Inc.)​ ซึ่งดำเนินธุรกิจแบรนด์ Prince Hotel หวังว่าการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะนำไปสู่อัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น แต่ยังคงกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมที่พักในญี่ปุ่น ทำให้พนักงานจำนวนมากต้องลาออก โฆษกกล่าวว่า โรงแรมจะ "ดำเนินการจัดหาผู้มีทักษะภาษาด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการฝึกงาน"แม้จะมองโลกในแง่ดีกับทุกธุรกิจ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังสงสัยว่าการกลับมาของการท่องเที่ยวแบบกลุ่มอีกครั้ง​ จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือไม่ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐ​กิจ​จีนเป็นไปอย่างช้าๆยูซากุ​ นิชิมุระ จากมหาวิทยาลัย​ธุรกิจและเศรษฐกิจ​ระหว่างประเทศ​ (University of International Business and Economics)​ ในประเทศจีน ระบุว่าก่อนที่โรคระบาดจะทำลายเศรษฐกิจ​การท่องเที่ยว​ รสนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เปลี่ยนจากการเดินทางเป็นกลุ่ม​เป็นการเดินทางส่วนบุคคลแล้ว​ ทั้งรสนิยมการชอปปิ้งก็เป็นเชิงประสบการณ์​ส่วนตัวที่ไม่เหมือนใครศาสตราจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีน แสดงความหวังว่าการกลับมาของกรุ๊ปทัวร์จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าผล "อาจจำกัดเฉพาะปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าเงินเยนที่อ่อนค่า"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จีนได้ยกเลิกข้อจำกัดการท่องเที่ยวแบบกลุ่มสำหรับชาวจีน ซึ่งเป็นมาตรการที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563ก่อนหน้านี้ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม จีนประกาศการกลับมาจัดกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศสำหรับชาวจีนอีกครั้ง​ หลังจากหายไปประมาณ 3 ปี แต่ทัวร์ดังกล่าวจำกัดเพียง 60 ประเทศ โดยญี่ปุ่นไม่รวมอยู่ในรายชื่อ