"ไทยวิวัฒน์" เปิดตัวแคมเปญ Active Health Well Being ยิ่งแอ็คทิฟ ยิ่งได้

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประกันภัยอันดับ 1 ของไทย นำโดย นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “Active Health Well Being” ยิ่งแอ็กทิฟ ยิ่งได้ สะสม TVI Well Point รับสิทธิประโยชน์พร้อมรับส่วนลดค่าเบี้ยรายเดือนประกันสุขภาพแอ็กทิฟเฮทล์ สูงสุดถึง 40% ชูคอนเซ็ปต์ “ชีวิตดีครบทุกมิติ” เตรียมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ผ่านสิทธิประโยชน์และบริการตรงใจทุกไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทุกด้านร่วมกับพาร์ทเนอร์ ทั้งสุขภาพ (Healthy) , บันเทิง (Entertainment) และท่องเที่ยว (Travel) รวมถึงเน้นสร้างกิจกรรมที่หลากหลายด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้สนุกกับการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆ กันนายเทพพันธ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ภายใต้ คอนเซ็ปต์ Customer - Centric นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรายบุคคลแล้ว การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เข้าใจ และใส่ใจทุกความต้องการอย่างแท้จริงถือเป็น Point สำคัญที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ประกันสุขภาพ Active Health เป็นประกันภัยสุขภาพที่มีแนวคิดเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชีวิตได้อิสระ สนุกกับการออกกำลังกาย รวมถึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลมากที่สุด (Personalization) โดยนำเทคโนโลยี Wearables มาปรับใช้เพื่อนำคะแนนการออกกำลังกายมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเน้นเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นคงและปลอดภัย โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้ง IPD และ OPD ,อุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงกีฬาเสี่ยงภัย แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งค่าเบี้ยรายเดือนเริ่มต้นเพียง 1,199 บาทต่อเดือนจึงเป็นที่มาของแคมเปญ “Active Health Well Being” ยิ่งแอ็กทิฟ ยิ่งได้ ที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อ สะสม-แลก-รับคะแนน TVI Well Point ก็สามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าเบี้ยรายเดือนสำหรับประกันสุขภาพแอ็กทิฟเฮทล์ ได้สูงสุดถึง 40% ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ บันเทิงและท่องเที่ยวให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือใครในการใช้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพได้ก่อนใครกับ Well Partners สะสมเป็นคะแนนแลกรับส่วนลดค่าเบี้ยได้อีกเช่นกัน ล่าสุดได้จัดกิจกรรม Exclusive Class โดยเชิญ คุณเบเบ้ ธันย์ชนก ฤทธินาคา ไอดอลสายสุขภาพมาออกแบบคลาสเต้นพิเศษเพื่อมอบความสนุกและฟิตแอนเฟิร์ม ในกิจกรรมของ Well Partners ให้กับลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การออกกำลังกายไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง Inspiring ส่งต่อแรงบันดาลใจในการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ณ WE Society สาขา เอสพลานาด รัชดา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาทั้งนี้ลูกค้าประกันสุขภาพ Active Health สามารถสัมผัสประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ ส่วนลด บริการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้านสุขภาพมากมายครบจบในแอปเดียว (Seamless Experience) หรือสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือโทร.02-200-7000