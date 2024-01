LINE NEXT เปิดแพลตฟอร์มดิจิทัลคอมเมิร์ซ DOSI ดัน Web3

ยงซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าวว่า DOSI จะสร้างมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีการตีมูลค่าความเป็นเจ้าของของสินค้าดิจิทัลทั้งหมด และมีแผนการที่จะพัฒนาบริการที่ผู้ใช้งานทั่วไปให้ความสนใจ ด้วยการส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าดิจิทัลต่างๆโดยแพลตฟอร์ม DOSI ได้รวบรวมสินค้าดิจิทัลมากกว่า 20 ล้านรายการ จากบริการ และแบรนด์ที่หลากหลายเพื่อส่งมอบมูลค่าและประโยชน์ในการถือครองสินค้าดิจิทัล สร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลและโลกจริงให้สมาชิกของบริการและแบรนด์ รวมถึงคอนเทนต์และตั๋วต่างๆที่จะมีการเชื่อมต่อกับตลาด NFT ในญี่ปุ่น อย่าง LINE NFT ช่วยให้ผู้ใช้งาน DOSI สามารถซื้อสินค้าที่เป็นที่นิยมของแบรนด์และเกมต่างๆ จากบริษัทอย่าง Japan Airlines และ CryptoNinja Partners ได้นอกจากนี้ DOSI ยังได้รวบรวมสินค้าสมาชิกแอปพลิเคชันกว่า 20 โปรแกรมสมาชิกจากสตาร์ทอัปต่างๆ เพื่อทำให้การซื้อขายสินค้าดิจิทัลในหลากหลายด้านเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง SuperPlat แพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ (community-based) สำหรับเกมและเนื้อหาดิจิทัลของแบรนด์ Quantrack แพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนและวิเคราะห์หุ้น inDJ บริการสตรีมมิ่งเพลงด้วย AI และบริการสำหรับชุมชน K-POP และ FLDA บริการโดยชุมชนสำหรับแฟน K-POPทั้งนี้ LINE NEXT วางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศของการเล่นเกมสำหรับผู้เล่นเกมบน DOSI และเพื่อช่วยให้แบรนด์และบริการที่อยู่บนระบบ Web2 สามารถเปลี่ยนแปลงสู่ Web3 ได้อย่างง่าย พร้อมจัดเตรียมชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ DOSI (DOSI Software Development Kit: DOSI SDK) ให้นักพัฒนาสามารถให้สิทธิการเป็นเจ้าของแก่สินค้าที่มีอยู่ต่างๆ และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายก่อนหน้านี้ LINE NEXT ได้รับเงินลงทุนจำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐจากกลุ่มพันธมิตรการลงทุน ที่นำโดยกองทุนส่วนบุคคล Crescendo Equity Partners (Crescendo) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) และยังมีแผนการที่จะเปิดตัวบริการใหม่อีกมากมายที่รวมถึงโซเชียลแอปพลิเคชัน และเกมบนเทคโนโลยีบล็อกเชนสาธารณะที่ชื่อว่า Finschia