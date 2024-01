บีบีจีไอ- Fermbox Bioจ่อผลิตATJป้อนสายการบิน

บีบีจีไอผนึก Fermbox Bioใช้เทคโนโลยีการหมักต่อยอดการผลิต Alcohol to Jet ป้อนสายการบิน รองรับความต้องการใช้เขื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน(SAF)นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)(BBGI) เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทร่วมกับพันธมิตร คือ Fermbox Bio เพื่อจัดหาวัตถุดิบนอกเหนือจากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหาร (Used Cooking Oil)เพื่อมาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) รองรับความต้องการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยยอมรับ Fermbox Bio มีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยีการหมัก ทำให้เกิดเอ็นไซด์ย่อยสลายกากใยพืชเช่น อ้อย มัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยAlcohol to Jet( ATJ) เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต SAFต่อไปทั้งนี้ BBGI ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Fermbox Bio บริษัทผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) ด้วยกระบวนการหมักแม่นยำขั้นสูง ตั้งบริษัทร่วมทุน BBFB (BBGI Fermbox Bio) ตั้งโรงงาน Contract Development and Manufacturing Organization( CDMO) ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงด้วยถังผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักที่มีความแม่นยำโดยในระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ลิตร ใช้เงินลงทุน 500ล้านบาท เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี2567 และเพิ่มเป็น 1 ล้านลิตรในปี 2570 รวมมูลค่าการลงทุน 3,000ล้านบาท และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) อื่น ๆนายกิตติพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มสายการบินไม่ต้องการให้ใช้น้ำมันที่เพาะปลูกเพื่อบริโภคมาผลิต SAF บริษัทจึงต้องมองหาวัตถุดิบชนิดอื่น Fermbox Bio มีความเชี่ยวชาญในการหมัก เพื่อผลิต Alcohol to Jet โดยยอมรับว่าขณะนี้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการใช้น้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหารเพื่อผลิต SAF อยู่ แต่อนาคตเมื่อมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้นทุนต่ำลงขณะที่สนามบินนานาชาติในไทยที่มีสายการบินเที่ยวบินไปยุโรป มีความต้องการใช้น้ำมันJet รวมราว 3.6ล้านลิตร/วันเทียบกับความต้องการใช้Jetทั่วประเทศรวมอยู่ที่ 20ล้านลิตร/วันสำหรับความคืบหน้าโครงการผลิต SAF กำลังการผลิตเริ่มต้น 1 ล้านลิตรต่อวัน ที่BBGIถือหุ้น20% ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างหน่วยผลิต SAF ภายในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2567เมื่อเดือนธันวาคม2566 ราคาSAF อยู่ที่ลิตรละ 60 บาท เทียบกับต้นทุนราคาน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหารและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 30บาท/ลิตรสำหรับแนวโน้มผลประกอบการบริษัทในปี2567 จะดีจึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบางจากฯถือหุ้นใหญ่ในบางจาก ศรีราชา(เอสโซ่เดิม)ทำให้มียอดขายไบโอดีเซลและเอทานอลเพิ่มขึ้น คาดว่าปีนี้จะใช้อัตรากำลังการผลิตไบโอดีเซลแตะ100%จากเดิม80% ส่วนเอทานอลใช้กำลังผลิตมากกว่า50%จากปีก่อนต่ำกว่า50%