“เอคเซนเชอร์” เตรียมซื้อ “แรบบิทส์ เทล” เสริมแกร่งครีเอทีฟ-ดิจิทัลเซาท์อีสต์เอเชีย

ผู้จัดการรายวัน360 – เอคเซนเชอร์ (NYSE: ACN) บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในการเข้าซื้อกิจการ แรบบิทส์ เทล ครีเอทีฟและ DCX (digital customer experience) เอเจนซีสัญชาติไทย เสริมขีดความสามารถด้านครีเอทีฟ แบรนด์ และดาต้าในระดับภูมิภาคของ Accenture Song ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจครีเอทีฟที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ส่งผลให้สามารถสนับสนุนลูกค้าของกลุ่มในการพัฒนาและยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลได้เต็มศักยภาพครอบคลุมตลอดทุกช่วงชีวิตของลูกค้า พร้อมผลักดันการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยแรบบิทส์ เทล ถือเป็นหนึ่งในเอเจนซีโฆษณาที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดของไทย รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 เอเจนซียอดเยี่ยมประจําปี 2022 จากงาน Adman Awards จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า แรบบิทส์ เทล จะมาพร้อมกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ทรงพลัง ขับเคลื่อนดิจิทัลคอนเทนต์ และใช้ข้อมูลในการสร้างประสบการณ์ (data-driven experiences) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานการพัฒนาแบรนด์ดังที่ทรงอิทธิพลระดับโลกมาแล้ว ครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การสื่อสารและมีเดีย บริการทางการเงิน และธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี ได้แก่ รถจักรยานยนต์ฮอนด้า กลุ่มซีพี อายิโนะโมะโต๊ะ ดอยคำ GQ Apparel อีเลคโทรลักซ์ นีโอ คอร์ปอเรท และ ธนาคารไทยพาณิชย์แรบบิทส์ เทล จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านครีเอทีฟ แบรนด์ และดาต้าของ Accenture Song ในประเทศไทยและภูมิภาคการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจก้าวทันไปกับการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับแบรนด์ พร้อมดึงลูกค้าให้เข้ามาใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เอคเซนเชอร์ให้ความสำคัญ เป็นตลาดที่มียอดค่าใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้น 9.12% จากปี 2564 เป็น 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565โทมัส มูริตเซน ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Accenture Song กล่าวว่า "ความคาดหวังของทั้งผู้บริโภคและพนักงานได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ธุรกิจต่างๆ จึงต้องแสวงหาพันธมิตรที่มีความพร้อมทั้งด้านขนาดและทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่แตกต่างและเต็มไปด้วยพลัง นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจยังมองหาโซลูชันที่สร้างสรรค์และแนวทางการพลิกโฉมองค์กรเพื่อการเติบโตในอนาคต ซึ่งแรบบิทส์ เทล จะเป็นอาวุธสำคัญ ในการเสริมศักยภาพของ Accenture Song ในระดับภูมิภาค นำมาซึ่งความเป็นเลิศในตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจ การนำพลังของข้อมูล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอคเซนเชอร์ในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและพันธสัญญาที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจึงพัฒนาบริการอยู่เสมอ ยกระดับขีดความสามารถ และขยายฐานความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดการเดินทางเพื่อสร้างแบรนด์ ทำการตลาด และการปรับโฉมประสบการณ์ใหม่นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ในการสนับสนุนธุรกิจไทยและส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญในประเทศให้สามารถสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่มีความหมายและเฉพาะบุคคลในเชิงลึก ตอบสนองความต้องการและความชอบที่เฉพาะเจาะจงของตลาดในประเทศเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาหลอมรวมกับความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นพลังให้ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและพนักงานได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้แบรนด์มีความแตกต่างและโดดเด่น ลูกค้ามีความพึงพอใจและภักดีกับแบรนด์มากขึ้น ซึ่งบุคลากรที่มากความสามารถและความเชี่ยวชาญของแรบบิทส์ เทล จะช่วยเสริมแกร่งให้กับเอคเซนเชอร์ในตลาดไทย ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้เติบโต ด้วยโซลูชันพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนได้ เมื่อบุคลากรที่มากความสามารถมาผนวกกับความเชี่ยวชาญ จะเป็นแรงผลักดันให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคนี้ได้ในที่สุดแรบบิทส์ เทล ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยนำเสนอโซลูชัน DCX ที่ตอบโจทย์ทุกมิติ ตั้งแต่ประสบการณ์ค้าปลีก การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และโปรแกรมสร้างความภักดี การตลาดเชิงลึกเฉพาะบุคคล (hyper-personalized marketing) ไปจนถึงการออกแบบประสบการณ์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ทีมงานของแรบบิทส์ เทล ซึ่งประกอบด้วยพนักงานราว 120 คนในกลุ่มธุรกิจ Advertising, Data & Interactive และ Customer Experience (CX) จะเข้ามาร่วมงานกับ Accenture Song ในประเทศไทย ต่อยอดขีดความสามารถระดับโลกของเอคเซนเชอร์ในด้านกลยุทธ์ การออกแบบ ประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และการดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ ช่วยให้ลูกค้าเดินไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนายสุนาถ ธนสารอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรบบิทส์ เทล จํากัด กล่าวว่า "การนำความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มาผนวกกับเทคโนโลยีก้าวล้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ถือเป็นปณิธานของเรามาโดยตลอด บริษัทจึงตื่นเต้นยินดีกับบทใหม่ในการเติบโตไปกับ Accenture Song ซึ่งถือเป็นผู้นําอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวนำ พร้อมกับการมีข้อมูลและเทคโนโลยีรองรับ และมีบทบาทในการช่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ยกระดับและวางมาตรฐานใหม่ขึ้นมา"ฟลาวิอาโน ฟาเลย์โร ประธานกลุ่มธุรกิจ Growth Markets ของ Accenture Song กล่าวว่า "แผนการเข้าซื้อกิจการแรบบิทส์ เทล ตอบโจทย์กลยุทธ์ของเราในการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถสร้างโรดแมปใหม่เพื่อต่อยอดการเติบโตได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่ง 97% ของผู้บริหาร C-suite ให้ความเห็นว่า การเร่งปรับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) ช่วยให้ก้าวทันยุคได้เท่านั้น แต่ไม่นำไปสู่การเติบโตขององค์กร หรือทำให้รู้ใจและใกล้ชิดกับลูกค้า (customer relevance) มากขึ้นดังนั้น ขีดความสามารถของแรบบิทส์ เทลในด้านครีเอทีฟและ DCX (digital customer experience) จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้บริษัทสามารถพัฒนาและปรับสเกลโซลูชันด้านครีเอทีฟและ DCX ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงได้ และจะช่วยเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในตลาดของ Accenture Song ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น สามารถดำเนินกลยุทธ์ที่เน้นการตอบโจทย์ชีวิต (life-centric approach) เพื่อเข้าถึงลูกค้าของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น เท่าทันความต้องการและการจัดลำดับความสําคัญของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ต่อยอดให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ยกระดับแบรนด์ให้โดดเด่นและรู้ใจผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งตัวแบรนด์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ"ข้อตกลงกับแรบบิทส์ เทล นับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สามของ Accenture Song ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากที่ได้เข้าซื้อ Romp และ Entropia เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการช่วยให้ลูกค้าเติบโต พัฒนานวัตกรรม และรักษาบทบาทที่สำคัญในตลาดเอาไว้ได้ สำหรับการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ในระดับโลก ได้แก่ ConcentricLife, Fiftyfive5 และ The Stableอย่างไรก็ตาม บริษัท Zero Publishing และบริษัท Rabbit’s Tale Public Relations เกี่ยวกับเอคเซนเชอร์เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรชั้นนำของโลก ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานหลักด้วยดิจิทัล เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เต็มศักยภาพ เร่งอัตราการเติบโตของรายได้ และพัฒนาบริการที่ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความรวดเร็วและครอบคลุม บริษัทพร้อมด้วยนวัตกรรมและบุคลากรที่มีความสามารถ 733,000 คน รองรับลูกค้าในกว่า 120 ประเทศ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นแกนกลางของการเปลี่ยนแปลง และบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกที่ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้น พร้อมด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับองค์กรในระบบนิเวศ บริษัทจึงผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยีเข้ากับประสบการณ์ที่เหนือกว่าในอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ และความสามารถในการส่งมอบงานได้ทั่วโลก จึงมีความโดดเด่นในการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จากการมีบริการที่หลากหลาย โซลูชันและสินทรัพย์ในเครือทั้ง Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X และ Accenture Song เมื่อขีดความสามารถต่างๆ เหล่านี้ มาผนึกกำลังกับวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันความสำเร็จและพันธกิจเพื่อสร้างคุณค่าทุกด้านทั้ง 360 องศา เอคเซนเชอร์จึงสามารถช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมั่นต่อกันเป็นเวลายาวนาน บริษัทประเมินความสำเร็จจากคุณค่าทุกด้านทั้ง 360 องศาที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พาร์ตเนอร์ และชุมชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.accenture.comAccenture Song ช่วยเร่งสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน มีขีดความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และการเติบโต; แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและประสบการณ์; กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านสื่อและการตลาด; รวมถึงการบริหารแคมเปญ เนื้อหาการปรับเปลี่ยนระบบการค้าสู่ดิจิทัล และช่องทางต่างๆ ให้สอดประสานกันด้วยดี ซึ่งการที่บริษัทมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรม จึงสามารถช่วยเร่งเครื่องการเติบโตของธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของจินตนาการ เทคโนโลยี และขุมพลังข้อมูล