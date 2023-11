เผย 3เมืองฮิตเที่ยวคนเดียววันโสด

ผู้จัดการรายวัน 360 - อโกด้า เผยโตเกียวเป็นเมืองฮิตอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวคนเดียว พร้อมเผย 3 เมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เที่ยวคนเดียวช่วงวันคนโสดเพราะการเดินทางท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบ เช่น ไปพักผ่อนกันเป็นคู่ และไปสนุกกันเป็นแก๊ง และเนื่องในโอกาสที่วันคนโสดปีนี้ใกล้เข้ามาอีกครั้ง อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว จึงมาแชร์จุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนเที่ยวคนเดียวเป็นไอเดีย โดยสำหรับนักท่องเที่ยวไทย เมืองฮิต 3 อันดับแรกคือ โตเกียว โซล และสิงคโปร์ ตามลำดับวันคนโสด หรือ 11-11 คือวันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นเหมือนวันหยุดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองคนโสด ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกับใคร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจวันคนโสดมากขึ้น ปัจจุบันวันคนโสดถูกแปลงให้กลายเป็นหนึ่งในวันแห่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดังที่สุด และมีสินค้าลดราคามากเยอะที่สุดของปี แน่นอนว่ามีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายที่ออกโปรโมชัน และลดราคาสินค้าดึงดูดนักช้อป ไม่เว้นอโกด้าที่มีส่วนลดพิเศษให้นักท่องเที่ยวเช่นกันนายพีรพล สง่าเมือง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย อโกด้า กล่าวว่า “ที่อโกด้า เราได้พูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่มมาตลอดปี และด้วยการที่ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มาเราก็เห็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการไปท่องเที่ยวคนเดียวถือเป็นหนึ่งในของขวัญหรือรางวัลที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจสถานที่ที่ไม่เคยไป สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ หรือทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวเรามักต้องก้าวออกจากความคุ้นเคยเคยชิน (comfort zone) แต่ผู้ที่ออกผจญภัยด้วยตนเองมักจะได้รับรางวัลเป็นความทรงจำที่มีค่าที่สุดเสมอ”ในการพิจารณาว่าเมืองใดคือจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนเที่ยวคนเดียว อโกด้าดูจากเมืองต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวผู้ที่ตัดสินใจเที่ยวคนเดียวเช็คอินเข้าพักในโรงแรมต่าง ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์มากที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 3 เมืองยอดนิยมแรกคือโตเกียว กรุงเทพมหานคร และโซล ตามลำดับ สำหรับนักท่องเที่ยวไทย 3 เมืองยอดนิยมแรกนั้นได้แก่:1. โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่นเมืองหลวงของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่ดึงดูดคนเที่ยวคนเดียวด้วยประเพณีโบราณ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเวลาเดียวกัน โตเกียวเต็มไปด้วยท้องถนนที่มีชีวิตชีวา ซึ่งมีวัดเก่าแก่มากมายให้สำรวจ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารอร่อยระดับโลกที่เสิร์ฟอาหารในห้องเล็ก ๆ ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับการนั่งรับประทานอาหารคนเดียว และโรงแรมแคปซูลที่กว้างพอดีสำหรับหนึ่งคนนอนหลายแห่ง ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับคนเที่ยวคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นถนนชิบูย่าอันพลุกพล่าน ห้องโถงอาร์เคดที่ครึกครื้น หรือร้านอาหารท้องถิ่นเล็ก ๆ โตเกียวมีทุกอย่างที่นักผจญภัยคนเดียวทุกคนต้องการ2. โซล, ประเทศเกาหลีใต้โซลเป็นเมืองที่ผสมผสานประเพณีกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว คนเที่ยวคนเดียวสามารถไปเดินชมพระราชวังโบราณ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ขณะเพลิดเพลินไปกับโซจู และเดินช้อปปิ้งต่อในย่านกังนัมได้อย่างสะดวกสบาย เมืองหลวงของเกาหลีใต้นี้ไม่เพียงแต่จะปลอดภัย แต่ยังขึ้นชื่อในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี ทำให้การไปเที่ยวคนเดียวเป็นเรื่องง่ายที่ใคร ๆ ก็ทำได้3. สิงคโปร์, ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ดึงดูดเหล่านักผจญภัยคนเดียวด้วยประเพณี และนวัตกรรมอันน่าทึ่ง เกาะที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้มีสมบัติทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงที่เที่ยวใหม่ ๆ มากมายให้ค้นพบ นอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งแต่อาหารริมทางรสชาติอร่อย ราคาประหยัดในศูนย์อาหารที่พลุกพล่าน ไปจนถึงอาหารรสเลิศในร้านอาหารชั้นหนึ่งที่มีวิวเส้นขอบฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว สิงคโปร์ก็ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองในสวน (City-in-a-Garden) ด้วยสวนต่าง ๆ มากมาย เช่น Gardens by the Bay และป่าในร่มแห่งใหม่ และ Canopy Park ที่เพิ่งเปิดใหม่ใน Jewel Changi Airport เพิ่มความน่าสนใจให้ใครที่กำลังคิดอยากไปเที่ยวคนเดียว ความปลอดภัยและระบบขนส่งสาธารณะของสิงคโปร์ก็ดีมาก จึงไม่แปลกที่สิงคโปร์นั้นเหมาะสำหรับคนเที่ยวคนเดียว โดยเฉพาะมือใหม่กับมือใหม่หัดเที่ยวคนเดียวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคนโสด อโกด้ามีโปรโมชัน 11-11 มากมายให้นักเที่ยวเลือกทั้งบนแอปอโกด้าข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมข้างต้น อ้างอิงจากการจองห้องพักกับของอโกด้าของนักท่องเที่ยว ระหว่างกลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียว ที่เช็คอินในวันศุกร์และวันเสาร์อโกด้าเป็นแพลตฟอร์มด้านการเดินทางที่ช่วยให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวไปได้ในทุกๆ ที่พร้อมมอบข้อเสนอสุดคุ้มสำหรับการจองบริการต่าง ๆ นับแต่ โรงแรมและที่พักส่วนตัวกว่า 3.9 ล้านแห่งทั่วโลก ตั๋วเครื่องบิน บริการรับ-ส่งสนามบิน และอื่น ๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ Agoda.com และแอปพลิเคชั่นอโกด้าให้บริการในภาษาต่าง ๆ ถึง 39 ภาษา และมีฝ่ายบริการลูกค้าคอยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงอโกด้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย และมีพนักงานมากกว่า 6,700 คน ใน 31 ประเทศทั่วโลก ทั้งหมดต่างทำงานด้วยความมุ่งมั่นพร้อมเทคโนโลยีชั้นนำที่จะช่วยให้การเดินทางของทุกคนเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น