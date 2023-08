“ยูโอบี-ดิ เอ็มดิสทริค-AEG” ผนึกกำลัง เปิดตัว “ยูโอบี ไลฟ์” (UOB LIVE)

ผู้จัดการรายวัน 360 - ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) และ เออีจี (AEG) ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ ในการให้สิทธ์ยูโอบีในการใช้ชื่อแบรนด์ “ยูโอบี ไลฟ์” (UOB LIVE) ศูนย์กลางการจัดงานแห่งใหม่ที่ครบครันและล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง 6,000 ที่นั่ง ตอบโจทย์รูปแบบการจัดงานที่หลากหลายและเป็นนิยามแห่งใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงอย่างแท้จริงยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของ ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ที่มาพร้อมกับแหล่งช้อปปิงระดับโลก ตัวเลือกร้านอาหารที่หลากหลาย และพื้นที่สำหรับความบันเทิงที่ครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ทุกรสนิยมของลูกค้า โดยมี ASM Global ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงและการบริหารจัดการพื้นที่จัดงานระดับโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารจัดการ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จึงวางใจได้ว่าพื้นที่จัดงานเพื่อความบันเทิงระดับโลกแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของความบันเทิงชั้นนำที่นำประสบการณ์อันแสนพิเศษเหนือใคร ทั้งการแสดงและอีเวนต์กีฬาระดับสากลมาสู่ภูมิภาคนี้ในอนาคตหัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การนำนวัตกรรม ความล้ำเลิศด้านต่างๆ และความเชี่ยวชาญของทั้งสามภาคธุรกิจมาผนวกไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ เออีจี (AEG) ผู้นำด้านธุรกิจความบันเทิงและกีฬาระดับโลก, ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศูนย์การค้าและความบันเทิงระดับพรีเมียร์ของประเทศไทย และยูโอบี ในฐานะธนาคารชั้นนำของเอเชีย มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE)นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นอีกก้าวสำคัญในการพลิกโฉมและยกระดับการมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้แก่ลูกค้าทุกคน ด้วยการจับมือกับ เออีจี (AEG) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลก และ ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) หนึ่งในผู้นำธุรกิจรีเทลชั้นนำของไทยที่มีความแข็งแกร่ง เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาศูนย์การค้าเราจะร่วมกันสร้างนิยามใหม่แห่งความบันเทิงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน โดย ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นมากกว่าเวทีแห่งความบันเทิง เพราะจะเป็นแพลตฟอร์มอันยิ่งใหญ่ในการผนึกความร่วมมือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับสากลยูโอบี มุ่งมั่นที่จะเติมเต็มและมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ความชื่นชอบและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย การเปิดตัว ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ยูโอบีในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคให้ได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เหมือนใคร ผ่านสิทธิประโยชน์มากมายนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของยูโอบีที่มีต่อประเทศไทยในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ ยูโอบีดำเนินธุรกิจอยู่ ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจุดประกายทางนวัตกรรมและวัฒนธรรมในระดับประเทศและภูมิภาค”นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ ดิ เอ็มดิสทริค เผยว่า “ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) พร้อมด้วย ยูโอบี และเออีจี (AEG) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการปฏิวัติและยกระดับภาคธุรกิจของประเทศไทย พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เพื่อให้ ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) เป็น ICONIC LANDMARK ที่สำคัญในการดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านกิจกรรมด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ อาทิ การจัดคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดังระดับโลก, กิจกรรมอีเว้นต์ระดับเวิลด์คลาส, มหกรรมการแสดงดนตรีขนาดใหญ่, การจัดแมชต์กีฬาครั้งสำคัญต่างๆ, การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม, Live Performance, การสัมมนาของผู้นำระดับโลก และนิทรรศการต่างๆ (MICE) ฯลฯ เพื่อยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางในการมอบประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลกใหม่ให้กับทุกคน คาดว่าจะเปิดได้ปลายปีนี้ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของ ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ The World-Class Mega Multi-Faced Development เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้ง ไดนิ่ง และเป็นศูนย์กลางของเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับภูมิภาค โดย ‘UOB LIVE’ เป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ ‘ดิ เอ็มดิสทริค’ (The EM District) กลายเป็นศูนย์กลางที่รายล้อมด้วยประสบการณ์อันแสนพิเศษเหนือใคร ทั้งความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ภายในสถานที่เดียวกัน ซึ่งความร่วมมือกับ เออีจี (AEG) และ ยูโอบี ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้าน World Class Entertainment ผ่านการร่วมสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความล้ำเลิศ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ“เราเชื่อมั่นว่า ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่นำพาอุตสาหกรรมค้าปลีกและความบันเทิงเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมสร้างโอกาสการจ้างงานอันมหาศาลและเสริมแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยูโอบีได้สิทธิ์เนมมิ่งสปอนเซอรื์นาน 5 ปี” นางสาวศุภลักษณ์ กล่าวนาย อดัม วิลคส์ ประธาน และ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เออีจี แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวย้ำว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ยุคใหม่ของความบันเทิง โดย ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) จะเป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคตในการมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับ ความร่วมมือของ เออีจี (AEG), ยูโอบี และ ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำกิจกรรมระดับเวิลด์คลาสมาสร้างช่วงเวลาสุดพิเศษที่น่าจดจำให้กับผู้เข้าชมงานทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติเราขอขอบคุณ เดอะมอลล์ กรุ๊ป, ดิ เอ็มดิสทริค (The EM District) และทีม Global Partnership ของ เออีจี (AEG) สำหรับความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์นี้ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิง”