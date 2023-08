ครั้งแรก “โมค่า” ผนึก “อาร์ทติเรียม” จัดงาน “ARtventure” The Immersive Art Experience พาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับชมงานศิลปะผ่านเทคโนโลยี ที่คุณพลาดไม่ได้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จับมือ อาร์ทติเรียม (Arterium) อาร์ท-เทค แพลทฟอร์ม ผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีดิจิตอล และ Community ของเหล่าศิลปินและนักสะสมผลงานศิลปะ พลิกโฉมการนำเสนอผลงานศิลป์ผสาน Art Tech สมัยใหม่ผ่านงาน 'ARtventure' ครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 กันยายน 2566 ณ MOCA เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องโลกศิลปะ สไตล์ “Art is Fun” ให้เสพงานศิลป์ที่ไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ได้ความสนุกสนานไปพร้อมกันคุณสิทธิเดช เฑียรแสงทอง ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ทติเรียม จำกัด กล่าวว่า อาร์ทติเรียม เป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่ถือกำเนิดในปี 2020 และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาหรือการเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่จะพัฒนาผลักดันผลงานศิลปะไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม Gen z และกลุ่มเด็ก ๆ จนได้มีโอกาสมาร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ซึ่ง 'ARtventure' นับเป็นนิทรรศการแรกของความร่วมมือระหว่างบริษัทอาร์ทติเรียม MOCA และศิลปิน ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้การชมงานศิลปะได้อารมณ์สนุกสนานเพิ่มขึ้น “Art is Fun” ด้วยเทคโนโลยี MR / AR และเกม เชื่อมความงามระหว่างโลกจริงและโลกเสมือน โดยใช้เวลาสร้างสรรค์เป็นเวลาถึง 3 ปีคุณคิด - คณชัย เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า MOCA เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่อยากเปิดกว้างให้กับคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่ม ให้มาดูเรื่องของเกมมิ่ง ดิจิทัลอาร์ท เพื่อให้เด็ก ๆ ให้ได้เข้าถึงงานศิลปะ ซึ่งที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ได้สอดแทรกเทคโนโลยี เข้าไปในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียนอยู่แล้ว และครั้งนี้เป็นนิทรรศการเต็มรูปแบบของ AR ครั้งแรก ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานศิลปะและอีกช่องทางในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ เป็นทางเลือกให้คนได้เสพงานศิลปะ เข้าถึงงานศิลปะในอีกรูปแบบด้านคุณกรณ์ วิจิตรกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ทติเรียม กล่าวว่า เทคโนโลยีช่วยเปิดโอกาสในการนำเสนอผลงานของศิลปินและการนำศิลปะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งการดึงคนรุ่นใหม่เข้าถึงงานศิลปะต้องหาสิ่งที่จะมาช่วยดึงดูด เช่น เกม เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง โทรศัพท์มือถือ เด็กรุ่นใหม่ต่อไปอาจจะไม่สนใจศิลปะ แต่ใช้โทรศัพท์มือถือ เราจึงต้องการแพร่ Art Education ไปสู่เด็กรุ่นใหม่ โดยการทำเกม ซึ่งผลงานของคุณพไรวา ไรวา พบว่า สามารถกระตุ้นเด็กเข้ามาสนใจศิลปะได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ด้วย Art เป็นการลงทุนที่ดี การสะสมไว้จะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต แต่เนื่องจาก Art ขาดสภาพคล่องไม่มีที่วางขาย ไม่มีที่โชว์ คนรุ่นใหม่เข้าไม่ถึง จึงต้องเอา Art Tech ที่เกี่ยวกับ AR การวาดภาพ การสื่อสาร ดึงเหล่าศิลปินออกมาพัฒนาเกมเพื่อดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ๆ ขณะที่การใช้ AR มาช่วย ทำให้เห็นภาพในหลายมิติขณะเดียวกันเทคโนโลยียังช่วยเปิดโอกาสในทางธุรกิจ โดยคุณกรณ์เปิดเผยทิศทางในอนาคตว่า อาร์ทติเรียมจะเปิดให้บริการหลายด้าน ได้แก่ 1. ด้าน VG (Virtual Gallery) ห้องแสดงนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักสะสมที่มีของอยู่จำนวนมาก แต่ไม่มีที่โชว์ได้มาใช้บริการให้คนเข้ามาชม ซึ่งอาจช่วยยกระดับราคาผลงานศิลปะของไทยได้ จากปัจจุบันมูลค่าตลาดศิลปะไทยอยู่ที่ประมาณ 19,000 ล้านบาท โดยหวังเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง Virtual Gallery ที่เป็น Market place 2. บริการด้าน Fractional Art คอนเซ็ปต์ NFT ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนผลงานศิลปะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีราคาที่ทำให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของได้ และ 3. ด้านพระเครื่อง โดยมองว่า มีพระเครื่องอาจารย์ดังที่หลายคนอยากจะเช่าบูชา แต่มีสนนราคาสูง โดยอาจทำให้อยู่ในรูปแบบ Fractional Artคุณเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ (ไลน์เซนเชอร์) กล่าวในมุมมองของศิลปินว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ตนและหลายคนสนใจ มองเป็นเรื่องของอนาคต การเป็นศิลปินอยากจะทำให้งานศิลปะมีสภาพคล่อง เกิดช่องทางใหม่ ๆ ทำให้การเข้าชมศิลปะเป็นเรื่องที่สนุก และควรเป็นผู้จุดประกาย ให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆของตัวเอง ที่เป็นความภูมิใจ ค่อย ๆ พัฒนาไป เมื่อศิลปินมองเห็นช่องทางใหม่ๆ จะทำให้มีการนำเสนอผลงานของตัวเองไปสู่นานาชาติให้มากที่สุด“ที่ผ่านมาได้ทำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล NFT สนุกกับการได้ทำ ถือเป็นวิธีการ เป็นกลยุทธ์ให้คนสนใจและทำให้เกิดช่องทางเพื่อต่อยอด เช่น เรื่องของเกม ต้องขอบคุณทั้ง 2 ฝ่ายที่ให้โอกาสศิลปิน การนำผลงานศิลปะมาใส่ในเกม ทำให้สนุกกับสิ่งใหม่ ได้ถ่ายทอดแนวความคิดสู่เกม ได้สนุกกับการออกแบบ สร้างคาแรคเตอร์ เหมือนย้อนวัย ทำศิลปะให้สนุกเพื่อตอบสนองกลุ่มแฟนคลับ กลุ่มโซเชียล ให้น้อง ๆ เล่นเกมแล้วได้รางวัลเป็นศิลปะและมีการอธิบายผลงาน คุณค่าทางศิลปะ อนาคตถ้าทำไปเรื่อย ๆ เราอาจมีอะไรที่สุดยอดก็ได้”คุณพไรวา ไรวา ศิลปิน กล่าวเสริมว่า ในอดีตการแสดงออกของศิลปินต้องมีอุปกรณ์ พู่กัน สี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป เครื่องมือศิลปินมีเพิ่มขึ้น เช่น เทคโนโลยี AR / VR อยากให้มองว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใหม่ของศิลปิน ทำให้ศิลปินเปลี่ยนวิธีนำเสนอ สิ่งที่คิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำเสนอได้กว้างขึ้นและครอบคลุมกว่า ทำให้คนเข้ามาสู่งานศิลปะได้สะดวกขึ้นและทำให้เข้ามาในมุมที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น อาจมองเป็น ไอเทม หรือคาแรคเตอร์ก็ได้ และทำให้เกิดความคิด มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับศิลปะ“โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าสำเร็จจะทำให้ศิลปินอื่น ๆ เข้ามาร่วมได้ เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเอง เป็นโครงการที่ผู้มีความรู้มารวมกัน ระหว่าง ศิลปิน ผู้พัฒนา และหอศิลป์ ทำงานศิลปะด้วยกัน ทำให้ศิลปะเข้าถึงได้ง่าย หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตคนอาจได้เห็นผลงานของเราในมือถือ”ทั้งนี้ งาน 'ARtventure' คาดว่าจะได้รับความสนใจดึงกลุ่มน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ระดับ ม.5-ม.6 วัยระหว่าง 16-18 ปีเข้าชมงานศิลปะเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นกลุ่มประชาชนและนักศึกษา และทำให้ตัวเลขผู้เข้าชมงานศิลปะที่ MOCA ขยับเพิ่มตามจากปกติมีผู้เข้าชมประมาณ 20,000 คนต่อเดือน คุณคิด – คณชัย กล่าวเพิ่มเติมคุณสิทธิเดช กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของ 'ARtventure' ว่า 'ARtventure' เป็นนิทรรศการแรกที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการให้ชมงานศิลปะสนุกขึ้น โดยจัดเตรียมนิทรรศการนี้ไว้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ในพื้นที่ทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ MOCA และส่วนของนิทรรศการ Art Gameในส่วนพื้นที่ทั่วไปของ MOCA เป็นการนำเสนอคอนเซปต์ของการค้นหาสมบัติ คลี่คลายปริศนาต่างๆ โดยคาดหวังให้ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมกับ MOCA และสนุกกับการเดินชมงานศิลปะในพื้นต่างๆของพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้เข้าชมสามารถร่วมสนุกได้ ด้วยการโหลดแอพพลิเคชั่นชื่อว่า "TREASURE EXPLORER" และทำตามคู่มือผจญภัยไขปริศนาที่ซ่อนไว้ ทั้ง 5 ชั้น เก็บกุญแจให้ครบทั้ง 4 ดอก เพื่อเปิดกล่องสมบัติ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากการเคลียร์ภารกิจได้สำเร็จสำหรับอีกส่วนหนึ่งคือ นิทรรศการในห้องหมุนเวียนของ MOCA ชั้น 5 นำเสนอนิทรรศการ Art Game ของ 2 ศิลปิน คือ พไรวา ไรวา และ ไลน์เซ็นเซอร์ ซึ่งอาร์ทเกมทั้ง 2 นี้ เป็นเพียงเดมโม่เพื่อให้ผู้ที่สนใจเห็นมองเห็นภาพในจินตนาการของศิลปินที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานของตนเองโดยทั้ง 2 ศิลปินใช้อุปกรณ์การนำเสนอที่ต่างกัน มีเกม VR Game on Oculus concept การขุดค้นหาสมบัติ ในพื้นที่โลกเสมือน และได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สามารถขายสิทธิ์หรือแลกเป็นชิ้นงานศิลปะจริงได้ และ Line Punk Game (Sketch version) โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไปทั้ง 5 ชั้นจะได้พบกับบรรยากาศจากคอนเซปต์ - Activate Spot / MR Floor Element CONCEPT ทำให้ผู้เล่น App สามารถสนุกไปกับการเดินเล่น พร้อมกับชมงานศิลปะในแต่ละชั้นผ่านมือถือ แบบ MR (Mixed Reality) ซึ่งเป็นเทคนิคของการใช้เทคโนโลยีมาผสมระหว่าง โลกแห่งความเป็นจริง และสิ่งเสมือนเข้าไว้ด้วยกัน โดย Function MR แต่ละชั้นจะแตกต่างกันตามธีม (theme) หรือภาพรวมบรรยากาศของแต่ละชั้นชั้นที่1) ธีม-แสงสว่างแห่งการเริ่มต้น เส้นทางแห่งการผจญภัยชั้นที่2) ธีม ศิลปะแห่งรามายณะและวรรณคดี ภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย-อินเดียชั้นที่3) ธีม โลกแห่งวรรณคดี มนตราและเทพนิยายชั้นที่4) ธีม สามภพภูมิ สวรรค์ มนุษย์ นรก การตีความของปรมจารย์ศิลปินชั้นที่5) ธีม โลกแห่งความหลากหลาย ความแตกต่างที่ลงตัว เป็นผลงาน Internationalนิทรรศการ “ARtventure” จะจัดขึ้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) บุคคลทั่วไปค่าเข้าชม 280 บาท นักเรียนและนักศึกษาเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับตั๋วฟรี ผ่านทาง: LINE OA : @9000BC