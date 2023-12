CPN ผนึก5แพลตฟอร์มดังท่องเที่ยว อัดโปรโมชั่นเด็ดรับเทศกาลปลายปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ 5 แพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัล คลูก (Klook), ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group), โก ซิตี้ (Go City), เคเคเดย์ (KKDay) และ อโกด้า (Agoda) เปิดโครงการ “The New Tourism Era Between Retail & Digital Travel Platform”ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPNซีพีเอ็น กล่าวว่า จากสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ทาง ททท. ให้ข้อมูล จำนวนรวมล่าสุดอยู่ที่ 23.7 ล้านคน ประเทศที่เดินทางเข้ามาไทยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, เกาหลี, อินเดีย และรัสเซีย ซึ่งทาง ททท. ตั้งเป้าหมายในปี 2566 ไว้ รวม 27 ล้านคนส่วนในปี 2567 ทาง ททท. ตั้งเป้าหมายไว้ +30% โดยคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 35 ล้านคน ซึ่งทางเซ็นทรัลพัฒนามั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ และเพิ่ม traffic ที่ศูนย์ทัวริสต์มอลได้ใกล้เคียงกับที่ทาง ททท. คาดการณ์ไว้ได้อย่างแน่นอน“เซ็นทรัลพัฒนา จึงได้ร่วมมือกับ 5 แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชั้นนำ ได้แก่ คลูก (Klook), ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group), โก ซิตี้ (Go City), เคเคเดย์ (KKDay) และ อโกด้า (Agoda) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือกัน เพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่ระหว่างศูนย์การค้า และแพลตฟอร์มท่องเที่ยวดิจิทัลทั้ง 5 แพลตฟอร์ม จัดทำโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในช่วงเวลาพิเศษปลายปี ให้ลูกค้าทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เข้าร่วมรายการ ถือเป็นการสร้างความสุขด้วยการมอบประสบการณ์ชอปปิ้งปลายปีเพื่อการท่องเที่ยวยุคใหม่” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวสำหรับโปรโมชั่นที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาร่วมมือกับ 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่1. Klook (คลูก) ได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนายกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว เปิดให้บริการ “Klook Lounge” ห้องรับรองพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ให้บริการเรื่องการท่องเที่ยวแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โซนฮักไทย เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะเปิดกลางเดือนธันวาคม 2566 จัดโปรโมชันพิเศษ “fabTHAIbulous” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลแห่งความสุขประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือน ธ.ค. 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้1.1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อลูกค้าใช้จ่ายในศูนย์การค้า และบนแพลตฟอร์มครบ 1,500 บาท รับส่วนลดร้าน Guss Damn Goods 50 บาท1.2ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เมื่อลูกค้าใช้จ่ายในศูนย์การค้าครบ 1,000 บาท รับโค้ดส่วนลด Klook 200 บาทความพิเศษที่จะเกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่ การพัฒนาไอศกรีมรส “yOur wOrld Of jOy” สูตรพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน สะท้อนอัตลักษณ์ของทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ และ Klook โดยได้ “Guss Damn Good” ร่วมรังสรรค์รสชาติสุดพิเศษ ผสมผสานระหว่าง “ชาไทย” ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ “ขนมไทยโบราณ” เพื่อให้ได้รสชาติแปลกใหม่ และอร่อยมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัวช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่ Klook Lounge เป็นที่แรก, มหกรรมการท่องเที่ยว Klook Travel Fest ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เปิดให้ Klook เคาน์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นจุดรับบัตรคอนเสิร์ต Jay Chou Carnival World Tour 2023 ให้บริการแฟน ๆ ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาชมคอนเสิร์ต นอกจากนี้ ยังได้เปิดขายเวาเชอร์ร้านค้าต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม ทั้งสปา ร้านอาหาร ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว2. ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน และชาวต่างชาติบนแพลตฟอร์ม Ctrip และ Trip.com ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถซื้อดีลเพื่อนำมาใช้บริการ ณ ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เข้าร่วมรายการ* นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อดีลพิเศษบัตรคอนเสิร์ต Jay Chou Carnival World Tour 2023 พร้อมบัตรศูนย์อาหาร* ซึ่งเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์ม Ctrip และ Trip.com จัดทำขึ้น3. Go City (โก ซิตี้) จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติบนแพลตฟอร์ม Go City สามารถซื้อดีล เพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอง The Exclusive Lounge พร้อมเวาเชอร์ เพื่อนำมาใช้บริการที่ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ4. KKday (เคเคเดย์) มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าชาวต่างชาติบนแพลตฟอร์ม KKDay สามารถกดรับ Welcome Package ฟรีบนแพลตฟอร์ม ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท จากร้านค้าในศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา รวมถึงส่วนลดต่าง ๆ ในเครือเซ็นทรัล อาทิ เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, Tops ซูเปอร์มาร์เก็ต, ซุเปอร์สปอร์ต นอกจากนี้ยังสามารถซื้อดีลส่วนลดเพื่อนำมาใช้บริการ ณ ศูนย์อาหาร ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เข้าร่วมรายการ5. Agoda (อโกด้า) ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา มอบประสบการณ์การชอปปิ้งในช่วงเวลาพิเศษปลายปีให้กับลูกค้าอโกด้าชาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพียงแสดงหลักฐานการจองห้องพักในจังหวัดภูเก็ต ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต รับฟรีทันทีเวาเชอร์ส่วนลดจากแบรนด์ H&M ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567