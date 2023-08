เส้นใยรัก...สานสัมพันธ์วันแม่ ชูความเป็นที่สุดของผู้หญิง

ภายในงานมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยคู่แม่ลูก จากการประกวด NEXT UNIVERSE IN THAI TEXTIL, นิทรรศการ ‘กว่าจะเป็นไหม’ และนิทรรศการผ้าไหมจาก SACIT และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม หัตถศิลป์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผ้าไหมไทย และผ้าไทยต่างๆ พร้อมมอบรางวัลพิเศษ WOMEN INSPIRED BY M CARD ให้กับ “เจสซี่-กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์” MUT 20 จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาในชุดเดรสยาวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ ลายดอกแก้วสีชมพูชอกกิ้งพิงค์ ตัดต่อลายเข้ากับผ้าไหมพื้น ได้รับรางวัล 240,000 MPOINT มูลค่า 30,000 บาท

พูดคุยกับอาจารย์ณกรณ์ ตั้งหลัก ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ประเภทผ้าทอลายโบราณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งได้เซเลบริตี แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับผ้าไหมไทยสู่สากล ควงคู่มากับคุณแม่ภัสรา จิตตะเสนีย์ ร่วมพูดคุย และเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตเพลงเพราะๆ จาก กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ

นอกจากนี้ คู่แม่ลูกฟู้ดเลิฟเวอร์ ยังยกขบวนเมนูรักอร่อยเลิฟ ร่วมงาน อาทิ ร้านครัวพระยาภูเก็ต กับเมนูพิเศษขนมจีนครัวพระยา, ร้าน Madame Mae ของตาบทิพย์ คุณแม่ของวู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา นำเสนอกะหรี่พัฟท์ทรัฟเฟิล, ร้าน Mom and Me story ของลูกสาว โย ทัศน์วรรณ กับเมนูน้ำพริกกากหมูกองถ่าย ฯลฯ วันนี้-16 ส.ค. 66 ที่ M EVENT HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ร่วมออกสเต็ปกับเพลย์ลิสต์เพลงโปรด ในบรรยากาศ Night club ยุค 60s-90s เปิดฟลอร์ลีลาศ สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินยุค 80s-90s พร้อมตรวจสุขภาพฟรี! จากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ถึง 16 ส.ค. 66 ชั้น B ลาน M EVENT HALL และ ชั้น G ลาน M LIFESTYLE HALL ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ