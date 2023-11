BBGI เดินหน้าตั้งโรงงาน CDMO แห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียใต้

บีบีจีไอ เผยไตรมาส 4 มีทิศทางเติบโตที่ดี เดินหน้าตั้งโรงงาน CDMO เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะผลงานไตรมาส 3 มีรายได้รวม 3,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากธุรกิจเอทานอลมียอดขายเพิ่มขึ้นตามแผนบริหารการขาย และธุรกิจไบโอดีเซลเริ่มมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่บางจาก คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อกิจการ ESSO





นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (High Value Bio-Based Products in Health and Well-Being) เปิดเผยว่า ไตรมาส 3/66 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท พลิกฟื้นจากขาดทุน 71 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับไตรมาส 3 ปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 3,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากธุรกิจเอทานอลมียอดขายเพิ่มขึ้นตามแผนบริหารการขาย และธุรกิจไบโอดีเซลเริ่มมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้ คาดว่าแนวโน้มไตรมาส 4/66 ยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี ทั้งจากธุรกิจเอทานอลที่มีแผนจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/66 และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้น และธุรกิจไบโอดีเซลที่มีแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลขณะที่ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงนั้น บริษัทได้มีการร่วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว อีกทั้งพร้อมเดินหน้าตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Contract Development and Manufacturing Organization - CDMO) เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการที่มีอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio Products) รองรับการขยายธุรกิจ ด้วยกระบวนการหมักที่มีความแม่นยำ (Precision Fermentation) และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยโครงการระยะแรกจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์เอนไซม์ ด้วยกำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ 200,000 ลิตร