เที่ยวญี่ปุ่น ไปแต่ตัว เสื้อผ้าไม่ต้อง!! สายการบิน Japan Airlines จัดให้ สายกรีนรู้ยัง??

เสื้อผ้าไม่ต้อง!! ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับสายการบิน Japan Airlines (JAL) เปิดบริการให้เช่าเสื้อผ้า “Any wear, Anywhere” เพื่อช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของลูกค้า เท่ากับช่วยลดก๊าซคาร์บอนที่เครื่องบินปล่อยไปด้วยเมื่อน้ำหนักกระเป๋าเดินทางลดลง 1 กิโลกรัม ทำให้ก๊าซคาร์บอนที่เครื่องบินปล่อยลดลง 0.75 กิโลกรัม การเดินทางด้วยเครื่องบินก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยสายการบิน JAL จะรายงานลูกค้าที่ใช้บริการทุกคนว่าช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเท่าไรสำหรับเสื้อผ้าที่นำมาให้เช่าเป็นเสื้อผ้าค้างสต็อก รวมถึงเสื้อผ้ามือสอง เพื่อเป็นการนำเสื้อผ้าที่ไม่ถูกใช้งานกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยบริษัท Sumitomo Corporation เป็นผู้ดูแลทั้งเรื่องระบบการจอง การขนส่งเสื้อผ้าไปยังโรงแรม รวมถึงการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยจะมีการจัดเสื้อผ้าไว้เป็นเซ็ทๆ มีให้เลือกทั้งชุดสบายๆ และชุดทางการ หรือแบบผสมกัน แบ่งเป็น 3 ขนาดคือ S,M,L ราคาต่อเซ็ทอยู่ที่ 4000-7000 เยน (990-1,735บาท) ขึ้นอยู่กับจำนวนชุด ผู้โดยสารสามารถเช่าได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ถือเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองใส่เสื้อผ้าสไตล์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องซื้ออีกด้วยส่วนขั้นตอนการใช้บริการ ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนออนไลน์และจองล่วงหน้า 1 เดือน โดยต้องใส่เลขตั๋วเครื่องบินและที่อยู่โรงแรมในขั้นตอนการจอง เพียงเท่านี้ เสื้อผ้าก็จะไปรออยู่ที่โรงแรมในวันแรกที่ไปถึง โดยทาง JAL เปิดให้ทดลองใช้บริการถึงเดือนสิงหาคมปี 2024ที่มา-anywearanywhere.store-Japan Airlines to Rent Clothes in Effort to Lower Carbon Emissions and ‘Promote Sustainable Tourism’ : Ecowatch- JAL to rent clothes to passengers for vacations and business trips : japantimes