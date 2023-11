กรุงศรี จับมือ ทรู ดิจิทัล ดึงเทคโนโลยีข้อมูลขั้นสูงเสริมแกร่งธุรกิจสู่อนาคต ตอบโจทย์ลูกค้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

กล่าวว่า “เราตระหนักดีว่าการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจการเงิน และยิ่งชัดเจนมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลที่จะแสดงถึงศักยภาพของแต่ละองค์กรว่าสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์ เพื่อมอบบริการและประสบการณ์ที่ถูกต้อง ตรงใจแก่ลูกค้าที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน การร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ ทรู ดิจิทัลในครั้งนี้ ช่วยให้เราสามารถวางแผนได้อย่างรอบคอบมากขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและระบบนิเวศข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงของทรู ดิจิทัล และเรามั่นใจว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจให้กับกรุงศรีได้อย่างแน่นอน”กล่าวว่า “การประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ ทรู ดิจิทัล และ กรุงศรี ในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของสองผู้นำแห่งวงการโทรคมนาคม-เทคโนโลยี และ สถาบันการเงิน ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลทรานสฟอร์มภาคอุตสาหกรรมการเงินของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล ในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดย ทรู ดิจิทัล จะนำความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร ผลักดันการดำเนินธุรกิจของกรุงศรี มุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และข้อมูลเชิงลึก (Data Intelligence) รวมถึงมีมาตรการจัดการและป้องกันข้อมูลอย่างสูงสุดตามมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองความคุ้มค่าของข้อมูล พลิกโฉมบริการทางการเงินด้วยความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้ง จำเพาะเจาะจงและแม่นยำ นำไปสู่การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบริการที่ตรงใจลูกค้า รวมถึงยกระดับบริการแบบเฉพาะบุคคลที่เหนือความคาดหมาย ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการนำเสนอบริการทางการเงินต่างๆ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมการเงินไทยในยุคดิจิทัล และเราจะยังคงเดินหน้าสานต่อความร่วมมือ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าที่เหนือกว่าแก่ทั้งลูกค้าทรูและลูกค้ากรุงศรีอย่างต่อเนื่อง”ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญของกรุงศรีในการพลิกโฉมธุรกิจและการส่งมอบบริการทางการเงินที่ทันสมัย ที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ในระดับบุคคลและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดการส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ขององค์กรเพื่อพัฒนา สนับสนุน และใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างมีจริยธรรม (Explainable and Responsible AI) ในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่ยั่งยืนกล่าวว่า “กรุงศรี ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเพื่อมอบบริการและประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งเรายังให้ความสำคัญในความต้องการของลูกค้าแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นรายย่อย พันธมิตรธุรกิจ หรือผู้ประกอบการทุกระดับต่างมีความต้องการบริการทางการเงินและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการให้บริการ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบถ้วน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่กรุงศรีได้ร่วมกับ ทรู ดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเราไปพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพและบริหารทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจให้คุ้มค่ามากที่สุด นอกจากจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยยกระดับให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกรุงศรีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น โดยอีกเป้าหมายสำคัญในการร่วมมือกับทรูดิจิทัลในครั้งนี้กรุงศรีหวังอย่างยิ่งที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน”ทั้งนี้ ความร่วมมือนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีหน่วยงาน Information Technology and Digital (ITD) ภายใต้การนำของนายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และทีมงานทำหน้าที่สนับสนุนและเชื่อมโยงสามแกนหลัก คือ การเติบโตในอาเซียน การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และนวัตกรรม ไว้ด้วยกัน โดยคำนึงว่านวัตกรรมที่พัฒนาใหม่จะต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจ และสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้ในระดับภูมิภาค อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลไฮบริดผ่านการนำคลาวด์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเสถียร รองรับการเติบโต และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับธุรกิจ ภายใต้แผนความร่วมมือดังกล่าว กรุงศรี และ ทรู ดิจิทัล ได้เตรียมงานร่วมกันในการศึกษาถึงความเป็นไปได้และแผนงาน ที่จะขยายความร่วมมือในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนำกระบวนการแนะนำแบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน Insight Engines ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงลึกชุดใหม่ที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินธุรกิจของธนาคารต่อไปภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง