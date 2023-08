The EM District ผนึก UOB และ AEG เตรียมเปิดตัว UOB LIVE ที่ ดิ เอ็มสเฟียร์ ศูนย์กลางการจัดงานอินดอร์ที่ครบครันและล้ำสมัยที่สุดในอาเซียน

หรือและประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ เตรียมเปิดตัวศูนย์กลางการจัดงานอินดอร์ที่ครบครันและล้ำสมัยที่สุดในอาเซียน รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 6,000 ที่นั่ง ตอบโจทย์รูปแบบการจัดงานที่หลากหลายและเป็นนิยามแห่งใหม่ที่ยกประสบการณ์ความบันเทิงอย่างแท้จริงหัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การนำนวัตกรรม ความล้ำเลิศด้านต่างๆ และความเชี่ยวชาญของทั้งสามภาคธุรกิจมาผนวกไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ เออีจี (AEG) ผู้นำด้านธุรกิจความบันเทิงและกีฬาระดับโลก ขณะที่ ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศูนย์การค้าและความบันเทิงระดับพรีเมียร์ของประเทศไทย และ UOB ในฐานะธนาคารชั้นนำของเอเชีย มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เพื่อก้าวสู่การเป็น No.1 Entertainment venue of ASEANโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นอีกหนึ่งก้าวครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการนำเสนอความบันเทิงอีกขั้นให้แก่ลูกค้าทุกคน ด้วยการจับมือกับ เออีจี (AEG) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลก และ ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป’ หนึ่งในผู้นำธุรกิจรีเทลชั้นนำของไทย ที่มีความแข็งแกร่ง เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ได้ร่วมกันสร้างนิยามใหม่แห่งความบันเทิงให้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นมากกว่าเวทีแห่งความบันเทิง เพราะจะเป็นแพลตฟอร์มอันยิ่งใหญ่ในการผนึกความร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับสากลUOB มุ่งมั่นที่จะเติมเต็มและมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลายของลูกค้าทุกคน โดย ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะเป็นหนึ่งพาร์ทสำคัญในตอกย้ำความแข็งแกร่งให้กับธนาคาร UOB ในฐานะผู้นำด้านสถาบันทางการเงินที่มีรากฐานมั่นคง และมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าทั้งไทยและทั่วภูมิภาคให้ได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เหมือนใคร ผ่านสิทธิประโยชน์มากมายที่เราเตรียมไว้ให้กับลูกค้าทุกคนนอกจาก ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะเป็นสถานที่ด้านความบันเทิงอันล้ำสมัยระดับ ASEAN แล้ว ยังมาพร้อมประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาส รวมถึงร้านอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นพื้นที่แห่งความบันเทิงที่ครอบคลุมทุกอรรถรสไว้ที่นี่”นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ ดิ เอ็มดิสทริค เผยว่า “ดิ เอ็มดิสทริค (THE EM DISTRIC) พร้อมด้วย UOB และ AEG มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการปฏิวัติและยกระดับภาคธุรกิจของประเทศไทย พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกและเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพื่อให้ ดิ เอ็มดิสทริค เป็น ICONIC LANDMARK ที่สำคัญในการดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านกิจกรรม ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อาทิ การจัดคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังระดับโลก, กิจกรรม อีเว้นต์ระดับเวิลด์คลาส, มหกรรมการแสดงดนตรีขนาดใหญ่, การจัดแมชต์กีฬาครั้งสำคัญต่างๆ, การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม, Live Performance, การสัมมนาของผู้นำระดับโลก และนิทรรศการต่างๆ (MICE) ฯลฯ เพื่อยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการมอบประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลกใหม่ให้กับทุกคน‘UOB LIVE’ ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของ ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ The World-Class Maga Multi-Faced Development เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้ง ไดนิ่ง และเป็นศูนย์กลางของเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับภูมิภาค โดย ‘UOB LIVE’ เป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ ‘ดิ เอ็มดิสทริค’ กลายเป็นศูนย์กลางที่รายล้อมด้วยประสบการณ์อันแสนพิเศษเหนือใคร ทั้งความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ภายในสถานที่เดียวกัน ซึ่งความร่วมมือกับ AEG และ UOB ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้าน World Class Entertainment ผ่านการร่วมสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความล้ำเลิศ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษเราเชื่อมั่นว่า ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่นำพาอุตสาหกรรมค้าปลีกและความบันเทิงเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมสร้างโอกาสการจ้างงานอันมหาศาลและเสริมแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนอย่างต่อเนื่อง” นางสาวศุภลักษณ์ กล่าวสรุปมร.อดัม วิลคส์ ประธาน และ ผู้บริหารสูงสุด ของบริษัท เออีจี แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวย้ำว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ยุคใหม่ด้านความบันเทิง โดย ‘UOB LIVE’ จะเป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคต ด้วยการมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับ ผ่านความร่วมมือของ AEG, UOB และ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดกิจกรรมระดับเวิลด์คลาสเพื่อสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษที่น่าจดจำให้กับผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เราขอขอบคุณ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป และทีม Global Partnership ของ AEG สำหรับความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอุตสาหรกรรมบันเทิง”ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘UOB LIVE’ รวมไปถึงกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในเร็วๆ นี้” มร. อดัม กล่าวทิ้งท้ายภายในงานประกาศความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นที่ Auditorium ชั้น 5 อาคาร UOB Plaza Bangkok ได้รับเกียรติจาก นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ The EM District มร.อดัม วิลคส์ ประธาน และ ผู้บริหารสูงสุด ของบริษัท เออีจี แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาบอกเล่าถึงความพิเศษ “UOB LIVE” ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจด้านความบันเทิง ได้แก่ มร. นีล ทอมป์สัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ) หนึ่งในผู้นำธุรกิจบันเทิงระดับโลกที่มาจัดแสดงในประเทศไทย, นายวุฒิธร มิลินทจินดา หรือ วู้ดดี้ ผู้จัดงานที่ริเริ่มและปลุกปั้นเทศกาลดนตรี S2O Songkran Music Festival จนกลายเป็นหนึ่งใน Event Attraction ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม, นายอนุวัติ วิเชียรณรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง 4NOLOGUE บริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ครบวงจร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้จุดพลุให้วงการศิลปินไทยและมีชื่อเสียงระดับภูมิภาคเอเชีย, คอแรน มาโลนีย์ ผู้จัดงานเทศกาลดนตรีกลางแจ้งชั้นนำอย่าง Kolour, นายดวงฤทธิ์ บุนนาค ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทสถาปนิก DBALP (DUANGRIT BUNNAG ARCHITECT LIMITED) ในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบชาวไทย ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบตกแต่งภายในให้กับ UOB LIVE, นายประณิธาน พรประภา ผู้ก่อตั้ง Wonderfruit เทศกาลเฉลิมฉลองความสนุกผ่านงานศิลปะและดนตรีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ร่วมแชร์ประสบการณ์และความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ “UOB LIVE” ก้าวสู่ No.1 Entertainment venue of ASEANเตรียมพบกับ “UOB LIVE” ศูนย์กลางการจัดงานอินดอร์ที่ครบครันและล้ำสมัยที่สุดในอาเซียน ตอบโจทย์รูปแบบการจัดงานที่หลากหลาย มาพร้อมกิจกรรมความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสทั้งคอนเสิร์ตและโชว์มากมายสร้างนิยามแห่งใหม่แห่งความบันเทิงอย่างแท้จริง ได้เร็วๆ นี้ที่ ดิ เอ็มดิสทริค