"Zenless Zone Zero" เกมแอ็กชันรัวคอมโบจาก HoYoverse ประกาศเปิดทดสอบรอบใหม่!

"Zenless Zone Zero" เป็นเกมแอ็กชัน RPG แนวแฟนตาซีในเมืองใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นโดย HoYoverse ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของอารยธรรมร่วมสมัยที่ถูกทำลายจนสิ้นซากโดยภัยพิบัติเหนือธรรมชาติที่ชื่อว่า "Hollow" ในมหันตภัยอันร้ายแรงนี้ New Eridu สถานที่ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และทรัพยากรในการต่อต้านภัยพิบัติจาก Hollow ก็ได้ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้กับโชคชะตา และค่อย ๆ กลายเป็นแสงสว่างสุดท้ายของอารยธรรมยุคใหม่ ภายในเกม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น "Proxy" อาชีพพิเศษที่คอยนำผู้คนเข้าไปสำรวจใน Hollow ก้าวสู่การผจญภัยไปพร้อมกับเหล่าคู่หู ท้าทายศัตรูสุดแกร่งที่ไม่รู้จัก และเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ New Eriduผลงานนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย IP ใหม่ บวกกับวิธีการเล่าเรื่องแบบผสมผสาน ในการทดสอบครั้งใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับบทใหม่ที่มี Belobog Heavy Industries เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอิทธิพลที่สำคัญในเกม การทดสอบนี้ยังมีการเพิ่มโหมดโต้ตอบในเมือง ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปตรวจสอบ Proxy Network ที่รู้จักกันในชื่อ Inter-Knot ในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อรับภารกิจคำขอที่แปลกใหม่ หรือเล่นเกมอาร์เคดกับเพื่อน ๆ เล่นกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก และเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นบน Sixth Street ที่เต็มไปด้วยความคึกคักในด้านของสไตล์งานศิลป์ "Zenless Zone Zero" ใช้ศิลปะและสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับภาพและเสียงอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของการทดสอบ Closed Beta ในครั้งแรก New Eridu จะเปิดตัวด้วยงานศิลป์ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ขณะเดียวกัน ดนตรีและเพลงในเกมจะมีความทันสมัย มีชีวิตชีวา และสนุกสนานมากขึ้น ตัวละครใหม่ทั้ง 3 ตัวที่มีภูมิหลังและมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะเดินทางมายัง New Eridu ร่วมเดินทาง และต่อสู้เคียงข้างผู้เล่นนอกจากนั้นแล้ว การแอ็กชันที่ดุเดือด และน่าตื่นเต้น ก็เป็นอีกจุดเด่นหลักของเกมนี้เช่นกัน เพิ่มพลังโจมตีอันทรงพลัง และจังหวะสุดมันส์ของแอนิเมชันการต่อสู้ เสริมด้วยกลไกซัปพอร์ตสมบูรณ์ในรูปแบบใหม่ ทั้งหมดนี้ เป็นการสร้างรากฐานของระบบการต่อสู้ในเกมนี้ขึ้นมาใหม่ ให้ผู้เล่นสายแอ็กชันมือใหม่ ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นเกมที่เข้าถึงง่าย และในขณะเดียวกัน การทดสอบที่กำลังจะมาถึงของตัวเกม มีการเพิ่มโหมดท้าทายใหม่อย่าง Hollow Zero เข้ามาอีกด้วย ในส่วนนี้ นอกจากจะเป็นเนื้อหาสำคัญของเนื้อเรื่องแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มอบประสบการณ์การต่อสู้ ให้กับผู้เล่นสายแอ็กชันที่ชื่นชอบความท้าทายอีกด้วยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบเกม "Zenless Zone Zero" ได้ที่ zenless.hoyoverse.com ติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดได้ทาง @ZZZ_EN บัญชี Twitter (X)