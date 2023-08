Love in Museum พัทยา เปิดตัวยิ่งใหญ่ ณ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองพัทยา ผ่านงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566ผู้ก่อตั้ง Love in Museum เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์ Love in Museum เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะที่น่าทึ่งหลายร้อยชิ้นนำมาจัดแสดง ความโดดเด่นคือการเชิญศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรัก และศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมสร้างสรรค์ แสดงผลงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการได้สัมผัส และเพลิดเพลินกับผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินจากประเทศต่างๆ พร้อมกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยศิลปินจะสื่อสารและแสดงออกถึงความรักในรูปแบบต่างๆ ผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง ภาพถ่าย และศิลปะการแสดง ซึ่งทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้สัมผัสถึงงานศิลปะที่หลากหลายพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ ใช้งบลงทุนรวมกว่า 60 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 2,000 ตร.ม. สะท้อนถึงการให้ความสำคัญอย่างสูงในด้านคุณภาพและประสบการณ์ของงานแสดง โดยตั้งเป้าหมายให้สถานที่แห่งนี้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองพัทยา และประเทศไทยผู้ก่อตั้ง Love in Museum กล่าวว่า การเลือกเปิดตัวนิทรรศการ Love in Museum ที่เมืองพัทยา เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่มีชีวิตชีวาและมีความหลากหลาย นอกจากชายหาด และทะเล ไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนนึกถึงแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน เป็นที่แห่งการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและความทันสมัย ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดให้ Love in Museum กลายเป็นจุดสนใจและดึงดูดให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ จากที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีความพร้อมหลายๆ ด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิง ศาสนสถานทุกศาสนา ชุมชน Old Town กลุ่มอาชีพประมง ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของพัทยาผ่านงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับ Love in Museum จัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความรักของมนุษย์ มุ่งเน้นนำเสนอความรักระหว่างมนุษย์ นิทรรศการประกอบด้วยผลงานศิลปะจากประติมากรรม ภาพถ่าย ข้อความ และงานมัลติมีเดียอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงภาพความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งความรักใคร่เสน่หา ความรักของครอบครัวและมิตรภาพ และผลกระทบของความสัมพันธ์เหล่านี้ต่อบุคคลและสังคมความรักของสัตว์ นำเสนอการแสดงความรักและความเสน่หาในโลกของสัตว์ เพลิดเพลินกับงานศิลปะและนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสัตว์ ความเป็นพ่อแม่และมิตรภาพ ผ่านผลงานศิลปะต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ประติมากรรม และวิดีโอ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างสัตว์ และความสำคัญของพวกมันในธรรมชาติความรักของพืช มุ่งเน้นนำเสนอความรักและความมีชีวิตชีวาในโลกของพืช เรียนรู้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ การสืบพันธุ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืช สัมผัสความงามและความหลากหลายของพืชผ่านนิทรรศการผลงานศิลปะ ภาพประกอบ ประติมากรรม ตัวอย่างพันธุ์พืช และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (VR) ที่จะพาคุณสำรวจความงามของความรักและความมีชีวิตชีวาในโลกของพืช"Love in Museum ไม่ใช่แค่สถานที่จัดแสดงทางศิลปะ แต่ยังเป็นการเดินทางทางความรู้สึกที่จะพาคุณไปสำรวจความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดในโลกอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกทางความรักในมิติและรูปแบบอันหลากหลาย หากคุณมีความสนใจในงานศิลปะ วัฒนธรรม หรืออารมณ์ของมนุษย์ ที่นี่จะเป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมที่คุณจะได้ดื่มด่ำ ขบคิดและรับแรงบันดาลใจ พร้อมสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำไปกับศิลปะและอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่รู้ลืม" มร.คิม ฮยอน เชิน กล่าวLove in Museum นิทรรศการผลงานศิลปะ จากจุดเริ่มต้นในปี 2561 โดยใช้เวลากว่า 5 ปี ในการรวบรวมนักออกแบบและช่างฝีมือชาวไทยมากมายมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ธีม “ความรัก” ด้วยเป้าหมายในการนำเสนอความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ถ่ายทอดพลังแห่งความรักและความเห็นอกเห็นใจผ่านงานศิลปะและการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอกทีฟมร.คิม ฮยอน เชิน กล่าวว่า ด้วยการนำเสนอธีมที่เป็นเอกลักษณ์และการนำเสนอทางศิลปะนี้ มั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย ทั้งกลุ่มคู่รักหนุ่มสาว ผู้รักในงานศิลปะ ครอบครัว คู่รัก นักเรียน นักศึกษา และนักสำรวจวัฒนธรรม ฯลฯ เหมาะสำหรับคนทุกวัยและผู้ที่ชื่นชอบทุกงานอดิเรก และด้วยทำเลที่ตั้งที่ท่าเรือพัทยา ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวก ไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมอบความเพลิดเพลินทางวัฒนธรรมและศิลปะให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย สำหรับบัตรเข้าชม Love in Museum จำหน่ายราคา 460 บาท เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัว ได้มอบส่วนลดพิเศษ 50% เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเยี่ยมชมได้มากยิ่งขึ้นสำหรับแผนการขยายสาขาในอนาคต Love in Museum จะขยายสาขาไปยังภูมิภาคอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างมองหาทำเลที่เหมาะสมในกรุงเทพฯ โดยจะเพิ่มพื้นที่จัดแสดงใหม่ให้ศิลปินต่างๆ นำประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์มานำเสนอแก่ผู้คนให้มากขึ้น