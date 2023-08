การท่องเที่ยวไต้หวัน ดันแคมเปญ Unseen Taiwan สร้างไต้หวันเสมือนจริงผ่านระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ หวังให้คนไทยสัมผัสไต้หวันในมุมมองใหม่

ไต้หวันถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกอันเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปีนี้สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศแต่งตั้งนักแสดงชื่อดัง ‘บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์’ รับหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ การท่องเที่ยวไต้หวันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อีกทั้งได้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ‘All is just right in Taiwan’ เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวไต้หวันในมุมมองใหม่ที่นักท่องเที่ยวอาจยังไม่เคยเห็น โดยจะเริ่มการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในไต้หวัน โดยการจัดงานแถลงข่าวแคมเปญ ไต้หวันมุมมองใหม่ (Unseen Taiwan)โดยสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เผยว่า ประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายที่สำคัญของไต้หวัน หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวันเริ่มกลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวันมากกว่า1.64 แสนคน ซึ่งฟื้นตัวกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (ปี 2019)อีกทั้งรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศขยายนโยบายยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย (โดยการขยายฟรีวีซ่า 14 วันให้กับคนไทยตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 กรกฎาคม 2567) โดยหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวไต้หวันเพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจเพื่อทำข้อมูลสถิติของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันพบว่า ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวันส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-49 ปี โดยส่วนมากจะเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลกรุงเทพฯ ทั้งการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT และ BTS คิดเป็นจำนวนกว่าสิบล้านเที่ยวต่อเดือน ดังนั้นระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ สนง.การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จึงเริ่มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ นับเป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่าง สนง.การท่องเที่ยวไต้หวัน กับศิลปินชาวไทยอย่าง ‘คุณธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี’ ช่างภาพชื่อดังชาวไทยและ ‘ปันปัน ยีย์ยีย์’ (panpanyeeyee) จิตรกรภาพประกอบชาวไทย มารังสรรค์เรื่องราวการท่องเที่ยวไต้หวันแบบใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งในปี 2015 คุณธีรศักดิ์เคยบันทึกทัศนียภาพที่สวยงามของไต้หวันผ่านเลนส์กล้อง ในธีม ‘Lost in Taiwan’ ที่แม้กระทั่งคนไต้หวันก็รู้สึกตื่นตะลึง โดยในครั้งนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและวิดีโอ และจะทำให้คนไทยรู้สึกตื้นตันใจไปกับธีม “หลงรักไต้หวัน” อีกทั้งผลงานศิลปะของ ‘ปันปัน ยีย์ยีย์’ ที่ครั้งนี้มาร่วมวาดภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมท่องถิ่นของไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของไต้หวันผ่านรูปแบบที่เต็มไปด้วยความสนุกและให้ความรู้ ซึ่งสนง.การท่องเที่ยวไต้หวันหวังว่าจะสามารถทำให้คนไทยรับรู้ถึงความสุขในการท่องเที่ยวไต้หวันผ่านผลงานของทั้งคู่โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านระบบขนส่งมวลชนในครั้งนี้เริ่มจากสถานี MRT สวนจตุจักรบริเวณประตูทางออกหมายเลข 3 ซึ่งเป็นการดื่มด่ำความเสมือนจริงของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการโฆษณา โดยสถานีจัตุจักรนับเป็นสถานนีที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของชาวกรุงเทพที่ใช้สัญจรเดินทางในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นสถานีเชื่อมต่อสายรถ MRT และ BTS อีกทั้งสถานีจตุจักรอยู่ใกล้ตลาดนัดสวนจตุจักร ที่ที่เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก เฉลี่ยกว่า 2 แสนคนในช่วงวันธรรมดาจนถึงช่วงวันสุดสัปดาห์ และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน สนง.การท่องเที่ยวไต้หวันจะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวันผ่านโถงทางเดินที่ยาวกว่า 72 เมตร รวมถึงเพดาน พื้นและผนัง ทุกคนที่เดินเข้ามาจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบราวน์บูเลอวาร์ด (Brown Boulevard) สัมผัสบรรยากาศท้องนา หรือมองหุบเขาที่ยิ่งใหญ่โอ่อ่าของอุทยานแห่งชาติไท่ลู่เก๋อ (Taroko National Park) ในขณะเดียวกันก็สามารถชื่นชมความเงียบสงัดของทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) และสัมผัสความงดงามของวิหารฝอกวงซาน (Fo Guang Shan Monastery) เมืองเกาสง ซึ่งเปรียบเสมือนเดินทางถึงไต้หวันแล้วโดยผ่านการโฆษณาแบบเสมือนจริงสนง.การท่องเที่ยวไต้หวันเผยว่า นอกจากการโฆษณาแบบเสมือนจริงที่สถานีรถไฟฟ้าแล้ว ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ก็จะมีการโฆษณาบนตัวรถไฟฟ้า BTS จำนวน 2 ขบวน โฆษณาในตัวรถไฟฟ้า MRT 1 ขบวน และโฆษณาบนตัวรถประจำทางจำนวน 20 คัน โดยจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ เทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันที่คนไทยยังไม่คุ้นเคย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยมาสัมผัสไต้หวันในมุมมองใหม่และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันความสวยงามที่พบเห็น เพียงแค่ถ่ายรูปกับป้ายโฆษณาบนตัวรถ BTS, MRT รถประจำทาง หรือสถานีทั้งใน MRT, BTS ระหว่างแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน แล้วอัปโหลดไปยังเฟสบุ๊กของสนง.การท่องเที่ยวไต้หวัน (https://www.facebook.com/itstimefortaiwanth/) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ของรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ไทเป จากสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines), อีวีเอ แอร์ (EVA Air) และ (Starlux Airlines) สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ และรางวัลอื่นๆ อาทิ AirPods คูปอง‘Taiwan the Lucky Land’ มูลค่า 5,000 NTD รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 150,000 บาท ซึ่งสนง.การท่องเที่ยวไต้หวันหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเที่ยวไต้หวัน สัมผัสเสน่ห์และความงดงามของไต้หวันผ่านกิจกรรมข้างต้น