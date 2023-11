กรุงศรีเผยยอดสินเชื่อSB Finance ในฟิลิปปินส์โต25%-เดินหน้าต่อยอดสินเชื่อรถ

กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของ SB Finance ในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ยอดสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีหนึ่งในปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จในการขยายพอร์ตสินเชื่อรถที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนกว่า 3 เท่า ซึ่งสูงกว่าเป้าที่วางไว้ถึง 22% ทั้งนี้มาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเป็นอย่างดี และจากความต้องการสินเชื่อของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่กรุงศรีส่งต่อเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เรายังคงเน้นคุณภาพการให้สินเชื่อเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงศรีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ SB Finance ผ่านการส่งทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทั้งแบบ Remote และ On site พร้อมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ การตลาดดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพหนี้ โดยได้มอบหมายทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถเข้าไปประจำที่สำนักงานในประเทศฟิลิปปินส์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และยังให้การสนับสนุนบุคลากรของกรุงศรีในสายงานไอทีและการเงินเพื่อรับการอบรมและฝึกปฏิบัติผ่านการทำงานจริง (OTJ) และประจำที่สำนักงานเพื่อที่จะช่วยผลักดันให้เกิดโซลูชันทางการเงินใหม่ๆ ในอนาคต“นอกจากความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานแล้ว ในปีนี้ SB Finance ยังสามารถคว้า 2 รางวัลจากเวทีระดับสากล ประกอบไปด้วยรางวัล Best Digital Consumer Lender จาก The Asian Banker วารสารด้านการเงินชั้นนำ ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟ (Cloud Native) จนสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่หลากหลายและตรงความต้องการของลูกค้า รวมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกให้การทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล และรางวัล Silver Award for Excellence in Out of Home Advertising จากเวที Marketing Excellence Awards 2023 สำหรับความสำเร็จของแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลิเคชัน Zuki อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง”