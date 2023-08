ไทยคว้าแชมป์ตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก เริ่มต้นที่ 283 บาท/เที่ยว

เมื่อปัจจุบันผู้คนต้องหาวิธีรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ นักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงต่างมองหาดีลที่ดี และคุ้มที่สุดเวลาวางแผนการไปเที่ยวพักผ่อน เพื่อช่วยให้การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดง่ายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนอโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว จึงนำหลากหลายเส้นทางบินที่ราคาตั๋วถูกที่สุด ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกจองในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มาแนะนำด้วยเส้นทางบินหลายพันเส้นทางที่มีให้เลือกบนอโกด้าจากประเทศไทยโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ในราคาเริ่มต้นที่ต่ำเพียง 283 บาท (ประมาณ 8 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นราคาตั๋วที่ถูกที่สุดอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และไทยยังแชร์อันดับนี้กับประเทศฟิลิปปินส์ด้วยส่วนในระดับภูมิภาค ไทยและฟิลิปปินส์ก็อยู่อันดับ 3 เหมือนกัน โดยเที่ยวบินระหว่างภูมิภาคที่ออกเดินทางจากไทยหรือฟิลิปปินส์ ราคาตั๋วที่ถูกที่สุดอยู่ที่ 918 บาท (ประมาณ 26 ดอลลาร์สหรัฐ)ขณะที่ราคาตั๋วของเที่ยวบินระหว่างภูมิภาคที่ถูกที่สุดอันดับ 1 อยู่ที่ 423 บาท (ประมาณ 12 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปสิงคโปร์ ในระดับทวีป เที่ยวบินกรุงเทพฯ – เมลเบิร์น ซึ่งออกเดินทางจากประเทศไทย ราคาตั๋วที่ถูกที่สุดอยู่ที่ 7,699 บาท (ประมาณ 218 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นราคาตั๋วของเที่ยวบินระหว่างทวีปที่ถูกที่สุดอันดับ 8 ส่วนอันดับ 1 ตกเป็นของเที่ยวบินเดลี – ดูไบ ราคาตั๋วที่ถูกที่สุดอยู่ที่ 3,179 บาท (90 ดอลลาร์สหรัฐ)พีรพล สง่าเมือง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย, อโกด้า กล่าวว่า “เป็นเรื่องดีที่นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาดีลตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดได้อย่างง่ายดายบนอโกด้า ราคาตั๋วเครื่องบินสุดคุ้มที่ติด 10 อันดับแรกเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า หากนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะยืดหยุ่นเรื่องสายการบิน เส้นทาง และเวลา อโกด้ามีหลากหลายดีลที่ดีที่สุดพร้อมให้เลือกจองอยู่ตลอดทุกวัน ถึงแม้ราคาตั๋วเครื่องบินจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราก็จะมุ่งมั่นให้ราคาที่คุ้มค่าที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินในประเทศหรือนอกประเทศ”เที่ยวบินภายในประเทศที่ถูกที่สุดที่จองในไทย ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และลงที่กระบี่ ราคาตั๋วอยู่ที่ 283 บาท เมื่อจองในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยปกติแล้วใช้เวลาไม่ถึง 90 นาที นอกจากกระบี่จะมีที่เที่ยวบนแผ่นดินใหญ่มากมายแล้ว ยังเป็นประตูสู่เกาะพีพี และเกาะอื่น ๆ อีกมากมายที่สวยงามไม่แพ้กันในทะเลอันดามันราคาตั๋วอยู่ที่ 920 บาท เดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการสัมผัสวัฒนธรรม รวมถึงลิ้มรสอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมาเลเซียราคาตั๋วอยู่ที่ 7,713 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงติดทะเลของรัฐวิกตอเรีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านศิลปะ การแข่งขันกีฬา วัฒนธรรมกาแฟ และสถานบันเทิงที่มีชีวิตชีวายามค่ำคืนทั้งนี้ตามข้อมูลของอโกด้า ราคาตั๋วที่ถูกที่สุด รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดแล้ว เป็นราคาตั๋วจริงที่นักท่องเที่ยวใน 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จองผ่านอโกด้า ระหว่างวันที่ 1–14 สิงหาคม สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2566สำหรับอโกด้าสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้ตัวเองในฐานะแพลตฟอร์มการจองบริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวออนไลน์ ที่มีทั้งโรงแรมและที่พักตากอากาศ ก่อนเปิดตัวบริการการจองบัตรโดยสารเครื่องบินในปีพ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีเที่ยวบินกว่า 130,000 เส้นทาง บนอโกด้าให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเลือกจองนอกจากนี้ อโกด้าเตรียมจะจัดงาน ‘Fly For Less’ อิมเมอร์ซีฟอีเวนต์ครั้งแรกของแบรนด์ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศการเดินทางแบบเสมือนจริงไปสู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกบินไปเที่ยวพักผ่อน ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยการนำข้อมูลของอโกด้ามาผสานกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์งาน Fly For Less มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กันยายน 2566 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ สแควร์ ซี (Central World Square C) เวลา 17:00–22:00 ในวันพฤหัสบดี และเวลา 10:00–22.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์ผู้ที่เข้าร่วมงาน Fly For Less จะมีโอกาสได้ลุ้นรับ 1 ใน 100 เที่ยวบินฟรี ซึ่งสามารถใช้บินไปที่ไหนก็ได้ในโลก! อีกทั้งจะมีโอกาสได้ส่วนลดพิเศษอีก 350 บาท (10 ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อจองเที่ยวบินระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 กันยายนด้วย! นี่เป็นโอกาสของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะได้ “ออกไปเที่ยวแบบจ่ายน้อยลง” พร้อมปลดล็อกโลกแห่งการผจญภัย การค้นพบ และทุกจินตนาการด้านการเดินทางท่องเที่ยว